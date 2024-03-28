Путин обещает бомбить аэродромы стран НАТО если оттуда начнут работать по Украине американские F-16

07:21 29.03.2024

Путин предостерег страны от предоставления аэродромов для украинских F-16

28 марта 2024



Если американские истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин.



"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились",

- сказал он, общаясь с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

"Если они поставят F-16, а об этом говорят, пилотов готовят, то я думаю, что вы понимаете это, как никто другой, это ситуацию на поле боя не поменяет",

- добавил Путин.

По словам главы государства, "мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня".



При этом Путин напомнил, что F-16 могут нести на борту ядерное оружие.



"И это тоже мы должны будем учитывать",

- сказал он в связи с этим



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/03/28/putin-predostereg-strany-ot-predostavleniya-aerodromov-dlya-ukrainskih-f-16