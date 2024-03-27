Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряженная

01:32 29.03.2024

Граждан Казахстана, которые находятся в Одесской и Харьковской областях Украины, призвали рассмотреть возможность покинуть страну из-за нестабильной ситуации. Об этом 28 марта сообщили в телеграм-канале посольства



"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство РК на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", – сказано в сообщении.



В посольстве позаботились и о маршрутах своих граждан. Уточняется, что казахстанцы могут выехать из страны через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу необходимо иметь шенгенскую визу, при этом для въезда в Молдову она не нужна.



Кроме этого, в опубликованном сообщении есть призыв "не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие" при обстреле.



