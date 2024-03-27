Никакого "вилоята Хорасан" в Афганистане нет. Их "амир" Гафари давно сбежал в Пакистан...

19:26 28.03.2024

"Талибан"*: Никакого "ИГ-Хорасан"* в Афганистане нет, их лидер давно в Пакистане



В "Исламском Эмирате Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) давно нет группировки "ИГ-Хорасан"*, а лидер исламистов сбежал в соседний Пакистан. Об этом сегодня, 28 марта, заявил представитель МВД ИЭА Абдул Матин Кани, передает TOLO news.



По словам Кани, территория Афганистана не используется против какой-либо страны. Что касается лидера "ИГ-Хорасан"* Санауллы Гафари, то он, предположительно, живет в Белуджистане.



Аналогичную информацию после теракта в Москве и Кандагаре распространяет Reuters со ссылкой на источники среди афганских и пакистанских талибов*. Первоначально считалось, что Гафари был убит в Афганистане в июне прошлого года, но теперь известно, что он был только ранен, бежал через границу и предположительно проживает в приграничной провинции Белуджистан.



"За атаками в Афганистане, Иране, Таджикистане и России стоят разведслужбы",

- заявил TOLO news политический аналитик Мухаммад Матин Мухаммад Хаил.

Ранее некоторые официальные лица США, такие как бывший госсекретарь Майк Помпео и сенатор Линдси Грэм**, заявляли об активности ИГ* в Афганистане. Однако в МВД ИЭА назвали это заявления явным преувеличением оценки влияния группировки.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



**Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга