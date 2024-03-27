"В серой зоне 20% мигрантов. За остальными можно следить через Госуслуги", - КП

11:49 28.03.2024

"В серой зоне 20% мигрантов. За остальными можно следить через Госуслуги": Разбираем последние предложения по изменению миграционных правил



Коженов: 40% мигрантов признаются, что покупают временную регистрацию за деньги



Александр РОГОЗА



После череды громких ЧП с участием мигрантов и уже тем более после теракта в "Крокус Сити Холле" вновь заговорили об ужесточении миграционных законов и правил.



После череды громких ЧП с участием мигрантов и уже тем более после теракта в "Крокус Сити Холле" вновь заговорили об ужесточении миграционных законов и правил. (Напомним, все четверо исполнителей массового убийства - граждане Таджикистана, а среди других задержанных помимо иностранцев есть уроженец Киргизии, год назад получивший паспорт РФ, - Авт.). Глобальные цели, конечно, понятны: ограничить хаотичный заезд иностранцев на территорию России и усилить контроль тех, кто уже здесь. Но как этого добиться - тут, как говориться, есть нюансы.



Например, за последние дни стало известно сразу о двух новых инициативах Министерства труда России:



1) В ведомстве предложили высылать из страны мигрантов, работающих не по профилю. Например, по документам заехал в Россию для трудоустройства на стройке, а потом ушел в курьеры - будь добр покинуть страну в течение 15 суток.



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2) Предложили прописать в законе максимальный срок заключения российскими юрлицами трудовых договоров с иностранцами - не более 2 лет.



Эти инициативы уже обсуждают в Госдуме. Если примут - это серьезно повлияет на общую ситуацию?



"…ТОЛЬКО В ГОЛОВАХ НЕКОТОРЫХ ЧИНОВНИКОВ"



- Обе эти инициативы Минтруда касаются приезжающих по линии организованного набора на работу, - объясняет "КП" миграционный эксперт Вадим Коженов. - Но по большому счету он существует только в головах некоторых чиновников.



Для справки: оргнабор подразумевает заказ от конкретных работодателей на приглашение определенного количества иностранных рабочих. По этому поводу есть межправительственные соглашения - в том числе с Таджикистаном и Узбекистаном, граждане которых преобладают среди трудовых мигрантов.



- Это касается совсем небольшого количества иностранцев, - уточняет эксперт. - На самом деле практически все трудовые мигранты приезжают сами, получают патенты и работают там, где им подходят условия. Вакансий на нашем рынке труда очень много.



Тут стоит напомнить, что граждане ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) могут работать в России без специальных разрешений, "безвизы" (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Абхазия) - с оформлением патента (для работы в Москве и Подмосковье это стоит 7500 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 4600, в каждом регионе стоимость патента рассчитывается по определенному коэффициенту, - Авт.), остальным необходимо разрешение на работу.



ПРИКАЗ 469



- Давайте о конкретной ситуации. Трагедия в "Крокусе". Как минимум трое из четырех исполнителей в России на данный момент работы не имели, подрабатывали, где придется. А в итоге, как мы знаем, их завербовали, пообещав за нападение на концертный зал и убийство людей 500 тысяч рублей. На всех.



- Но ведь само по себе временное отсутствие работы не преступление. Многие люди теряют работу, а потом ее находят. То, что произошло - чудовищно. Но я бы не стал обобщать.



- Однако у нас есть объективные проблемы с миграцией. Какие здесь нужны решения?



- Проблемы есть. А простых решений - нет. Я напомню, что еще в 2020 году Президент утвердил Перечень поручений по вопросам реализации концепции государственной миграционной политики, также известный как приказ 469. Была проведена огромная работа по концепции реформирования миграционного законодательства. Я знаю, что она была завершена еще в декабре 2020 года. Это очень объемный документ, где все по уму расписано. Но его почему-то до сих пор не приняли. Наверное, немножко не до этого. Но если работу довести до ума, вы сами увидите - ситуация серьезно изменится.



По словам Коженова, многие сферы нынешнего мигрантоустройства порождают коррупцию.



- Вот, приезжает мигрант работать. На рынке труда он нужен - у нас колоссальный спрос на рабочие руки. Но сам иностранец не может встать на миграционный учет. Для этого нужен некий человек, собственник жилья, который это сделает. Хорошо, если владелец квартиры, которую снимет иностранный гражданин, готов на это пойти. А если нет? Вот поэтому вокруг мигрантов целая толпа посредников, которые предлагают сделать временную регистрацию за деньги. Мы проводили опрос: 40% приезжих признались, что заплатили за регистрацию. Можно предположить, что на самом деле таких больше, просто не все готовы об этом рассказать. У нас ежегодно 18 миллионов постановок иностранных граждан на учет. Даже если взять те самые 40%, это более 7 миллионов регистраций за деньги. Я как-то подсчитывал по средним расценкам - получилось около 40 млрд рублей в год. Вот вам и коррупция. Как это исправить? Постановка на учет должна стать официальной госуслугой, за которую государство будет получать деньги, а не ушлые посредники и диаспоры.



С 2021 года все пребывающие в Россию иностранные граждане обязаны проходить процедуру дактилоскопии - у них снимают отпечатки пальцев.



ПОРТАЛ "ГОСУСЛУГИ"



Последние годы многие эксперты поднимают вопрос создания некоей системы контроля перемещений мигрантов и их местонахождения. Не с помощью анализа регистраций, а через современные технологии.



- Такой инструмент уже есть, - говорит Коженов. - Для мигрантов сделали возможность регистрироваться на портале госуслуг, чтобы через него оформлять те или иные документы. С помощью телефонов, на которые установлено приложение, мы можем отсматривать геолокацию человека. Но этот ресурс мы пока не используем. Например, несколько раз в год проводится операция "Нелегал" - участковые обходят квартиры, где зарегистрированы иностранцы, проводят проверки. Хотя на самом деле у участковых и без этого работы выше крыши, людей в полиции не хватает.



По словам эксперта, с помощью данных, получаемых через "Госуслуги", искусственный интеллект мог бы анализировать геолокацию мигрантов - действительно ли конкретный человек бывает по адресу прописки, действительно ли там ночует, или это фикция, купленная регистрация.



- Это облегчало бы работу силовикам. Тот же участковый получал бы четкую информацию: вот эти 2,5 тысячи человек каждый день приходят на указанные адреса, а вот этих 500 нужно проверить. Не бываешь по месту регистрации - оформляется протокол о нарушении миграционного законодательства, а дальше - депортация.



На первый взгляд звучит здраво. Осталось только заставить всех прибывающих в Россию мигрантов регистрироваться на "Госуслугах"…



КВОТЫ НА ГРАЖДАНСТВО КАЖДЫЙ ГОД УМЕНЬШАЮТ



- Штука в том, что на самом деле абсолютное большинство приезжающих к нам мигрантов - законопослушные люди, которые стараются все делать официально, - продолжает Вадим Коженов. - Но даже у таких постоянно возникают проблемы. Приходит ко мне человек. Иностранец. Хорошо говорит по-русски. Рассказывает: я 8 лет живу в России, законы не нарушаю, за все это время даже ни одного административного штрафа не получил (два штрафа, полученные, условно, даже за курение в неположенном месте = депортация, - Авт.), но не могу получить гражданство России, потому что существует жесткая ежегодная квота.



Многие, к слову, этого не знают, но каждый год Правительство России устанавливает конкретную квоту на количество человек, которые могут получить разрешение на временное проживание (это один из этапов получения гражданства). Причем, эта квота год от года уменьшается. Например, в 2023 году это были 13,5 тысяч РВП для иностранцев (и еще 4 тысячи в резерве), а на 2024-й в документах прописаны лишь 10,5 тысяч (плюс резерв на 3,1 тысячи).



- Я вас уверяю - в любом регионе такое количество РВП можно было бы раздать за полдня! - говорит эксперт. - Хотя еще лет 10-15 назад квота была предусмотрена для 120-160 тысяч человек в год.



- А вам не кажется, что государство сознательно делает этот барьер? Потому что мы видим примеры, когда люди, которые получили гражданство РФ, как выясняется, даже по-русски не говорят. Такие случаи всплывают в регионах после задержаний участников нападений и даже убийств.



- Да, есть проблема с тем, как некоторые мигранты очевидно за деньги умудряются сдавать экзамены на знание языка и истории России. Но в таком случае не правильней ли было навести порядок в отделах, которые раздают гражданство, бороться с коррупцией. Разве нет?



Последние годы многие эксперты поднимают вопрос создания некоей системы контроля перемещений мигрантов и их местонахождения.



- По вашим оценкам, какова доля мигрантов, которые до сих пор остаются в сером секторе, живут в России нелегально или полулегально?



- Я думаю, процентов 20. Напомню, что с 2021 года все пребывающие в Россию иностранные граждане обязаны проходить процедуру дактилоскопии - у них снимают отпечатки пальцев. (Эта информация вводится в базу МВД, а сам мигрант получает зеленую карту с чипом, на которую записаны его "пальчики", - Авт.). По последним данным, что я слышал, через это прошли уже 5,6 млн человек. По экспертным оценкам на территории России единовременно проживает около 7 млн иностранцев. Получается, остальные пока сидят где-то по квартирам, домам, дачам - няни, садовники, подсобные рабочие и прочие.



А В ЭТО ВРЕМЯ



С начала марта текущего года мигрантам, которые оформляются через Многофункциональный миграционный центр в Сахарово, начали выдавать Карты иностранного гражданина (КИГ). На ней хранится вся его личная информация - не только ФИО, дата рождения и фотография, но и данные патента, дактилоскопия, медицинские справки. А еще ее можно использовать для оплаты поездок на общественном транспорте в Москве и области - через встроенную "Тройку". Карту иностранного гражданина, которая действует 5 лет, мигрант обязан носить с собой вместе с оригиналом патента.



Пока это пилотный проект. Однако по данным "КП" в ближайшие месяцы полицию начнут оснащать устройствами для считывания КИГ. Это серьезно упростит процедуру идентификации личности при проверке документов и поиска иностранцев в базе нарушителей.