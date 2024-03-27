Руководство Киргизии сменило "борт-1" Ту-154 на Airbus A320

19:05 28.03.2024

Tекст: Алексей Дегтярев



Киргизское руководство решило обновить президентский борт № 1, теперь глава государства будет летать на Airbus A320, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.



Airbus A320 уже прибыл в Киргизию, это новый борт № 1, в международном аэропорту Манас его встретил председатель кабинета министров – глава администрации президента Алыкбек Жапаров, сообщили в пресс-службе, передает РИА "Новости".



