Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев, - Ирина Алкснис

09:47 29.03.2024 29 МАРТА 2024,

Реакция на трагедию в "Крокусе" показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.



Ирина Алкснис

обозреватель РИА "Новости"

Отечественные – а точнее, уже по большей части вовсе не отечественные – "борцы с режимом" в очередной раз себя показали: их реакция на кровавый кошмар в "Крокус Сити Холле" оказалась ровно такой, как и можно было ожидать.



Одни (из наиболее заметных активистов, пытающихся строить политическую карьеру на антигосударственной деятельности) стали обвинять в произошедшем власти, которые, по их мнению, таким образом решают какие-то свои внутриполитические задачи. Например, "Форум свободной России" (литовская неправительственная организация, признана нежелательной в РФ), собравший самые выдающиеся отбросы отечественной оппозиции, разглядел в теракте "часть спецоперации по мобилизации российского общества на войну".



Другие (в основном из числа творческой интеллигенции) использовали смерть десятков людей как повод для стеба и глумления, как актер Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причем отметились не только эмигранты, но и продолжающие жить в стране граждане.



Скандал вокруг питерского то ли художника, то ли плотника Николая Конашенка, из-за постов которого его жена, работавшая директором петербургского общественного пространства "Новая Голландия", была вынуждена оставить теплое местечко, а он сам оказался под угрозой уголовного преследования за оправдание терроризма, заставляет в очередной раз задаться вопросом, что у этих людей с интеллектом и чувством собственного достоинства. Поскольку выглядят они просто необучаемыми: сначала неконтролируемо несут наказуемую ересь, потом ее трут, затем пытаются сбежать из страны, ну и в конце концов бормочут извинения на камеру в надежде, что проблемы рассосутся.



Ну а третьи (с наиболее светлыми лицами и в самых белых "польтах") просто проигнорировали страшную трагедию и гибель почти полутора сотен соотечественников.



В общем, не удивили, подтвердили то, что мы о них и так уже знали: за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью у них скрывается ненависть к стране и ее народу. Так что страшный теракт и гибель десятков людей – там всего лишь повод для открытого злорадства и дополнительных усилий нанести ущерб России.



Впрочем, чем дальше, тем чаще их слова и действия все-таки могут вызывать недоумение. Ну ладно, когда весной 2022 года все эти люди вслед за Западом искренне уверовали в то, что Россия вот-вот падет – и устроили русофобский шабаш, сжигая за собой все мосты. Но в 2024-м их глупая безудержная злоба и ненависть выглядят уже странновато и даже не совпадают с усиливающимся в Европе и Штатах пониманием, что русского медведя вновь сломать не удалось – а значит, как-то когда-то придется договариваться. А "политические эмигранты новой волны", как и два года назад, соревнуются в степени ненависти к России, как будто "Абрамсы" вот-вот пройдут парадом по Красной площади.



Подобное скудоумие выглядит странноватым даже для них. Уж, казалось бы, проявить человеческое сочувствие пострадавшим в страшной бойне людям – даже если оно будет фальшивым насквозь – можно было бы. Но нет, они как будто боятся выказать малейшие добрые чувства к покинутой стране и ее народу.



И вот именно тут стоит искать разгадку, потому что не "как будто", а они на самом деле этого боятся – и небезосновательно. Нынешняя политическая эмиграция живет в беспрестанном и все более сильном страхе.



Ведь какова была судьба их предшественников? Да очень неплохая – с материальной точки зрения. В период холодной войны Западу был ценен каждый политический эмигрант из СССР, будь то предатель-перебежчик, диссидент-правозащитник или неугодный властям писатель, лишенный советского гражданства, который сам вовсе не хотел уезжать из страны, но которого из нее изгнали.



Им всем так или иначе обеспечивалась достойная жизнь на новом месте, при этом именно в силу своей ценности для Запада тогдашние политические эмигранты сохраняли высокую степень независимости своего мнения и суждений. Поэтому вполне нормальным было не любить советскую власть, но питать глубочайшую любовь к России. Примеров тут не счесть: Зиновьев, Солженицын, Бродский, талантливейший танцовщик Александр Годунов, для которого побег из СССР на гастролях стал фатальной ошибкой, погубившей не только его карьеру, но и жизнь.



Без сомнений, для значительной части современных российских оппозиционеров опыт предыдущих поколений был важнейшим аргументом в ставке на Запад и антигосударственную деятельность. Они были уверены, что как бы жизнь ни повернулась, но место журналиста в "русской службе" западного радио или непыльная профессорская должность в провинциальном колледже в Коннектикуте им гарантированы. А уж те, кому повезло заработать в России капитал и вывезти его, и вовсе могли рассчитывать на безоблачную жизнь до конца своих дней.



Вот только реальность оказалась куда более неприятной, потому что того Запада второй половины ХХ века больше нет. Европа и Штаты углубляются в социально-экономический и политический кризисы. Жизнь дорожает и становится все более трудной, средний класс беднеет, а витрина "западного образа жизни" обветшала и способна привлечь только самых наивных.



Это не значит, что Запад рухнет в пропасть – вовсе нет, но происходящие изменения влекут за собой очень неприятные последствия для политических эмигрантов. Они потеряли львиную долю своей ценности для американского и европейского истеблишмента – а это означает урезание бюджетов, сокращение программ и просто откровенно пренебрежительное отношение к чужакам, которые продемонстрировали свою бесполезность. Поэтому приходится выворачиваться наизнанку, пытаясь доказать свою лояльность и нужность.



Что касается состоятельных борцов с Кремлем, будь то олигархи, коррупционеры или звезды шоу-бизнеса, то у них свои заботы, и главный страх – потерять капиталы. Последние годы дали уже достаточно примеров показательных порок российских богачей, которые прозрачно намекают всем остальным, что достаточно сделать один неверный шаг, и их ждет то же самое.



В этом есть своеобразная ирония судьбы, что предатели вынуждены куда старательнее вылизывать сапоги терпящих поражение хозяев, просто чтобы их взяли с собой – хоть посудомойкой – на эвакуационное судно. Неудивительно, что политэмигранты соревнуются в яростной русофобии даже на трагедии в "Крокус Сити". Ведь мы и наша страна одним своим существованием каждую секунду напоминаем им об их фатальном выборе, с которым им сосуществовать теперь до конца жизни. Источник - взгляд

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