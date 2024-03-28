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За терактами на территории России стоят западные спецслужбы? - ФСК
07:46 29.03.2024

28.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

"Нас интересует, кто заказчик". За терактами на территории России стоят западные спецслужбы?
Режим Зеленского – управляемый участник международного терроризма

Бундесканцлер Олаф Шольц, выступая накануне вечером на канале ZDF, который по "совершенно случайному" совпадению входит в германский медиахолдинг, курируемый американскими НКО, заявил, что у спецслужбы ФРГ не было никакой информации о готовящемся теракте в Подмосковье.

"Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки. И это часть политики правительства США – предупреждать другие страны, когда они получают такие сведения. Они даже публично предупредили. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки произошел", – процитировало слова канцлера потсдамское издании Märkische Allgemeine Zeitung.

Фактическим признанием того, что BND, Bundesnachrichtendienst (немецкий аналог нашей СВР) давно уже "мышей не ловит" и видит и знает только то, что ей позволяют видеть и знать старшие товарищи из-за океана, никого уже не удивить. Тут Шольц не соврал. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить историю с подрывом газопроводов "Северный поток –1" и "Северный поток – 2", по поводу которой у германских спецслужб до сих пор нет стройной версии.

А вот насчет всего лишь каких-то "зацепок", которыми якобы обладали американцы, позвольте вам не поверить, герр Шольц. Нет никаких сомнений в том, что США знали гораздо больше о готовящемся массовом убийстве российских граждан, чем они пытаются нам представить. Кстати, не далее как сегодня это было подтверждено в публикации The New York Times, где сказано, что Штаты не стали передавать России более полную информацию, "боясь раскрыть свои источники".

"Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволяли официальным лицам США делиться какой-либо информацией о заговоре сверх того, что было необходимо, из опасения, что российские власти могут узнать об их разведывательных источниках или методах", – отмечает NYT.

Не потому ли, что именно в Соединенные Штаты ведет ниточка расследования этого и всех предыдущих террористических актов, совершенных на территории нашей страны за последние два года?

Накануне на сайте Следственного комитета Российской Федерации появилось сообщение о поступившем в адрес СК обращении депутатов Государственной думы Красова, Харитонова, Лантратовой и общественных деятелей Дугина и Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России. Как было отмечено в публикации, изложенные в обращении факты будут изучены в установленном законом порядке.

О чем идет речь? По словам одной из подписантов, депутата Государственной Думы и первого заместителя председателя комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой, целью депутатского запроса в Следком стало начало расследования актов терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов.

Поводом для подобного обращения стала недавняя трагедия в Красногорске, которая переполнила чашу даже нашего безграничного терпения.

"В пятницу, 22 марта 2024 года, международный терроризм подло бросил нам очередной вызов, осуществив кровавый акт агрессии против мирных наших сограждан, пришедших на культурное мероприятие в "Крокус Сити Холл". Очередной бесчеловечный акт посягательства на самое ценное – жизни наших граждан. Международный терроризм коллективного запада должен быть остановлен. Организаторы, исполнители и лица финансирующие терроризм – известными всему миру и наказаны", – пишет депутат в своем тг-канале.

Что любопытно, совместное обращение российских политиков и общественных делителей направлено не только в СК РФ, но и в правоохранительные органы Германии, Кипра, США и Франции – стран, косвенно или напрямую причастных к существующему в мире террористическому трафику. В каких-то из них проходит вербовка будущих убийц, где-то их тренируют, а через банки, скажем, того же Кипра могут проводиться трансакции в интересах различных террористических группировок.

"Мы направили в адрес коллективное заявление, в котором требуем провести следственные действия по многочисленным фактам организации и финансирования террористических актов против мирного населения и отдельных политиков, лидеров, журналистов – так называемый политический терроризм", – подчеркивает Яна Лантратова.

При этом даже в самом тексте ее поста чувствуются сомнения в том, что обращение российских общественников на Западе будет услышано. Ну кто ж в самом деле будет проводить расследование, если есть серьезный риск в итоге выйти на самих себя?

Удивительно, что в списке адресатов отсутствует Великобритания. Но, видимо, наши депутаты разумно посчитали, что пробовать достучаться до "совести" британских политиков и спецслужб, дело гиблое. Особенно с учетом того, что именно из Лондона осуществляется непосредственное управление деятельностью СБУ и ГУР МО Украины – тех самых террористических организаций, которые и стоят за всеми диверсиями и политическими убийствами в Российской Федерации.

"Развитие, а вернее деградация украинской государственности, прогрессировала от внешнего управления под демократическими лозунгами и заканчивает свою эволюцию в роли террористической организации под руководством ОПГ "Блинкена – Байдена – Нуланд – Ермака – Зеленского" и примкнувшим к ним представителей НАТО", – пишет в своем тг-канале еще один автор обращения Андрей Деркач, отмечая, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что "украинская власть является управляемым участником международного терроризма", также "известно и о других спонсорах терроризма".

Как верно отметил бывший депутат Верховной рады и автор скандального расследования связи семейства Байденов и украинской нефтедобывающей компании Burisma (известные пленки Деркача), одной из основ нашей переговорной позиции по итогам конфликта на Украине и будущим контурам международной безопасности должно стать "проведение и признание результатов расследования фактов государственного / международного терроризма и его финансирования".

Разумеется, виновные должны быть не только названы, но и понести заслуженное наказание. И если раньше упоминание о новом "украинском Нюрнберге" звучало больше как фигура речи, то после недавних событий потребность в международном трибунале с вынесением приговора за преступления украинского нацизма и его спонсоров становится осознанной необходимостью.

Источник - fondsk.ru
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