Игла - в куклы: подстрекатель школьных убийств скрывается в Германии

11:48 28.03.2024

18-летнему украинцу заочно предъявили обвинение в организации террористических ячеек в России



Иван Петров



Российские силовики объявили в розыск и заочно предъявили обвинение в организации террористических группировок и вербовке смертников уроженцу Кривого Рога, гражданину Украины Ярославу Овсюку. Он уже несколько лет "сражается" с российскими подростками и системой образования нашей страны с территории ЕС. Подробности о деятельности Овсюка и сетевых террористических групп, которые он создал в разных регионах России, - в материале "Известий".



Компьютерный мастер



Своей противозаконной деятельностью Овсюк начал заниматься, будучи еще несовершеннолетним. Он писал в своих аккаунтах, что был большим поклонником суицидальных "игр" и групп для подростков, а также сообществ, посвященных массовым убийствам в школах. Также он считается адептом запрещенного в России международного террористического движения "Маньяки. Культ убийств". Впрочем, в этом как раз нет ничего странного. Напомним, особое распространение "М.К.У" получил среди сторонников нацбата "Азов" (запрещен в РФ) и праворадикальных украинских подростков после 2014 года. Знание специфических субкультур изнутри помогло Овсюку стать эффективным администратором деструктивных каналов, аудитория которых - российские школьники.



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Овсюк родом из бедной неполной семьи, жил в двухэтажном здании на окраине Кривого Рога с матерью, подрабатывал ремонтом компьютеров. После начала СВО он выехал с Украины сначала в Чехию, затем в Польшу, а потом и в Германию, откуда продолжал "терроризировать" образовательные учреждения России и детей.



Подговаривал взяться за оружие



Еще до начала СВО Овсюк, как предполагают источники "Известий", начал склонять подростков из группы риска к противоправной деятельности, включая массовые убийства. Отбор "кандидатов" ему помогали осуществлять специалисты из СБУ, которые приметили юного "таланта". Его снабдили необходимыми методичками и базами данных подростков, склонных к суицидальному и девиантному поведению. Как ранее сообщали в ФСБ, Овсюк скрывался под псевдонимом "Белая роза". Силовикам удалось предотвратить несколько запланированных преступлений, в которых Овсюк мог выступать подстрекателем. Сейчас ему заочно предъявлено обвинение по двум статьям, связанным с террористической деятельностью (ч. 1 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).



Популяризатор сватинга



Не позднее мая 2023 года он стал администратором нескольких телеграмм-каналов, в которых угрожал совершением массовых убийств в учебных заведениях Москвы, Подмосковья, Архангельской и Мурманской областей.



Дело в том, что обычные звонки об угрозах взрыва (на современном жаргоне - сватинг, от англ. SWAT - "спецназ"), особенно с территории Украины или Польши, стали обыденностью и почти никого не пугали. Поэтому в украинских спецслужбах решили усилить такого рода угрозы "клиентоориентированным" подходом. Ложную информацию начали разгонять через те самые каналы, к созданию которых приложил руку Овсюк и которые имели определенную популярность у отдельных российских подростков. К осени география действий кружка украинских социопатов (Овсюк работает не один) разрослась - были созданы аналогичные ресурсы, ориентированные на подростков из Воронежской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Нижегородской и других областей.



По данным силовиков, Овсюк минувшей зимой и осенью "минировал" школы и предприятия практически в каждом регионе страны. Сейчас он сосредоточил усилия на создании девиантных подростковых сообществ на территории Азербайджана и Узбекистана.



Приемы запугивания



Для нагнетания Овсюк и сообщники используют фотографии, привязанные к конкретному городу и местности, точные наименования школ, имена педагогов и директоров. Таким образом у ребенка, случайно попавшему в такой канал, могло сложиться впечатление, что рядом существует некое террористическое подполье, которое готовит что-то страшное. Одни тинейджеры делились такой информацией с родителями, а кое-кто испытывал интерес и питал симпатии к сообществу. В результате у зарубежных спецслужб на территории различных регионов появились свои агенты из числа детей.



Но даже если вербовка заканчивалась неудачей и подростков разоблачали силовики, оставался ощутимый эффект страха. В своих каналах Овсюк постил фото огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств (часть брал из интернета, часть сам изготавливал). Иллюстрации сопровождались пугающими текстовками "я войду в историю", "мы будем расстреливать вас вам будут перерезать глотки вы будете уничтожены в своих же школах" (орфография сохранена). Назывались точные даты "очищения" (Овсюк активно использовал это слово в альтернативу теракту).



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Сыщики предполагают, что Овсюка активно использовали украинские спецподразделения, которые осуществляют террористическую деятельность в отношении самых уязвимых слоев населения - несовершеннолетних.



- Подобные провокаторы активно применяют техники деструктивного воздействия на массовое сознание молодежи, - сообщил источник "Известий" в правоохранительных органах. - Их цель - воспитание в подростках асоциального и девиантного поведения, формирование в неокрепших умах культа убийц, насильников, террористов.



По словам собеседника "Известий", немецкие силовики через различные каналы, в том числе через общественные организации, были уведомлены о деятельности Овсюка, но не проявили заинтересованность к возможному идеологу школьного терроризма, находящемуся на территории их страны. Напомним, в 2022 году один из студентов Гейдельбергского университета в Баден-Вюртемберге открыл стрельбу по учащимся. Были ранены три человека, один убит. Преступник покончил с собой.



Военные технологии



- Этот молодой человек использует не свои придумки - все давным-давно придумано и разработано в "мозговых" центрах Европы и Америки еще после Второй мировой войны. У них гигантский опыт, а люди, подобные этому молодому человеку, - наемные менеджеры. За определенные деньги они ищут слабое звено. Их цель - найти человека, который испугается, начнет что-то отвечать, начнет реагировать на какие-то вещи так, как нужно шантажисту. Сейчас для действия таких преступников плодотворная почва, учитывая события, которые происходят в приграничных областях, СВО, теракт. Люди боятся, - говорит психолог, профессор Михаил Барышев. Он проводит параллели между деятельностью Овсюка с работой других администраторов, которые склонили к противоправным действиям во время выборов.



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​​​​​​​Провокаторы находят их в соцсетях и игровых чатах



Он подчеркивает, что в отношении России ведется кибервойна.



- Кибервойска и схожие с ними структуры есть в британских и американских силовых структурах. Они разрабатывают техники воздействия на людей - если получается кого-то завербовать, купить, это хорошо, замечательно с их точки зрения. Если это не получается, то по крайней мере люди напуганы, лишены ощущения безопасности, - это тоже хорошо для них. То есть, как раньше говорили, на войне все средства хороши.



Михаил Барышев отмечает, что по схожим сценариям работали несколько лет назад так называемые суицидальные группы.



- Находили каких-то мальчиков и девочек, которые совершали суицидальные попытки и "работали" с ними. Кто этим занимался? Насколько мне известно, в этих историях был обнаружен украинский след.



С одними это работает, с другими - нет



- Во-первых, о таких атаках стоит ставить в известность службы, которые за этим должны следить. Во-вторых, нужно блокировать такие аккаунты, не отвечать незнакомым пользователям.



На восприятие манипуляций преступника может повлиять самочувствие человека, особенности его характера и другие обстоятельства. Например, какие-то проблемы в доме с ребенком, болезнь.



- Есть люди действительно тревожные, есть люди мнительные, и на них это может оказывать определенное влияние. А если человек спокойный, уверенный, у него все хорошо и он получает такого рода угрожающее сообщение - он просто его выбрасывает, отправляет в спам. Такому человеку преступник вряд ли будет продолжать писать.



Ученый предостерегает от шуток и заигрываний с киберпреступниками.



- Это очень плохое решение, потому что на вашей стороне есть только здравый смысл и какой-то жизненный опыт, а на его стороне - мощь психологических технологий, разработанных достаточно серьезными учреждениями. Очень трудно справиться самому.



За большинством схем могут стоять обещания простого и быстрого заработка, выгодного предложения и так далее.



- Это еще хуже, чем играть против казино, которое всегда в плюсе. Здесь ситуация изначально безвыигрышная, - резюмировал профессор Барышев.



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Правила безопасности



Для обеспечения безопасного и здорового онлайн-пространства для детей существует несколько методов контроля доступа к интернету, рассказал "Известиям" эксперт в области кибербезопасности Константин Парфеньев.



- Один из таких методов - "родительский контроль" в операционных системах. iOS и Android предлагают функции семейного доступа, которые позволяют родителям управлять доступом детей к приложениям, играм и контенту. Это включает в себя ограничения по времени использования устройства, блокировку определенных приложений и сайтов, а также контроль покупок в приложениях.



Также существуют расширения и функции родительского контроля в браузерах и антивирусных системах. С помощью последних можно блокировать определенные сайты и приложения, отслеживать активность в Сети, ставить запреты на звонки, блокировать спам и многое другое.



Но, конечно, важно не только использовать технические средства контроля, но и поддерживать открытую коммуникацию с детьми. Обсуждение правил безопасного использования интернета помогут создать осознанное отношение к онлайн-активности и предотвратить негативные последствия.