Террористы из "Крокуса" имели связь с Украиной, - Следком России нашел доказательства

19:50 28.03.2024

СКР: Получены доказательства связи теракта в "Крокусе" с украинскими националистами



Следствие получило доказательства связи террористов, устроивших теракт в "Крокус сити холле", с украинскими националистами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.



"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами",

- говорится в сообщении.

В частности, подтверждены данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления.



Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления, подчеркнули в СКР.



Как сообщало EADaily , ранее руководители Совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников заявили, что российские силовые структуры знают - за терактом в "Крокусе" стоят США, Британия и Украина.



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