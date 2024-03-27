Мирзиеев лично принял делегацию американских сенаторов - "наращивают многоплановое взаимодействие"

20:46 28.03.2024

Президент Шавкат Мирзиеев принял делегации парламента США

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 27 марта принял делегации США во главе с сенатором Стивеном Дэйнсом и председателем Комитета Палаты представителей, конгрессменом Майком Роджерсом.



Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и наращивания многопланового взаимодействия. Глава нашего государства дал высокую оценку межпарламентскому взаимодействию, в частности работе Кокуса по сотрудничеству с Узбекистаном, действующего в Конгрессе США.



По итогам 2023 года объемы взаимного товарооборота выросли на 30 процентов.



Растет число успешно работающих американских компаний на рынке Узбекистана. В качестве примера приведена деятельность компании "Air Products", которая реализует в нашей стране инвестиционные проекты на сумму свыше 10 миллиардов долларов.



Отдельное внимание уделено продолжению активного практического взаимодействия со штатами Монтана, Алабама, Вашингтон, Калифорния и Техас, которые представляют американские законодатели.



Перспективными направлениями кооперации названы сфера образования, сельское хозяйство, цифровые технологии, горная промышленность, "зеленая" энергетика, фармацевтика, пищевая отрасль и другие.



Достигнута договоренность об организации бизнес-миссий американских регионов в Узбекистан.



Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по ситуации в Афганистане.