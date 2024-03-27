Всевышние меры: в Таджикистане ищут следы террористов из "Крокуса", - Игорь Кармазин

11:44 28.03.2024

Всевышние меры: в Таджикистане ищут следы террористов из "Крокуса"

"Известия" узнали подробности работы российских следователей в Душанбе



Игорь Кармазин



По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержано восемь человек, семь из них - уроженцы Таджикистана. Группа российских следователей прилетела в Душанбе, где допрашивает родственников задержанных, помощь группе оказывает президент Эмомали Рахмон. При этом в Таджикистане крайне сложная ситуация с радикальным исламом, за последние три года граждане страны совершили 24 теракта в 10 странах. "Известия" разбирались в ситуации.



Как идет следствие



По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержано восемь человек, семь из них - уроженцы Таджикистана. Главарем группировки предположительно считается 32-летний Далержон Мирзоев, у него четверо детей, почти не говорит по-русски. ФСБ России опубликовало видео задержания и допроса, на этих роликах мужчина одет точно так же, как на видео теракта, которое выложили исламистские источники. Согласно дополнительным данным, именно Мирзоев якобы находился за рулем белого "Рено", на котором нападавшие пытались скрыться.



Вместе с Мирзоевым были задержаны Саидакрами Раджабализода, Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсиддин. Последний сообщил, что застрелил людей за полмиллиона рублей, а заказывал нападение некий "помощник проповедника". Кроме того, следователи задержали владельца белого "Рено" Диловара Исломова и двух его братьев, которых подозревают в пособничестве террористам. 26 марта был арестован Алишер Касимов, который сдавал квартиру фигурантам дела. По словам мужчины, с ними он познакомился через сайт "Авито".



Известно, что группа российских следователей прилетела в Таджикистан для работы с родственниками задержанных. Членов семей по просьбе российской стороны доставили в Душанбе из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки. Журналисты обратили внимание, что в Гиссаре опечатали дом Фаридуни Шамсиддина, соседи сообщили, что его родственников увезли "люди в форме". Подчеркивается, что ход следствия находится под личным контролем президента страны Эмомали Рахмона, всю оперативную информацию он получает в ежедневном режиме.



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Глава таджикского государства также выступил со специальным заявлением, в котором назвал теракт страшным и позорным происшествием. "Мы должны беречь подростков и молодежь от влияния деструктивных и ужасающих групп и движений. Нельзя допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации", - сказал он. В свою очередь, посольство Таджикистана в России призвало сограждан не поддаваться на вербовку экстремистов, избегать "ловушек обмана" в соцсетях и мессенджерах.



Что известно о радикальном исламе в Таджикистане



В начале марта - в преддверии Рамадана - Эмомали Рахмон заявил, что в Таджикистане сложная ситуация с радикальным исламом. По его словам, более тысячи граждан страны погибло в вооруженных конфликтах за рубежом, еще несколько тысяч пропали без вести. Более 4 тыс. таджикистанцев объявлено в розыск за совершение экстремистских преступлений. Привлечено к ответственности более 500 проповедников, которые пропагандировали религиозный фанатизм с последующим переходом к экстремизму.



Отдельно Рахмон остановился на террористической активности. По его словам, за последние 10 лет внутри страны произошло 86 терактов, предотвращено 11 попыток совершить теракт. "24 наших гражданина совершили теракты в 10 странах мира, в том числе путем взрыва в толпе людей. Между тем самоубийство - это не джихад, а великий грех, противоречащий учениям и требованиям исламской религии", - отмечал Рахмон.



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За последние годы в Таджикистане было несколько громких эпизодов, которые связывали с радикальными исламистами. Так, в июле 2018 года в горах Памира они убили группу европейских велотуристов. В ноябре 2019 года два десятка бандитов прорвались через границу с Афганистаном, проехали несколько сотен километров и напали на погранзаставу "Ишкобод". В результате столкновения 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. Сообщалось также, что исламисты стоят за серией бунтов в таджикских тюрьмах, в ходе которых погибли десятки заключенных и охранников.



Фиксировалась активность и за пределами страны. Так, в январе нынешнего года в Иране два террориста-смертника взорвали себя в ходе траурной церемонии, посвященной генералу Сулеймани. Жертвами стали около 100 человек, одним из смертников оказался гражданин Таджикистана. В начале нынешнего года боевик из Таджикистана участвовал в нападении на католический костел в Турции, один человек погиб. В июле прошлого года пятерых таджиков задержали за подготовку теракта в Германии.



Причин возросшей активности экстремистов несколько. С одной стороны, в 1990-е года Таджикистан пережил страшную гражданскую войну, в которой погибло до 100 тыс. человек. Это привело к ожесточению общественных нравов и легализации насилия. С другой стороны, Таджикистан остается очень бедной страной. В рейтинге Всемирного банка за 2023 год экономика республики занимает 120-е место и соседствует с Йеменом и Папуа Новой Гвинеей. С третьей стороны, в постсоветский период в Таджикистане ухудшилась ситуация в системе образования, популярными стали колдуны, маги, шаманы, родственные браки и другие архаичные практики. В таких условиях экстремистская пропаганда ложится на подготовленную почву.



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Таджикистану сложно самостоятельно справиться с существующими проблемами, поэтому республика получает поддержку от соседей и союзников. Главную роль в этом смысле играет Россия, с которой налажено сотрудничество и по линии ОДКБ, и в двустороннем формате. Важным фактором стабильности остается размещенная на территории страны российская 201-я военная база. Кроме того, Москва и Душанбе участвуют в многочисленных антитеррористических учениях. Впрочем, теперь ясно, что нынешнего уровня взаимодействия не хватает, вероятно, в ближайшее время стороны запустят дополнительные форматы по линии спецслужб.



Что говорят эксперты



Таджикский политолог Негматулло Мирсаидов утверждает, что внутри республики рост радикализма не ощущается.



- В свое время действующие власти жестко и даже жестоко разобрались со всеми структурами исламистов. В результате внутри страны уже лет пять мы не видим выступлений и преступлений радикалов. Вероятно, некие спящие ячейки остались, но в основном боевики переселились в другие страны, в первую очередь переехали в Сирию и Афганистан, - отмечает он.



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- В Душанбе в свое время, видимо, решили, что образованные люди станут угрозой действующему политическому режиму. Теперь мы все пожинаем плоды этой политики. Нужно менять этот курс, нужно работать над повышением качества жизни, над культурой людей. Если ничего не делать, то ситуация останется опасной, - считает он.