Теракт в "Крокус Сити" и турецкий след: за и против, - Ю.Кузнецов

07:44 29.03.2024 29.03.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Террористическая угроза – общая для наших стран, однако желающих "половить рыбку в мутной воде" более чем достаточно



Похоже, ближневосточный след теракта в "Крокусе" проступает все отчетливее, и в этом контексте недавнее заявление директора ФСБ Александра Бортникова по итогам коллегии Генпрокуратуры проливает свет на некоторые обстоятельства.



По словам главы спецслужбы, российской стороне хорошо известно об обучении и подготовке Киевом боевиков на территории Ближнего Востока. Конкретные страны указаны не были – вероятно, по политическим соображением. Начиная с 2022 года Москва делает многое для разворота на Восток и что предполагает непубличное обсуждение вопросов в сфере безопасности, представляющих взаимный интерес.



Между тем хорошо известно, что из стран региона наиболее ярко, если так можно выразиться применительно к некоторым драматическим обстоятельствам, "зарекомендовала" себя Турция. Именно эта страна в 1990-е получила уникальный опыт подготовки и заброски на территорию России диверсионно-разведывательных групп в разгар вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Более того, по данным источников, эта работа была санкционирована лично тогдашним премьером Турции Тансу Чилер, известной также как "Роза Стамбула". Ни о каких "частных инициативах" речи не шло.



По мере стабилизации ситуации в регионе к началу 2000-х годов почти не скрываемая поддержка турками сепаратизма на Северном Кавказе (по крайней мере ее видимая часть) прекратилась. Но произошло это только после того, как России удалось снова закрепить и подкрепить на практике свой государственный суверенитет, обеспечить конституционный порядок в Чечне. Во всяком случае пока. В Турции широко известен и слоган турецких исламистов и националистов, адресованный жителям северокавказских регионов нашей страны: Iki deniz arasinda ancak tek devlet bulunuyor – "Между двумя морями (Каспийским и Черным. – Авт.) может располагаться только одно государство". Есть и флаг так называемой "Кавказской Федерации". К слову, от площадей и улиц имени Джохара Дудаева турки также не отказались. Любопытствующие могут вбить в поисковую строку любой онлайн-карты Cevher Dudayev и найти по указанному запросу на территории Турции много интересного.



Не отказались турецкие партнеры и от систематически проводимых в республике антироссийских мероприятий. В частности, речь идет о чествовании тех или иных "героев" Северного Кавказа, которые удивительным образом, как правило, воевали с нашей страной хоть в имперский, хоть в постимперский периоды – Шейх Шамиль, Байсангур Беноевский, Шейх Мансур, уже упомянутый выше Джохар Дудаев и даже Шамиль Басаев. Последний, "отличившийся" горячим летом 1996 года в Буденновске, в интервью турецким СМИ благодарил Турцию за "оказанную помощь", добавив, что "сердца турок с нами".



Таким образом, забывать об этом периоде наших взаимоотношений с Турцией было бы настолько же недальновидно, сколько преступно и непростительно. Поэтому, как упоминалось выше, из всех ближневосточных стран подозреваемым "номер один" с полным на то основанием в нашем случае должна быть, и возможно уже является, именно Турция. И здесь вызывает противоречивые чувства позиция тех, кто не требует от Анкары как минимум перестать увековечивать память тех, на чьих руках кровь погибших в 1990-е годы российских военнослужащих и гражданских лиц. Тем более что на территории России нет ни одного памятника, названия площади или улицы, увековечивших, допустим, курдских "борцов за независимость" (впрочем, это тема для отдельного разговора).



На сегодняшний день известно, что двое обвиняемых проживали в отелях в стамбульском районе Фатих или Шишли. Симптоматично, что эти районы давно облюбовали консерваторы-исламисты, отдающие голоса за партию президента Эрдогана – ПСР (тур. АКР).



По крайней мере, двое из обвиняемых Фаридун Шамсиддин и Муродали Рачабализода публиковали фото из Стамбула в феврале 2024 года. Разумеется, одного этого факта недостаточно, чтобы бросаться обвинениями в турецкий адрес. Однако вскоре после теракта в "Крокусе" в Турции прошли масштабные задержания подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической группировки "ИГ". Данное обстоятельство лишний раз подтверждает: проблема террористической угрозы действительно актуальна и для России, и для Турции.



Справедливости ради, надо отметить, что приблизительно с 2016 года, после нескольких масштабных терактов и попытки июльской госпереворота в Турции, многое изменилось. Вектор на панисламизм на внешнем контуре и исламизм у себя дома сменился на причудливый гибрид, коктейль из "державников" (назовем их так), ключевую роль в котором играют националисты, консерваторы (как правило, националистического уклона), кемалисты. На столь необычный альянс власти пошли из-за потери голосов избирателей: ни для кого не секрет, что многие турки крайне недовольны политикой президента и правящей коалиции относительно открытых дверей для сирийских и прочих беженцев с Ближнего Востока. Проблема – в острой нехватке рабочих мест и в том, что беженцы, часто представляющие самую благодатную почту для радикализма и терроризма, негативно влияют на криминогенную обстановку в стране.



К тому же по итогам катастрофической для всего региона "Арабской весны" в соседней Сирии перед Турцией во весь рост встала проблема курдского сепаратизма. Именно поэтому турецкой армии пришлось провести несколько войсковых операций на севере САР, предварительно заручившись поддержкой России и Ирана: в то время как курдским ополченцам, и прежде всего SDF, всевозможную помощь оказывали американцы.



Пусть тактический и вынужденный, но союз Турции с Россией и Ираном качественно видоизменил политику Анкары, в том числе и в отношении поддержки в нашей стране радикалов и сепаратистов. Наконец-то турецким властям стала очевидна народная мудрость "не рой яму другому". Слишком много таких "ям" можно обнаружить и в самой Турции, и в сопредельных государствах. Заброской диверсантов уважающие себя государства вопросы не решают.



Вот почему практически невозможно себе представить стоящую за нападением в "Крокусе" в 2024 г. Турцию. Еще в первой половине 2016 г., когда Анкара делала ставку на свержение президента Башара Асада руками исламистов – да, могли. К примеру, не мешать террористам, желающим отправиться в Россию, или могли не делиться с российскими коллегами соответствующими данными. Хотя конкретный известный случай Варвары Карауловой, нашей гражданки, пытавшейся нелегально оказаться в Сирии в 2015 году, это отчасти опровергает. Турецкие органы задержали и выдворили нарушительницу в Россию.



Вместе с тем приведенные выше соображения вовсе не тождественны утверждению об отсутствии в современной Турции антироссийских сил. К каждому в голову не залезешь. Тем более что промывка мозгов радикальным исламизмом – не кино, назад не отмотаешь. Несколько поколений, включая и мухаджиров-переселенцев из Крыма и Кавказа, воспитаны в ненависти к России, и общественно-политические процессы в их среде носят, мягко говоря, неоднозначный характер. И пока от политического курса, направленного на будирование сепаратизма в России, в Турции не отказывались. Улицы, площади и даже целые пригороды (как, например, в Невшехире) носят имя Джохара Дудаева, антироссийские герои чествуются, а соответствующие силы беспрепятственно собираются в тех или иных регионах Турции, в общем-то, где хотят и когда хотят. Источник - fondsk.ru

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