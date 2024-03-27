Война энциклопедий. Англосаксонские гуманитарные технологии и русский ответ, - Александр Гапоненко

07:57 29.03.2024 Война энциклопедий. Англосаксонские гуманитарные технологии и русский ответ

Александр Гапоненко



После распада СССР англосаксы распространили свою систему господства на весь мир. Сейчас Россия активно борется за восстановление суверенитета. В военной сфере это происходит на фронтах СВО на Украине. В экономической сфере - через развитие собственного производства (импортозамещение) и выход на восточные рынки сбыта. Хуже обстоит дело в социальной сфере. Англосаксы эффективно экспортируют идеологию, которая дезориентирует и разрушает русскую нацию.



На данном этапе российские власти противопоставляют англосаксонскому экспорту идеологии маркировку ярлыком "иноагент" "розничных торговцев" влиянием, лишают их финансирования. Между тем в самой России действуют мощные "фабрики", которые производят ложное сознание у жителей страны, существует большое число "оптовых торговцев" иностранной идеологией.



Угрозы англосаксонской идеологии для русской нации можно разделить на три типа: 1) инструментальные, то есть связанные с содержанием навязываемых извне концепций; 2) институциональные - связанные с действием социальных институтов, которые на постоянной профессиональной основе занимаются выработкой фальшивых идей и оценок в отношении текущих событий; 3) коммуникационные - связанные с контролем за каналами распространения чужой идеологии.



Опишем ключевые угрозы, исходящие от англосаксонской идеологии, и сформулируем некоторые идеи, как провести ее импортозамещение.



Инструментальные, институциональные, коммуникационные угрозы русским



В 1991 году в России произошла смена красного проекта общественного устройства на белый. Эта смена происходила стихийно, и пришедшие тогда к власти элиты, определим их как демократов, не имели своего проекта преобразований в социальной сфере. Англосаксы воспользовались этим и успешно навязали "демократам" свой проект общественного устройства. Они даже смогли зафиксировать в Конституции РФ (1993 г.) положение о том, что у российской нации не должно быть своей идеологии. Сами же стали активно распространять собственную идеологию, которую называли либеральной, хотя к настоящим либеральным ценностям она не имела никакого отношения.



Англосаксонская идеология опирается на передовые знания об обществе и практики управления им. В сфере социальных наук англосаксы сейчас опережают российских обществоведов как минимум на 50 лет. Это знания о природе общества, его формах, механизмах функционирования, институтах и инструментах управления им. Это знания о наличии этнических, социальных, идеологических, религиозных противоречий внутри других наций, а также о способах их обострения и направления. Они накапливаются американскими и английскими политэкономами, политологами, социологами, антропологами, этнологами, специалистами в сфере общественной психологии и общественных коммуникаций.



Англосаксонские правящие элиты вооружены двумя типами обществоведческих знаний, которые мы условно определим как "ядерные" и "оболочковые".



"Ядерное" обществоведческое знание позволяет англосаксонским элитам понимать суть социальных процессов и вырабатывать на этой основе пути и методы управления как своими, так и колониальными нациями. Выработкой этого типа знаний занимаются многие тысячи хорошо оплачиваемых ученых многих десятков "фабрик мысли" и университетов. Они формулируют практические рекомендации для своих правящих элит, и те принимают решения на их основе. Это обычно тайные знания, полным объемом которых владеет небольшое число ученых очень высокого класса.



Применение этих знаний политиками часто называется применением "мягкой силы". На основе этих знаний англосаксы проводят цветные революции, управляют жизнью своих колоний.



"Оболочковые" обществоведческие знания - это те знания, которые составляют содержание англосаксонской идеологии. Они дают ложную картину жизни общества, представляют все процессы в нем в свете, который выгоден англосаксонским элитам. Именно этот тип знаний распространяется для дезориентации правящих элит колониальных наций, формирования "либеральных" верований у масс, которыми они распоряжаются.



Приведем пример. В 90-е годы ХХ века консультанты из США и Великобритании успешно внедрили в сознание правящей российской элиты демократического толка концепцию отказа от вмешательства государства в экономическую жизнь. Это была концепция "государство - ночной сторож", которую в середине XIX века сформулировал социалист Фердинанд Лассаль. Под прикрытием этой концепции была проведена "дикая" приватизация, которая позволила англосаксам за гроши получить ключевые предприятия добывающей промышленности и не платить потом налоги (концепция "раздела продукции"), то есть установить колониальные порядки в экономике. В англосаксонских странах от политики свободного рынка отказались ровно сто лет тому назад, и там с тех пор функционирует государственно-монополистический капитализм.



В начале 2000-х годов к власти в России пришла группировка, которую мы обозначим как государственников. Она выступила в защиту интересов российской буржуазии и масс российского населения. Произвол английского и американского бизнеса был остановлен. Именно это вызвало начало военной агрессии против России через территорию Украины.



Однако и при власти государственников в сознание масс русского населения продолжала вкладываться англосаксонская колониальная идеология. Делала это местная социальная элита, которую воспитали англосаксы.



Механизм производства "оболочковых" социальных знаний в России действовал следующим образом. Наиболее перспективных российских обществоведов приглашали на стажировку в США и Великобританию. Им предоставлялись гранты на проведение исследований, цель которых определялась извне. В стране была внедрена система оценки научного труда по наличию публикаций в западных журналах и сборниках. В университетах распространили Болонскую систему. Во главе ведущих российских обществоведческих и исследовательских учреждений поставили убежденных западников. Они организовали обучение миллионов студентов и аспирантов в западном духе.



В результате подавляющее число российских обществоведов стало работать на интересы англосаксов, чаще всего даже не подозревая об этом. Ключевые фигуры академического мира действовали сознательно. В марте 2022-го они публично выступили против проведения СВО, поскольку это могло навредить интересам их хозяев. Властям страны пришлось в пожарном порядке отстранять их от экспертной работы на высшем уровне, а потом и снимать с руководящих постов в важнейших научных учреждениях и университетах.



Помимо исследовательских институтов и университетов выработкой враждебной идеологии занимались неправительственные организации, которые финансировались западными фондами.



Англосаксонская идеология распространяется в России бесконтрольно по всем каналам общественной коммуникации - периодическим изданиям, радио и телевидению, книжным издательствам и библиотекам, кинематографу, социальным сетям, электронным базам данных.



Практически все эти каналы не контролировались государственниками, хотя многие периодические издания, радио и телевидение находились в прямой или косвенной собственности государства, а на нужды книгоиздания, формирование библиотечных фондов, на съемки кинофильмов выделялись значительные средства из государственного бюджета. Контроль над этими каналами был неэффективен, поскольку они находились в руках подготовленных англосаксами кадров.



Особенно угрожающей была ситуация в сфере общественных коммуникаций.



Русскоязычная "Википедия" как экзистенциональная идеологическая угроза



Самыми мощными каналами влияния на сознание населения являются в настоящее время социальные сети и электронные базы социальных знаний, увязанные с поисковиками. По данным ряда социологических исследований, именно через эти два канала население получает основную часть информации и оценок происходящих событий. Их значимость превышает значимость традиционных массмедиа.



В начале 2024 года в сфере распространения баз социальных данных наибольшее влияние на население оказывало энциклопедическое электронное издание "Википедия" (Wikipedia.org). Оно было основано в 2001 году и принадлежит американскому некоммерческому Фонду "Викимедиа". Сайт этой энциклопедии является седьмым по посещаемости сайтом в мире. Выше него расположены только сайты поисковиков. В сфере предоставления справок в интернете ему нет равных в мире. Сайт поддерживается поисковиками Google, Yahoo, "Яндекс" и рядом других, они принудительно навязывают его содержание своим потребителям.



Официально миссия Фонда "Викимедиа", как он сам ее формулирует, заключается в "расширении возможностей и привлечении людей по всему миру к сбору и разработке образовательного контента по свободной лицензии или в общественном достоянии, а также к его эффективному распространению по всему миру".



В фонде работает более 700 человек, бюджет достигает 180 млн. долларов в год. Работники фонда получают жалованье из сумм добровольных пожертвований, но основную часть статей пишут и размещают добровольцы.



Секрет популярности энциклопедии в том, что она междисциплинарна, статьи в ней написаны в достаточно легкой форме, их очень много, они непрерывно обновляются и пополняются, описывают не только важные и существенные явления, но и малозначимые, но получившие большую известность события. Главное же то, что контент "Википедии" распространяется бесплатно, хотя его создание требует очень больших затрат.



Реально "Википедия" является одним из самых эффективных инструментов распространения англосаксонской идеологии в мире. Только о целях применения этого инструмента не пишут и не говорят.



"Википедия" имеет русскую версию - "Ру.Википедию" (Ru.wikipedia.org). По состоянию на февраль 2024 года ее сайт имел более 1,9 млн статей, численность посетителей в этом месяце составляла 125,3 млн человек, они сделали 428,5 млн просмотров только по России. Всего русская версия "Википедии" имела в рассматриваемом месяце более 1,1 млрд просмотров.



В феврале 2024 года посетители "Ру.Википедии" больше всего интересовались Алексеем Навальным и его женой - 3,5 млн человек, Владимиром Путиным и президентскими выборами в России - 2,3 млн человек, новым главкомом ВСУ Александром Сырским и прежним - Валерием Залужным - 1,3 млн человек, ходом проведения СВО (различные аспекты) - 1,5 млн человек.



Все просматриваемые статьи по данной тематике носили совершенно не энциклопедический характер, были написаны с антироссийских и русофобских позиций. Ссылки в них давались только на те русскоязычные издания, которые были под контролем западных спецслужб, или на украинские издания.



"Ру.Википедия" взяла линию на критику России и русской нации после крымских событий, а после начала СВО стала проводить линию на разрушение и порабощение русской нации, на расчленение России.



Учитывая данное обстоятельство, патриотически настроенные русские общественные деятели, например Егор Холмогоров, выступили в СМИ с предложением запретить доступ к "Ру.Википедии" на территории России. При этом делались ссылки на запрет доступа к социальным сетям "Фейсбук"*, "Твиттер"*, "Инстаграм"*, которые тоже стали использоваться их администрацией для разрушения русской нации.



Однако эти предложения не были приняты российскими властями по ряду рациональных причин. Во-первых, блокировки сайтов пользователями легко обходятся с помощью VPN и других технических средств. Во-вторых, западные социальные сети имели российские аналоги - "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "Телеграм". Этими аналогами удалось достаточно быстро импортозаместить англосаксонские социальные сети. А вот заменить электронные базы социальных знаний оказалось нечем.



На проблему с содержанием "Ру.Википедии" наложилась проблема толстых журналов. Власти запретили зарубежным юридическим лицам издавать такого рода журналы. В результате в России уже почти два года нет ни одного влиятельного общественно-политического журнала. То есть не существует канала доведения концептуальных установок руководства государства до наиболее активной в политическом плане части населения. Сейчас такого рода статьи публикуются на сайте администрации президента Kremlin.ru. Но этот сайт не имеет большого количества подписчиков, выполняет функции административного управления, а не функции средства массовой информации.



В ответ на возникшие идеологические вызовы в июне 2022 года группа активистов инициировала интернет-проект "Руниверсалис" (Runivers.ru). Он стал реализовываться на базе данных, которые были накоплены в "Ру.Википедии". Соглашение о пользовании контентом позволяло это делать. Содержание "Ру.Википедии" было перенесено на российскую электронную платформу, стало приводиться в соответствие с российским законодательством. Группа начала исключать или редактировать статьи, которые носили антироссийский и антирусский характер, стала загружать доступные российские энциклопедические издания. На настоящее время на страницу этой энциклопедии загружено более 2 млн статей. Посещаемость сайта за февраль 2024 года составила 365 тыс. человек.



В мае 2023 года еще одна группа активистов вышла из проекта "Ру.Википедия" и создала проект "Ру.Вики" (Ru.ruwiki.ru). Активисты также скопировали содержание "Ру.Википедии" и опубликовали его на российской электронной платформе. Группа начала убирать и редактировать статьи, которые носили антироссийский и антирусский характер. В первую очередь были отредактированы статьи, в которых давались оценки СВО, описывалась Россия, ее руководство. На настоящее время на страницу "Ру.Вики" загружено более 1,9 млн статей. Посещаемость сайта за февраль 2024 года составила 18 тыс. человек.



Еще в 2015 году Российское военно-историческое общество (РВИО) анонсировало проект создания отечественной электронной энциклопедии на базе издаваемых им Исторической энциклопедии и Православной энциклопедии. В мае 2022 году проект открылся под названием "История.РФ" (W.histrf.ru). Статьи в эту энциклопедию пишут профессиональные историки. Опубликовано 25 тыс. статей. В феврале 2024 года у сайта было 154 тыс. посетителей, 193 тыс. просмотров.



В апреле 2016 года открылся сайт "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) (Bigenc.ru). На нем администрация разместила статьи, которые были опубликованы ранее в 35-томной типографской версии БРЭ. Энциклопедия содержит сейчас более 80 тыс. статей. Статьи отличаются высоким качеством проработки материала. Они подбирались по принципу научной и исторической значимости событий или процессов. В феврале 2024 года у этого портала было 2,2 млн посетителей и 3,3 млн просмотров.



В "Ру.Википедии" статьи были низкого качества, но их было в 25 раз больше по сравнению с БРЭ, и они отвечали непритязательным запросам массового читателя. Посещаемость портала БРЭ была в 60 раз меньше, а просмотров в 130 раз меньше, чем у "Ру.Википедии".



Главный редактор БРЭ С.Л. Кравец позиционировал свой проект как работающий на аудиторию, которая интересуется фундаментальными знаниями. Многие посетители, заходившие на сайт энциклопедии, уходили, не приступая к чтению, поскольку не могли воспринять слишком сложное для них содержание статьи. Энциклопедия не планировала быстрое увеличение количества опубликованных статей и наращивание аудитории.



БРЭ занимает в русскоязычном интернете ту нишу, которую в англоязычном интернете занимает энциклопедия "Британника". Только "Британника" распространяется по платной подписке. Но БРЭ, будучи бесплатной, занимать нишу формирования общественного сознания широких масс населения не собирается.



В русскоязычном секторе интернета существует еще около десятка энциклопедических изданий широкого профиля, которые имеют небольшое число статей и малое число просмотров. Например, в марте 2023 года общество "Знание" открыло портал "Знание.Вики" (Znanierussia.ru). На портале на март 2024 года было размещено 25 тыс. статей. У сайта в феврале месяце было 33 тыс. посетителей и 135 тыс. просмотров.



В смежной сфере периодических изданий с "Ру.Википедией" по влиянию на аудиторию были сопоставимы только сайт РБК с 60 млн. просмотров и сайт РИА "Новости" с 50 млн. просмотров в том же феврале месяце. Однако эти два сайта специализировались на подаче и оценке текущих новостей. Все энциклопедии на русском языке даже не попадали в рейтинги 100 наиболее посещаемых сайтов.



Появление конкурирующих российских энциклопедических проектов на посещаемость "Ру.Википедии" практически не повлияло.



В целом можно говорить о том, что на начало 2024 года "Ру.Википедия" оставалась абсолютно доминирующим каналом распространения англосаксонских идеологических концепций, которые формировали жизненные установки русского читателя.



Проблемы выбора технологий импортозамещения англосаксонской идеологии



В кругах российского руководства склоняются к тому, что финансовую поддержку необходимо оказывать проекту БРЭ, а "Ру.Википедию" следует скопировать и отредактировать, причем делать это на деньги спонсоров. Во всяком случае, об этом заявил 15 февраля на заседании российского общества "Знание" помощник президента В.Р. Мединский. Он заявил также, что вредоносное содержание в "Ру.Википедии" составляет всего 1% от общего объема статей, а сам проект трудно заменить из-за его объема и того, что он появляется на первом месте во всех поисковых системах.



Это, казалось бы, простое решение не учитывает того факта, что "Ру.Википедия" изначально создавалась на "оболочковых" социальных знаниях и затевалась именно из-за этого одного процента "вредоносных" статей, что ради этого процента она поддерживается самыми мощными в мире поисковыми системами.



Рассмотрим подробнее проблему "оболочкового" содержания статей по социальной тематике в "Википедии". Возьмем для примера тему фашизма (и нацизма как его разновидности), с которой автор неплохо знаком.



Разработка этой темы монополизирована англосаксонскими учеными. Российские обществоведы не допускались к ее разработке англосаксами, да и в Советском Союзе последних десятилетий тема не исследовалась. Считалось, что раз немцев в 1945 году победили, нацизм на Нюрнбергском международном военном трибунале осудили, то он никогда и не возродится.



В английской версии "Википедии" помещено несколько десятков статей по теме "Фашизм". Они обширны, заполнены достоверными сведениями, снабжены ссылками на первоисточники, хорошо увязаны между собой. Однако получаемые читателем знания носят "оболочковый" характер. Они не позволяют проникнуть в суть явления, сделать какие-либо обобщения и выводы. Именно поэтому российские обществоведы не смогли дать прогноз развития событий на Украине в 2013 году, именно поэтому СВО началась только в 2022 году. К тому же СВО идет уже более двух лет, а ее идеологическое обеспечение так и остается на уровне формулировки о необходимости демилитаризации и денацификации Украины. Кого, за что, каким способом денацифицировать, как наказать виновных, как предотвратить возобновление процесса, никто сказать не может.



В "Ру.Википедии" все статьи на тему "Фашизм" скопированы с базовой англоязычной версии, но несколько сокращены. Из них недавно убраны ссылки на серьезные научные источники, зато добавлены ссылки на пропагандистские украинские ресурсы и на источники, находящиеся на содержании западных спецслужб.



В статье "Фашизм" в "Википедии" и на русском, и на английском языке есть отсылки к статьям "Путинизм", "Рашизм", в которых утверждается, что в России установились фашистские порядки. Можно, конечно, пассажи про русский фашизм и соответствующие ссылки в скопированной версии "Википедии" на русском языке вымарать, но вся конструкция "оболочкового" социального знания останется и будет успешно работать дальше.



Выход из сложившейся ситуации лежит в создании конкурентоспособного отечественного "продукта" - социальных знаний "ядерного" класса, причем по очень широкому спектру проблем. Это требует немалого вложения средств в создание и содержание "фабрик мысли", найма значительного числа исследователей. Главное же - во главе этих учреждений должны стать люди, не пораженные англосаксонской идеологией. Они работают сейчас вне официальной академической среды. Назначение на должности руководителей "фабрик мысли" должно при этом идти на основании уже сделанных ими научных разработок. Эти люди, по существу, являются участниками СВО, только на полях идеологических сражений.



Продукцию "фабрик мысли", которые мы предлагаем создать, необходимо пускать в открытый оборот. Каждый производитель социальных знаний публикует свои наработки и позволяет их свободно распространять при условии, что наличествуют ссылки на первоисточник.



Примеры подобного рода работ дают историки, которые подготовили большое количество материалов для российских энциклопедических изданий. Однако существует неудовлетворенный спрос на "фабрики мысли" по производству политэкономических, политологических, социологических, антропологических знаний, знаний по общественной психологии и коммуникациям.



Особую актуальность представляет открытие исследований по теме "Этнология". Изучение этнических конфликтов внутри русской нации, путей и способов их преодоления позволят поставить защиту проекту разделения России на два десятка государств, который сейчас реализуется при поддержке не только Вашингтона и Лондона, но и Брюсселя. Не помешает и накопление знаний об этнических противоречиях в американской, британской, ведущих европейских нациях.



Реализация проекта импортозамещения в сфере производства социальных знаний позволит решить проблему нехватки того одного процента контента, которого сейчас недостает для реализации проектов российских электронных энциклопедий. Для 99% содержания этих энциклопедий должен быть сохранен принцип привлечения добровольцев для написания статей, что позволит сохранить оперативность и доступность материалов.



Проблема популярности тех или иных энциклопедических изданий решается их поддержкой поисковыми системами. Это задача для Российского государства.



Импортозамещение англосаксонской идеологии займет несколько лет и потребует немало средств, но зато накопленные знания, сконструированные институты и выстроенные каналы влияния помогут вернуть суверенитет русской нации. Кроме того, они позволят выстроить новую цивилизационную общность, которая сможет конкурировать с англосаксонской цивилизацией.



*социальные сети, запрещенные в РФ Источник - завтра

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