 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самый дорогой мобильный номер в Узбекистане ушел с молотка почти за $85 тысяч
01:26 29.03.2024

Мобильный номер "20 000 00 00" был продан на аукционе за рекордные в Узбекистане 1,07 млрд сумов ($85 тысяч). В торгах принимали участие 10 претендентов, которые подали 87 предложений, из-за чего стартовая стоимость выросла в 5 раз.

На Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована рекордная сделка по продаже мобильного номера, сообщила пресс-служба биржи.

20 марта на аукцион со стартовой ценой 200 млн сумов был выставлен номер "20 000 00 00" для физического лица. В торгах приняли участие 10 претендентов, которые за более чем три часа подали 87 ценовых предложений. В итоге стоимость номера повысилась в 5 раз - до 1,07 млрд сумов (около 85 тысяч долларов США по курсу ЦБ).

По данным биржи, это рекордная сумма за мобильный номер с момента запуска торговой платформы. Покупатель оплатил сделку в течение пяти дней, теперь он должен оформить номер у оператора сотовой компании в течение 10 рабочих дней.

Онлайн-аукцион мобильных номеров (mobilraqam.uzex.uz) был запущен в 2019 году для расширения доступа к востребованным мобильным номерам операторов мобильной связи.

В октябре 2023 года автомобильный номер 01 777 RRR был продан на аукционе за 894 млн сумов, став самым дорогим "красивым" номером для юридических лиц в Узбекистане.

Источник - Газета.uz
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