Пекин может оставить американцев без воды и света, - В.Скосырев

22:25 28.03.2024

26.03.2024



Украина отвлекает внимание США от главной угрозы – китайской

Владимир Скосырев



США, Британия и Новая Зеландия одновременно обвинили Китай в шпионаже путем кибератак. Вашингтон и Лондон ввели санкции. Шаги, предпринятые по двум берегам Атлантики, говорят об обострении конфликта между Вашингтоном, его союзниками и Пекином. Причем Вашингтон утверждает, что Министерство госбезопасности Китая разместило вредоносные программы на американских электросетях, оборонных объектах и другой инфрастуктуре. А в Лондоне говорят, будто китайцы похитили списки 40 млн избирателей и могут повлиять на выборы. МИД Китая назвал обвинения лживыми новостями.



Разведслужбы предупреждают, что вредоносное ПО, обнаруженное на объектах инфраструктуры в США, вероятно, предназначено для того, чтобы использовать его в том случае, если Америка придет на помощь Тайваню.



Фишка состоит в том, что американцы будут волноваться о снабжении электричеством, продовольствием и водой, а не о том, чтобы помочь далекому острову, который Китай считает своей землей.



Как передала The New York Times, обвинения конкретным китайским хакерам предъявило и Министерство юстиции США. Оно будет преследовать агентов КНР, которые в течение 14 лет запугивают критиков Пекина в разных странах мира. США стали активней координировать шаги с Британией, Канадой, Австралией и другими партнерами, потому что все толкуют о кризисе в Украине, а китайские успехи в области кибервойны почти не привлекают внимания.



Американские военные и сотрудники разведывательных органов также говорят, что нежелание республиканцев предоставить новое финансирование Украине может быть истолковано Пекином как свидетельство того, что в США растут настроения изоляционизма. И тут, следовательно, стоит поработать.



На этом фоне мотивировка для присоединения Британии к американской инициативе выглядит загадочной. В Лондоне говорят, что китайцам удалось получить доступ к именам и адресам десятков миллионов человек, а также к счетам членов парламента.



В понедельник Британия объявила санкции против той же группы китайских хакеров, что и США. Это был крутой поворот. Ведь менее 10 лет назад британские лидеры твердили о "золотом веке" в отношениях между Британией и Китаем. А теперь не кто иной как Оливер Доуден, заместитель премьер-министра, сказал, что китайцы нацелились на законодателей и орган, надзирающий за выборами.



Загадка заключается в том, что нет свидетельств попыток хакеров манипулировать голосами или изменить данные о регистрации избирателей. Тем не менее Форин-офис вызвал на ковер китайского посла. А Доуден заявил в парламенте: "Это последнее ясное подтверждение враждебных происков со стороны Китая".



В беседе с "НГ" Андрей Остальский, независимый журналист, работающий в Британии, отметил: "Я не вижу какой-то конспирологии в том, что США, Британия и Новая Зеландия выступили одновременно с обвинениями в адрес Китая. Очевидно, проводилось расследование, и оно было закончено. Что же касается подозрений о том, что Китай намерен повлиять на выборы, которые ожидаются в конце года, то у Китая вряд ли есть реальные рычаги для этого. Скорее всего на выборах победят лейбористы. А их лидер Кир Стармер солидарен с премьером Риши Сунаком по китайской теме. Может быть, для Китая была бы выгодней победа партии Reform UK. Она стоит на более консервативных позициях, чем партия тори. Но это маргинальная группа, шансов на победу у нее нет".



Подробный комментарий по проблеме хакерства опубликовала The Global Times, голос Пекина для заграницы. Она пишет, что заявление зампремьера Британии Доудена может стать началом новой кампании с целью очернить Китай. Ведь не случайно сообщения СМИ об исчезновении принцессы Кейт Миддлтон тоже приписывали Китаю. Так, британская газета The Telegraph утверждала, что Китай и Россия распространяют негативную информацию о королевской семье ради того, чтобы дестабилизировать Британию.



Получается, что Китаю больше нечем заняться, кроме как нападать на Соединенное Королевство. Это симптом паранойи. Никто извне не угрожает британской демократии. Китай точно не угрожает. Британии стоит поискать решение проблемы внутри страны, советует The Global Times.