 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия к 1/08 должна вывести своих пограничников из Армении. По требованию Еревана
08:08 29.03.2024

Политолог назвал причины вывода российских пограничников из Армении
Эксперт рассказал, при каких условиях отношения между Москвой и Ереваном могут нормализоваться

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал российских пограничников, находящихся на территории Армении, "неспособными" защитить страну в случае угрозы. Власти закавказской республики намерены вывести из страны представителей погранслужбы ФСБ России до 1 августа.Эксперт отметил, что армянские силовики многому научились у российских коллег, и пришло время самим обеспечивать свою безопасность.

Эксперт рассказал, при каких условиях отношения между Москвой и Ереваном могут нормализоваться

Перешла на российский редактор документов. И вот почему
"Я сильно сомневаюсь, что если Турция решит напасть на Армению, российские пограничники смогут или будут действовать или защищать. У меня есть большие сомнения", - заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Еревана Звартноц до 1 августа. О выводе представителей погранслужбы ФСБ РФ с армяно-турецкой границы пока речи не идет.

В России критично восприняли решение армянской стороны, учитывая комплекс других шагов, предпринятых Ереваном. В Армении заявляют о "заморозке" своего членства в ОДКБ и грозят полным выходом, если организация не признает свою зону ответственности. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вывод российских пограничников не отвечает интересам безопасности республики.

Об этом "МК" поговорил с доцентом ГАУГН Артуром Аваковым:

- Мы можем опираться на официальное заявление Пашиняна. Армянские силовики многому научились у российских коллег, они благодарны им за помощь, но пришло время самим обеспечивать свою безопасность в аэропорту.

Можно только гадать, были ли еще какие-то причины. Наверное, этот шаг позитивно оценят в США и Франции. Тем более в последних заявлениях они подчеркивают дистанцирование Армении от России. Но если бы в результате был риск для Звартноца, Ереван ничего подобного не сделал бы. В целом это удобная и приятная во всех отношениях воздушная гавань. В связи с этим мы можем вспомнить о российских пограничниках на границе с Турцией. Их убирать не собираются, эту тему вообще не обсуждают.

- Есть ли шанс на нормализацию отношений между Арменией и Россией?

- Смотря что считать нормальным. Армения занимается диверсификацией источников безопасности. Очевидно, что заявления, которые при этом звучат в армянских медиа, часто бывают довольно обидными для Москвы. В том числе это связано со стилем управления армянского руководства. Они изначально сформировались как уличные политики, а не кабинетные работники. Плюс к этому они никогда не скрывали своего скептического отношения к ориентации Еревана исключительно или преимущественно на Россию. С их точки зрения, происходящее с осени 2020 года может выглядеть как подтверждение их давних убеждений.

Но если условных Пашиняна и Симоняна заменят на более сдержанных людей, практические шаги вряд ли сильно изменятся. Для этого нужно менять не армянских лидеров, которых все-таки избирает народ, а не инопланетяне, а российскую политику на Южном Кавказе. Она должна стать более активной. В конце концов, в МИД России справедливо отмечают, что у Москвы больше возможностей для стабилизации Южного Кавказа, чем у Франции. Вопрос в приоритетах.

Авторы: ЕЛИЗАВЕТА ЛУЖБИНА

Источник - МК
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