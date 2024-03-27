Самый дорогой мобильный номер в Узбекистане ушел с молотка почти за $85 тысяч

|22:25 Пекин может оставить американцев без воды и света, - В.Скосырев
22:21 Польского генерала Громадзиньского уволили из командиров Еврокорпуса. Подозревают, что он - шпион!
20:46 Мирзиеев лично принял делегацию американских сенаторов - "наращивают многоплановое взаимодействие"
20:03 Урбанизация в Центральной Азии: вызовы и возможности
19:56 Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: В ЦентрАзии растет вероятность приграничных конфликтов за ресурсы, в первую очередь за воду
19:50 Террористы из "Крокуса" имели связь с Украиной, - Следком России нашел доказательства
19:26 Никакого "вилоята Хорасан" в Афганистане нет. Их "амир" Гафари давно сбежал в Пакистан...
19:05 Руководство Киргизии сменило "борт-1" Ту-154 на Airbus A320
19:03 Что написано на гербе Пакистана, - П.Густерин
11:49 "В серой зоне 20% мигрантов. За остальными можно следить через Госуслуги", - КП
11:48 Игла - в куклы: подстрекатель школьных убийств скрывается в Германии
11:44 Всевышние меры: в Таджикистане ищут следы террористов из "Крокуса", - Игорь Кармазин
11:42 WSJ пожалела подозреваемых в теракте в "Крокусе"
11:39 Айман Джазини: Теракт в "Крокусе" показал миру два совершенно разных ислама
11:36 Миронов: для противодействия терроризму России нужно отменять безвизовый режим со странами Центральной Азией
11:33 ОПГ против... ОПГ. Полит-борьба в Киргизии
08:47 Токаев прибыл на Боаоский форум в Китай
08:45 Почему Путин не торопится возвращать смертную казнь, - Петр Акопов
08:01 Пушки вместо масла: Запад милитаризируется под русофобскую истерию, - Петр Дмитриев
07:35 В Казахстане мощный паводковый потоп. Волонтеры спешат на помощь
07:32 БРИКС должен навести порядок в МВФ и подумать о своем Бреттон-Вудсе, - Валентин Катасонов
07:29 Война за соцсети. Не можешь контролировать - запрети, а не можешь запретить - отбери, - И.Титов
07:23 Мигрантов в России строят на поверку, - "Къ"
07:15 РосАрмия наступает, выдавливая бандер из Донбасса
07:09 Динара Кулибаева готова отдать здание КБТУ государству, но законно ли она его получила?
01:11 Теракт в Москве подтверждает связь исламистов с киевскими интегральными националистами, - Тьерри Мейсан
00:55 Как в Таджикистане используют деньги трудовых мигрантов. Переводы из-за рубежа обеспечивают до 40% ВВП
00:52 Закат клана Матраимовых. Власти Киргизии нанесли удар по мафии, - НГ
00:41 В США появился новый кандидат на звание педофила номер один - афро-рэпер Шон Комбс - "P. Diddy"
00:35 Между ИГИЛ* и Украиной. О чем говорит почерк теракта в "Крокусе"
00:30 Герой "Крокуса" Рустам Бактыбеков: Когда спускались в подвал, было страшно
00:26 Виталий Пономарев: "Обвинения в отношении каракалпакского активиста Акылбека Муратова являются сфабрикованными и противоречат нормам национального и международного права"
|Самый дорогой мобильный номер в Узбекистане ушел с молотка почти за $85 тысяч
01:26 29.03.2024
Мобильный номер "20 000 00 00" был продан на аукционе за рекордные в Узбекистане 1,07 млрд сумов ($85 тысяч). В торгах принимали участие 10 претендентов, которые подали 87 предложений, из-за чего стартовая стоимость выросла в 5 раз.
На Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована рекордная сделка по продаже мобильного номера, сообщила пресс-служба биржи.
20 марта на аукцион со стартовой ценой 200 млн сумов был выставлен номер "20 000 00 00" для физического лица. В торгах приняли участие 10 претендентов, которые за более чем три часа подали 87 ценовых предложений. В итоге стоимость номера повысилась в 5 раз - до 1,07 млрд сумов (около 85 тысяч долларов США по курсу ЦБ).
По данным биржи, это рекордная сумма за мобильный номер с момента запуска торговой платформы. Покупатель оплатил сделку в течение пяти дней, теперь он должен оформить номер у оператора сотовой компании в течение 10 рабочих дней.
Онлайн-аукцион мобильных номеров (mobilraqam.uzex.uz) был запущен в 2019 году для расширения доступа к востребованным мобильным номерам операторов мобильной связи.
В октябре 2023 года автомобильный номер 01 777 RRR был продан на аукционе за 894 млн сумов, став самым дорогим "красивым" номером для юридических лиц в Узбекистане.