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Польского генерала Громадзиньского уволили из командиров Еврокорпуса. Подозревают, что он - шпион!
22:21 28.03.2024

28.03.2024

Командующего Еврокорпусом заподозрили в шпионаже

Служба военной контрразведки начала проверку польского генерал-лейтенанта
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

Из Страсбурга отозван и снят с должности в связи с проведением расследования об утечке секретных данных командующий Еврокорпусом – многонациональными силами быстрого реагирования Евросоюза. По прибытии в Варшаву 53-летний польский генерал-лейтенант Ярослав Громадзиньский заявил СМИ о своей невиновности и выразил уверенность, что начатое военной контрразведкой расследование не сможет его опорочить.

Немедленный отзыв с высокого военного поста означает, что имеет место попытка предотвратить дальнейшее причинение ущерба Еврокорпусу. Ущерб может заключаться как в самих действиях, так и в утечке информации о состоянии дел в этой военной структуре.

Можно предположить, что была обнаружена утечка важной информации, к которой имел доступ генерал-лейтенант самостоятельно или вместе с определенным кругом лиц. И теперь следователи пытаются выяснить, каким образом эта утечка произошла. Только этим можно объяснить тот факт, что Громадзиньский, видимо, не арестован, так как все еще имеет возможность давать интервью.

Польское Министерство обороны сообщило, что отзыв командующего Еврокорпусом состоялся после получения военной контрразведкой новых данных, касающихся генерал-лейтенанта. Поэтому начато расследование относительно его доступа к секретным документам. Какие это документы, не раскрывается.

Нельзя исключать, что в отношении генерал-лейтенанта были получены порочащие его сведения, которые могли быть использованы враждебными разведками для его вербовки, и эти обстоятельства проверяются польскими спецслужбами. Вероятно, полученные сведения могут носить исключительный характер, что потребовало немедленного отстранения генерал-лейтенанта от дел.

На сегодня возможны любые варианты – от сведения личных счетов до работы высокопоставленного польского военного на иностранные спецслужбы. На место Громадзиньского уже назначен новый польский представитель. Им стал генерал брони (что соответствует званию генерал-полковника) Петр Блажеуж, который до сих пор занимал пост заместителя руководителя польского Генштаба.

Громадзиньский руководил Еврокорпусом с июня 2023 года, а до этого был советником главы польского Генштаба и после начала СВО до назначения в Страсбург входил в состав международной группы помощи ВСУ в немецком Висбадене, где отвечал за переподготовку украинских солдат. Газеты напоминают, что ранее Громадзиньский участвовал в событиях в Ираке и командовал там 18-й механизированной дивизией польской армии.

Еврокорпус был создан в 1992 году по инициативе тогдашних канцлера Германии Гельмута Коля и французского президента Франсуа Миттерана на базе сформированной в 1989 году франко-германской бригады. Позже в организацию вступили Бельгия, Испания и Люксембург, а в 2022 году и Польша. Статус ассоциированных членов имеют Австрия, Греция, Италия, Румыния и Турция, не являющаяся членом ЕС. Еврокорпус, способный развернуть до 60 тыс. человек, обслуживает интересы НАТО и ЕС.

Командующий этим подразделением меняется каждые два года. В штаб-квартире, размещенной в Страсбурге, в подчинении командующего находится 1 тыс. офицеров. Немецкая пресса пишет, что Еврокорпус уже принимал участие в миссиях по поддержанию мира и подготовке военнослужащих в Мали и Центрально-Африканской Республике. А в 2004 году действовал в Афганистане.

Источник - НГ
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