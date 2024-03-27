Рейтинг госорганов Узбекистана по борьбе с коррупцией за 2023 год

01:28 29.03.2024

Антикоррупционное агентство Узбекистана представило новый рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в госорганах. Самый высокий рейтинг - у Министерства горно-добывающей промышленности и геологии и Центробанка. Около 40 госорганов и организаций получили оценку "удовлетворительно", 15 - "неуд".



Агентство по противодействию коррупции опубликовало рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в государственных органах Узбекистана в 2023 году.



