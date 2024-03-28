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Урбанизация в Центральной Азии: вызовы и возможности
20:03 28.03.2024

28.03.2024

Евразийский банк развития оценил краткосрочные и среднесрочные тенденции повышения роста городов в странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан).
ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Ожидается, что к 2035 году городское население ЦА увеличится с 39 млн чел. до 45 млн, говорится в отчете Евразийского банка развития.
В крупных городах центральноазиатского региона сосредоточено 49% его жителей. Основная причина – внутренняя миграция. Рабочая сила из-за низких доходов перемещается из сельской местности в города.
Рост населения городов, в свою очередь, требует увеличения инвестиций в инженерные проекты (энергетика и водоснабжение, теплоснабжение, транспорт и т.д.), социальную инфраструктуру (благоприятная окружающая среда и т.д.) и цифровые технологии управления.

Модернизация и строительство городской инфраструктуры в Центральной Азии являются системной проблемой, сравнимой по важности с эффективным управлением водными и энергетическими ресурсами в регионе. Ведь недостаточно развитая инфраструктура серьезно ограничивает рост производственных мощностей, экономики и социального благосостояния, а также осложняет управление различными видами рисков, например, экологическими.
Численность населения и площадь городов региона растут, однако этот процесс не сопровождается соответствующим устойчивым городским развитием. В крупных городах Центральной Азии часто наблюдается нерегулируемая застройка территорий.

Результатами такой урбанизации являются растущее давление на городские рынки труда, деградация инженерной инфраструктуры, высокая уязвимость к изменению климата, стихийным бедствиям и экологическим угрозам. Например, Астана, Алматы, Бишкек, Душанбе и Ташкент в зимний период регулярно возглавляют мировые рейтинги с наихудшим качеством воздуха.

Износ инфраструктуры приводит к росту числа аварийных ситуаций.
Ряд проблем наблюдается в теплоэнергетическом секторе Центральной Азии. Это связано с износом теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, превышением сроков их нормативной эксплуатации.
Например, в городе Риддер (Казахстан) в ноябре 2022 года был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с аварийной ситуацией на ТЭЦ. Весной 2023 года в результате роста населения города и активной застройки столицы возник дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.
В Узбекистане и Таджикистане в 2022-2023 годах наблюдались перебои в электроснабжении из-за низкой температуры воздуха в осенне-зимний период. Это также привело к перебоям в подаче воды.
Вместе с тем быстрая урбанизация создает не только риски, но и возможности. Эффективность городов – агломерационная экономия от масштаба. Это также способствует быстрому распространению знаний и технологий и синергетическому эффекту городских агломераций. В общей сложности 57% населения мира проживает в городах и производит 80% мирового ВВП.

Увеличение городского населения означает высокий спрос на эффективную и устойчивую инфраструктуру, которая является источником роста любого города. Качество инфраструктуры лежит в основе решения многих вопросов, с которыми сталкиваются переживающие процесс урбанизации города в развивающихся странах.
Раскрытие и полное использование положительных эффектов урбанизации

Вот лишь несколько примеров развития инженерной и социальной инфраструктуры в Центральной Азии, позволяющих раскрыть и в полной мере использовать положительные эффекты урбанизации.
В Казахстане прорабатывают проекты строительства новых тепловых электростанций в Кокшетау и Семее, а также проекты модернизации Алматинского энергокомплекса. В частности, уже началась разработка технико-экономического обоснования строительства ТЭЦ-3 в городе Семей с предварительными параметрами: электрическая мощность - 320 МВт, тепловая мощность - 1200 ГКал/ч. Достигнута договоренность с Atrafin Bank (США), World Vision Solutions и Greenlight Business Ventures (Израиль) о пилотном проекте строительства резервуаров для сбора дождевых, талых и очищенных сточных вод объемом до 5 млн кубометров. Для обеспечения нужд жителей города Жанаозен Мангистауской области начато строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки.

На проект "Чистая энергия для зданий в Узбекистане" Всемирный банк выделил $143 млн сроком на 30 лет с пятилетним льготным периодом. В рамках проекта планируется модернизировать более 800 дошкольных образовательных, школьных образовательных и медучреждений.

Правительство Таджикистана получило от USAID электрооборудование на сумму $6,5 млн в качестве технической помощи для Душанбе и регионов. Около 59 контейнеров с трансформаторами и другим технологическим оборудованием служат повышению энергоэффективности системы электроснабжения Таджикистана.
Инвестиционные проекты по построению комфортной городской среды
Важным направлением являются инвестиционные проекты по построению комфортной городской среды, связанной с мобильностью в городах (каршеринг, прокат велосипедов и электросамокатов). В 2023 году в Казахстане разработали генеральный план развития транспортной системы города Алматы, в рамках которого в 2024 году планируют построить линию BRT протяженностью 17 км, а также линию LRT - 26 км до 2026 года.

Разработан проект схемы развития электрических сетей города Алматы до 2030 года с перспективой до 2040 года.
Также в Казахстане утвердили дорожную карту по созданию необходимой инфраструктуры для электромобилей во всех крупных городах к 2029 году. Планируется внедрить механизмы стимулирования их приобретения среди населения.
Министерство транспорта Таджикистана и Экспортно-импортный банк Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании и финансировании работ по разработке ТЭО для строительства легкорельсового транспорта в Душанбе.
Внедрение цифровых технологий управления городской инфраструктурой является приоритетным направлением для инвестиций.

С 2023 года хокимият Ташкента изучает возможности привлечения АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в ГК "Росатом") для реализации совместных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры.
Компания специализируется на модернизации и цифровой трансформации инфраструктуры городов по направлениям "Умный город" и "Чистая вода".
Таким образом, Центральная Азия имеет высокие потребности в инвестициях для устойчивого развития городской инфраструктуры. Их привлечение позволит городам Центральной Азии выстроить инфраструктуру, отвечающую потребностям низкоуглеродного и климатически устойчивого развития, решить экологические и климатические проблемы и обеспечить достойное качество жизни населения.

Источник - uz.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711645380


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