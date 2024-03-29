"Дьявольскую расправу в "Крокусе" учинил Запад и даже не скрывает это", - Драголюб Боснич

08:36 29.03.2024 infoBRICS

Китай

29 марта 2024



Почему НАТО и неонацистская хунта так топорно прикрывают свое участие в теракте в России?

infoBRICS:



Теракт в "Крокусе" организовал Запад, и он даже не пытается скрыть это, пишет автор статьи для infoBRICS. О его причастности к "дьявольской расправе" говорят много фактов. Но с какой целью он пошел на это преступление? Все дело в Украине – проигрывающей стране срочно нужно вмешательство НАТО.

Драголюб Боснич

Дьявольская расправа над более чем 300 людьми (почти половина из которых погибли) в "Крокус Сити Холле" – самый страшный теракт в России за последние двадцать лет и один из самых ужасных в мире за последние пять лет. Однако западная пропаганда называет его просто "стрельбой", "массовой стрельбой" или вовсе "нападением", что показывает, как мало сочувствия проявляется к россиянам. Террористический акт был страшен сам по себе, но чудовищное ликование, исходившее от неонацистской хунты и ее сторонников, сделало все в разы хуже. Более того, российские спецслужбы обнаружили тревожные доказательства, указывающие на политический Запад, в частности на США, как на истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле".



С другой стороны, Вашингтон заявляет, что у него есть "неопровержимые доказательства" причастности ИГИЛ*. Довольно интересно, как США смогли узнать об этом всего через несколько часов после теракта, когда даже российские спецслужбы, находившиеся на местах, не располагали всеми подробностями случившейся трагедии. При этом американцы даже "не знают", кто на самом деле подорвал трубопровод "Северный поток", за исключением того, что это была "загадочная украинская группировка". Хуже того, США еще предстоит завершить расследование событий 11 сентября (спустя 23 года после теракта), ставшие определяющим моментом в истории Америки XXI века. Политическая элита явно что-то скрывает. Но забавно, что она "сразу узнала", кто стоит за терактом, произошедшим в десяти тысячах километров от Соединенных Штатов, и настаивает, что их горячо любимый марионеточный режим "не имеет к этому никакого отношения".



Более того, США начали защищать неонацистскую хунту еще до того, как Москва сделала какие-либо официальные заявления. И пока администрация Байдена, включая вице-президента Камалу Харрис, изо всех сил пытается доказать "невиновность" режима Зеленского, Киев разве что не устроил вечеринку в честь жестокой расправы над сотнями безоружных россиян. Таких тревожных случаев известно как минимум два: первый – украинский бар ввел в меню набор блюдо под названием "Крокус Сити", а второй – украинские геймеры создали в Counter Strike карту с концертным залом "Крокуса", где можно расстрелять, поджечь и взорвать виртуальных заложников.

Пусть с этим разбираются психиатры и клинические психологи. Но реакция высокопоставленных чиновников неонацистской хунты ясно демонстрирует, кто на самом деле стоит за терактом в "Крокус Сити Холле". Помимо (уже бывшего) секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который поглумился над этой трагедией, высмеял жертв и Россию в целом, а также пообещал новые теракты, есть еще глава СБУ Василий Малюк. Он открыто подтвердил причастность Украины к убийствам российских политиков, общественных деятелей и военкоров, в частности, Дарьи Дугиной и Максима Фомина (он же Владлен Татарский), явно намекая, что Киев также причастен к теракту в "Крокус Сити Холле".



Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что террористические удары по России будут "все глубже и глубже". Когда высокопоставленные чиновники двух важнейших разведывательных служб неонацистской хунты (СБУ и ГУР) говорят такие вещи, то это мгновенно отбрасывает тень на весь поддерживаемый НАТО марионеточный режим. Однако, поскольку Владимиру Зеленскому довольно опасно увольнять Малюка или Буданова, лидер неонацистской хунты вынужден заметать следы, увольняя более "мелких сошек", таких как Данилов. Один из ближайших соратников Зеленского, Данилов был крайне воинственным и открыто призывал к проведению диверсионных и террористических атак против российских военных и/или гражданского населения, скоординированных НАТО под руководством США.



Тут стоит припомнить слова неоконсерваторши Виктории Нуланд, заявившей во вторую годовщину специальной военной операции (СВО) России на Украине, что "Путина ждут неприятные сюрпризы на поле боя". Несколько дней спустя она покинула Государственный департамент США. Похоже, неонацистская хунта – не единственная, кто пытается замести следы, хотя Нуланд, безусловно, поступила намного хитрее, уйдя в отставку до теракта в "Крокус Сити Холле". Но она такая не одна. В прошлом году с аналогичными угрозами выступил экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.



"Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему глотку посреди ночи. Вы должны вернуться туда и создать кампанию за линией фронта", – приводит газета The Washington Post слова американского генерала.



Что случилось с Милли вскоре после этого? Как вы уже догадались – он ушел на пенсию. Угроза терактов в России продолжает усиливаться. Тем временем политический Запад еще больше демонстрирует свое чудовищное лицемерие, осуждая обращение с террористами, устроившими кровавую бойню в "Крокус Сити Холле". Американская журналистка Джулия Дэвис беспокоится об их благополучии, а экс-начальник отдела операций ЦРУ в России Стив Холл отмечает "разницу между российскими и западными ценностями". Да, существуют значительные различия. Россия не управляет печально известной тюрьмой Абу-Грейб, где американские оккупационные силы жестоко пытали бесчисленное количество иракских военных и гражданских лиц.



Россия также не управляет тюрьмой Гуантанамо, где незаконно заключены сотни (если не тысячи) людей, некоторые из которых десятилетиями находятся в одиночном заключении, хотя им не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступлений. Другими словами, в то время как Россия наказывает настоящих террористов, США беспокоятся о кровожадных нелюдях, которые убили и ранили более 300 человек. В то же время воинственная талассократия пытает и сажает в тюрьму людей, которые боролись с иностранным захватчиком, или, что еще хуже, тех, кто ничего не сделал. В этом отношении Холл, безусловно, прав: существует огромная разница между российскими и американскими ценностями. Все это ясно указывает на то, что политический Запад и его неонацистские марионетки пытаются замести следы.



И тут возникает вопрос: почему все это делается так топорно? Если аналитики и журналисты с легкостью это заметили, то российские спецслужбы наверняка знают гораздо больше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на это лицемерие, ссылаясь на предложение так называемых "международных институтов" якобы "помочь" в расследовании теракта в "Крокусе", которые ранее проигнорировали аналогичные российские запросы относительно подрыва "Северного потока". Следует отметить, что США ранее угрожали добиться того, чтобы российский трубопровод превратился в "кусок металла на дне моря". Другими словами, настоящие террористы больше не пытаются скрываться (и не скрываются уже довольно долгое время).



Все это ясно указывает на то, что НАТО хочет войны с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно прощупывал почву, заявив о готовности отправить войска на Украину. Но поскольку большая часть Европы отказалась участвовать в этом безумии, НАТО теперь нужен повод, чтобы заставить Россию напасть первой. Единственный способ сделать это – вызвать ответную реакцию, поэтому самый агрессивный военный картель в мире организовал теракт в "Крокус Сити Холле". Таким образом, НАТО подталкивает Россию к ответным действиям, чтобы затем выставить ее "агрессором", предоставив политическому Западу идеальный предлог для ведения "оборонительной войны". Это единственный способ обеспечить участие всего (или, по крайней мере, большей части) НАТО. Однако, как только ящик Пандоры будет открыт, пути назад уже не будет.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник - ИноСМИ

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