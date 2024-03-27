Красавица из СаудАравии (Руми аль-Кахтани) впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"

10:11 29.03.2024

Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"



Одной из участниц конкурса "Мисс Вселенная 2024" впервые станет девушка из Саудовской Аравии. Королевство представит на конкурсе 27-летняя модель и блогерка Руми аль-Кахтани, сообщает Zakon.kz.



Об этом конкурсантка с 25 марта ежедневно сообщает на своей странице в Instagram.







"Для меня большая честь участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная 2024", – пишет аль-Кахтани, позируя на фоне флага Саудовской Аравии.



Аль-Кахтани уже представляла Королевство на различных конкурсах красоты, включая "Мисс Ближний Восток" и "Мисс Планета".



Конкурс пройдет 28 сентября в Мексике. Первой женщиной из стран Персидского залива, поучаствовавшей в "Мисс Вселенная", стала Лужан Якуб. Она представляла Бахрейн на конкурсе в прошлом году.



Алия Абди