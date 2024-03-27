В России продолжается словоблудие о пользе/вреде гастарбайтеров

00:21 29.03.2024

Оценены меры по регулированию в сфере трудовой миграции: заменят ли россияне гастарбайтеров

"Надо понять, где можно заменить десять работников с лопатами на одного робота, а где-нет"



Федерация независимых профсоюзов России предложила узаконить обязательную публикацию вакансий, на которые предполагается привлечение работников из-за рубежа. Инициатива ФНПР идет в русле нового регуляторных мер, вызванных терактом в "Крокусе" и усложняющих трудовым мигрантам пребывание в РФ.



"Надо понять, где можно заменить десять работников с лопатами на одного робота, а где-нет"



Ранее Минтруд разработал законопроект, предполагающий создание специального документа, который подтверждает право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в стране в порядке целевого организованного набора. По мнению руководства профсоюзов, именно в этом документе должен быть прописан пункт об обязательной публикации вакансий, причем "как минимум, за 15 календарных дней до обращения к оператору оргнабора".



"При этом условия, опубликованные в вакансиях (уровень заработной платы, социальный пакет, возможность обеспечения жильем), не должны меняться при привлечении трудовых мигрантов", - заметила замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Елена Косаковская. По ее словам, ФНПР также предлагает возложить на госкомпанию обязанность по организации выезда мигранта и его семьи за пределы страны по окончании срока действия трудового договора и оплате соответствующих расходов.



"Ситуация понятна и одновременно сложна, - рассуждает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор экономических наук Сергей Смирнов. – С одной стороны, России нужны мигранты, причем не только в качестве рабочей силы. У нашей страны огромная проблема с рождаемостью: как подсчитали эксперты НИУ ВШЭ, чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, страна должна привлекать в среднем по 390 тысяч мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет. При негативном сценарии их потребуется 1,1 млн в год. С другой стороны, по Марксу, необходимо менять ручной труд на овеществленный. Для чего нам искусственный интеллект, робототехника? Для того, чтобы отвечать на демографические вызовы в трудовой сфере. В отличие от основоположника научного коммунизма, сегодня об этом мало кто говорит. Плюс, это гарантия сохранения социальной стабильности. После того, что произошло в "Крокусе", неприятие лиц другой национальности становится серьезным риском для общества и государства.



- Можно ли предотвратить риски, связанные с трудовыми мигрантами, с национальными диаспорами, исключительно за счет административных, регуляторных мер, путем ужесточения законодательства?



- Этого мало, что бы сейчас ни предлагал и ни делал Минтруд. Существует проблема недостаточного межведомственного взаимодействия. Было бы логично, если бы люди из Минтруда изучили ситуацию совместно с коллегами из Минпромторга, посмотрели, где можно заменить десять работников "с лопатами" одним роботом, а где это невозможно. Думать о перспективе – это обязанность федеральных законодателей и органов исполнительной власти. Кроме того, я не видел ни одного соцопроса, который бы прояснил, чем живут приезжие, что их не устраивает в России, в работодателе.



- Россия может обойтись без трудовых мигрантов?



- В долгосрочной перспективе – однозначно нет. Советский Союз обходился, но там была совершенно другая структура экономики, другие механизмы - например, те же самые оргнаборы в столицу из недостаточно обеспеченных районов. А сейчас ресурсы исчерпаны – и физические, и мотивационные, и психологические. Россияне не идут работать на стройку или в ЖКХ потому что уже не осталось тех, кто готов на это. "Почему я должен мести двор?" - думает большинство.



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Авторы: ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВ