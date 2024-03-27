|Руководство Киргизии сменило "борт-1" Ту-154 на Airbus A320
19:05 28.03.2024
Tекст: Алексей Дегтярев
Киргизское руководство решило обновить президентский борт № 1, теперь глава государства будет летать на Airbus A320, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.
Airbus A320 уже прибыл в Киргизию, это новый борт № 1, в международном аэропорту Манас его встретил председатель кабинета министров – глава администрации президента Алыкбек Жапаров, сообщили в пресс-службе, передает РИА "Новости".
Глава правительства страны отметил, что Киргизия встала "на путь развития", за счет бюджета закупается специальная и военная техника, передовое медицинское оборудование и общественный транспорт.
Там добавили, что новый борт № 1 выпущен в 2002 году, его купили за счет средств бюджета, теперь самолет передан на баланс управления делами президента.
До этого бортом № 1 в Киргизии был Ту-154М 1993 года выпуска, который республике подарил президент России Владимир Путин в 2006 году.