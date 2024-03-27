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Рейтинг госорганов Узбекистана по борьбе с коррупцией за 2023 год
01:28 29.03.2024

Антикоррупционное агентство Узбекистана представило новый рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в госорганах. Самый высокий рейтинг - у Министерства горно-добывающей промышленности и геологии и Центробанка. Около 40 госорганов и организаций получили оценку "удовлетворительно", 15 - "неуд".

Агентство по противодействию коррупции опубликовало рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в государственных органах Узбекистана в 2023 году.



В прошлом году агентство изучило 95 госорганизаций, из которых повторную оценку прошли 59, а 36 прошли проверку впервые. "Хорошую" оценку получили 42 органа, набравшие 81−100 баллов, "удовлетворительную" (55−80 баллов) - 38 госорганов и "неудовлетворительную" (ниже 55 баллов) - 15 госорганов.

Для обеспечения беспристрастности результатов и независимой оценки была сформирована группа экспертов, состоящая из представителей институтов гражданского общества, которые самостоятельно рассмотрели результаты оценки Антикоррупционного агентства и представили заключения, говорится в сообщении.

"Неудовлетворительная" оценка присуждалась тем, кто не принимал меры по созданию системы противодействия коррупции, включая неспособность выявить коррупционные риски, реализовать меры по предотвращению и выявлению конфликтов интересов при приеме на работу, назначении и госзакупках, неспособность установить каналы связи для сообщений о коррупции и по другим причинам.

Самую высокую оценку получили Министерство горно-добывающей промышленности и геологии (94 балла), Центральный банк (93), компания "Узкимесаноат", Агентство технического регулирования (90), "Узбекнефтегаз" (90), "Узбекистон темир йуллари" (89), Навоийский горно-металлургический комбинат (89), Министерство занятости и сокращения бедности (88), почти все госбанки, компания Uzbekistan Airways (87) и другие.

Лидеры прошлогоднего рейтинга - Таможенный и Налоговый комитеты - опустились в рейтинге, хотя остались в "зеленой" зоне.

Средние оценки получили хокимият Ташкента (80), Комитет по туризму (80), Министерство спорта (77), "Узтрансгаз" (67), Министерство водного хозяйства (66), Министерство культуры (65), Министерство здравоохранения (58), Агентство дошкольного образования (56) и другие.

Хокимияты Андижанской (48) и Сурхандарьинской (32) областей второй год подряд получают "неудовлетворительную" оценку. Такая же оценка у Министерства высшего образования, науки и инноваций (50), Агентства культурного наследия (22), Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Агентства по делам молодежи (10) и Агентства кинематографии (5).

Государственным организациям, получившим оценку "удовлетворительно", будут даны рекомендации по усовершенствованию антикоррупционной деятельности.

Для тех, кто получил оценку "неудовлетворительно", будет разработана программа мероприятий, направленная на устранение выявленных недостатков в борьбе с коррупцией, а их руководители должны будут отчитаться о реализации этих мер на заседании Национального совета по противодействию коррупции.

Источник - Газета.uz
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