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Сколько зарабатывают таджикские мигранты в Москве?Сколько зарабатывают таджикские мигранты в Москве?
01:24 29.03.2024

Большинство из них говорит, что этих денег хватает только на самое необходимое

Таджикские мигранты в Москве в среднем зарабатывают 54,5 тыс рублей и большинство из них говорит, что этих денег хватает только на самое необходимое – еду и одежду.

Средняя зарплата трудового мигранта из Центральной Азии в Москве - 54,5 тыс. руб. (около $597 или чуть боле 6,5 тыс. сомони). Об этом говорится в исследовании "Трудовая миграция из Средней Азии в современной Москве: адаптация, легализация, защита прав" (2023 год), итоги которого сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Осенью 2023 года аппарат омбудсмена провел опрос 900 мигрантов в возрасте от 18 до 60 лет из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Выяснилось, что половины опрошенных работают без трудового договора и получают зарплату наличными в обход ведомостей.

Около 44% мигрантов снимают жилье в складчину. Платная медстраховка есть всего у 3,7% приехавших на заработки в Москву иностранцев, почти четверть из респондентов не идет к врачам даже в случае острой необходимости.

Что могут купить на эту зарплату трудовые мигранты?

В процентном соотношении они отвечали так - фото 1

Где обустраиваются мигранты?

По результатам исследования у 39,1% таджикских мигрантов дети также находятся в Москве. У 37,3% есть проблемы с регистрацией, чтобы они могли устроить ребенка в детский сад. У 54,2% также возникали проблемы с устройством детей в школу.

Большинство детей из Таджикистана работают в неформальной сфере - фото 2

Остаться навсегда, на постоянное место жительство в Москве желают 24,8% таджикских мигрантов.

Более 40% опрошенных мигрантов считают, что москвичи относятся к приезжим хорошо, о враждебности заявили только 5% опрошенных.

Ситуация безрадостная…

Приводятся также данные российских правоохранителей о динамике постановки на учет трудовых мигрантов в России. Так, в первом полугодии 2023 года 960 тысяч таджикистанцев получили соответствующие документы для постановки на учет.

Как пишет издание "Коммерсантъ", президент международного альянса "Трудовая миграция" Николай Курдюмов называет безрадостной ситуацию "с точки зрения возможности регулировать потоки мигрантов":

"Они не закрывают потребности в рабочей силе в наиболее важных для экономики сферах. Оказалось, что абсолютное большинство мигрантов находит работу через знакомых и родственников, а не через официальные кадровые агентства и службы занятости".

У руководителя группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгения Варшавера есть вопросы к методике исследования: "Из описания неясно, как и по какой процедуре собирались данные. А с учетом того, что, по всей видимости, данные собирались исключительно на русском языке, что нонсенс для современных исследований миграции, можно ожидать существенные смещения".

Источник - Азия-Плюс
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