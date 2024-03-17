АмерСМИ сочинили версию о "косвенном финансировании" йеменских хуситов Китаем

10:21 29.03.2024

Politico: китайское правительство косвенно финансирует йеменских хуситов



Китайское правительство "косвенно финансирует" йеменских хуситов, закупая около 90% продаваемой Ираном нефти, пишет Politicо. По данным источников издания, часть прибыли от нее получают силы "Кудс", которые и финансируют хуситов



Закупая иранскую нефть, которую продают силы "Кудс" (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР), китайское правительство "косвенно финансирует" йеменских хуситов, сообщает Politico со ссылкой на источники в западных разведках. По данным издания, именно силы "Кудс" занимаются подготовкой и финансированием хуситов.



Один из источников Politico уточнил, что такую "поддержку" Китай совершает непреднамеренно, так как от действий хуситов в Красном море страдает и сам Пекин. "Я не уверен, что они осознают, что рубят сук, на котором сидят", - сказал он. В китайском правительстве на просьбу Politco о комментарии не ответили.



Издание отмечает, что в настоящее время Китай закупает у Ирана около 90% всей нефти, включая сырую, продаваемую силами "Кудс".



Йеменские хуситы с конца осени атакуют в Красном море суда США и Великобритании, а также связанные с Израилем. Так они поддерживают палестинское движение ХАМАС в войне с Израилем. В ответ на действия хуситов международная коалиция во главе с США в декабре начала операцию "Страж процветания" для обеспечения безопасности судоходства, однако большинство торговых судов все еще обходят регион из-за угроз безопасности.



Bloomberg в марте писал, что Россия и Китай достигли взаимопонимания с хуситами о ненападении на их суда в Красном море. В обмен Москва и Пекин могут политически поддержать группировки, например блокируя резолюции в Совбезе ООН, рассказывали источники агентства.



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