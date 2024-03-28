Назревает новое "дело Эпштейна". В королевской семье Великобритании очередной скандал

10:43 29.03.2024 Запах Гарри: в королевской семье Великобритании очередной скандал

Назревает новое "дело Эпштейна"



Андрей Кузмак



Британскую монархию продолжают преследовать неприятности. Вслед за пронесшимися слухами о смерти Карла III и обнародованной информации об онкологическом заболевании Кейт Миддлтон в крайне неприятную историю угодили дети короля - принцы Уильям и Гарри. Их имена фигурируют в громком скандале вокруг очередных нарковечеринок с участием несовершеннолетних. Куда ведет Великобританию череда репутационных катастроф, разбирались "Известия".



Опять не та дверь



В британскую прессу утекли подробности судебного иска на $30 млн, поданного продюсером Родни "Лил Род" Джонсом против известного рэпера Шона "Дидди" Комбса, более известного широкому кругу почитателей стиля как Puff Daddy, или P.Diddy. Музыканта обвиняют в проведении вечеринок, на которых помимо несовершеннолетних проституток присутствовали представители высшего общества: спортсмены, политики, артисты. Как сообщает истец, среди гостей были неоднократно замечены члены британской королевской семьи - принцы Уильям и Гарри. Как пишет на эту тему местная пресса, обширные связи среди богемы позволили P.Diddy создать репутацию организатора "лучших вечеринок".



Министерство внутренней безопасности США уже провело обыски в особняках P.Diddy в Майами и Лос-Анджелесе. Сам же музыкант в этот момент был замечен в аэропорту отбывающим на Антигуа.



В качестве доказательств своих утверждений "Лил Род" готов предоставить "сотни часов видео". Если это так, то вполне вероятно, что на них могут быть запечатлены оба королевских отпрыска.



Погода была прекрасная



Представители британской монархии, как известно, любят посещать различные вечеринки. В 2005 году разразился грандиозный скандал, когда были опубликованы фотографии с одной из них, носившей название "Колонисты и туземцы". Будучи одним из гостей, принц Гарри пришел в форме, как он думал, африканского корпуса генерала Роммеля - в белой рубашке со свастикой на рукаве. Разбирательство было настолько громким, что даже подняло на поверхность табуированную тему сотрудничества представителей семьи Виндзоров с нацистской Германией. Проявившийся впоследствии разлад в отношениях со старшим поколением недавно получил продолжение. В конце февраля лондонский суд отказался пересматривать вердикт о лишении семьи Гарри охраны, ранее положенной ему как члену королевской семьи.



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После того как Гарри опубликовал скандальные мемуары под названием "Запасной", в которых признавался в употреблении разного рода запрещенных веществ, на него и на прикрывшую его администрацию Байдена обрушился поток критики. Возглавил ее, разумеется, Дональд Трамп. 45-й президент США назвал поведение опального принца предательством. "Я бы не стал защищать его. Он предал королеву. Это непростительно", - сказал он.



Еще один пример некоролевского поведения - знаменитое "дело Эпштейна", в котором оказался замешан принц Эндрю, младший брат Карла III. Еще в 2005 году, когда вокруг фигуры американского финансиста начали сгущаться тучи, от герцога Йоркского, с которым он поддерживал дружеские отношения, потребовали объяснений. За следующие несколько лет слухи о неофициальном роде деятельности Эпштейна - торговле людьми, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и организации наркопритона для VIP-персон - переросли в одно из самых громких уголовных дел современной Америки.



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Эндрю как человек, неоднократно посещавший "остров Эпштейна", оказался в эпицентре поднявшегося информационного шторма. Полученный ущерб оказался критическим для репутации брата короля и вынудил его покинуть все занимаемые должности, в том числе пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, а также выйти из всех благотворительных проектов. Примечательно, что все это происходило на фоне крайне токсичных слухов о сомнительных деловых связях принца с казахскими олигархами.



А здравствует король?



Неоднозначная и негативная атмосфера сопровождает Виндзоров даже в ситуациях, которые, как кажется, должны, напротив, вызывать сочувствие. Не успел Карл III заявить о своей болезни, как через месяц его уже "похоронили" в СМИ. Слухи о смерти монарха, запущенные в телеграм-каналах, оказались настолько живучими, что с опровержением пришлось выступать самому Букингемскому дворцу.



Далее журналисты обнаружили пропажу Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма. На поднявшуюся волну слухов Лондон по каким-то причинам ответил порцией фотографий, в которых пытливая пресса тут же нашла следы редактирования. В итоге спустя почти три месяца с момента исчезновения Кейт Миддлтон все же выступила с заявлением, в котором рассказала, что у нее, как и у короля, рак.



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Все описанное выше - лишь малая часть тех неприятных событий, в которых участвовали члены британской королевской семьи за последние 20 лет. Например, еще будучи наследником престола, Карл III был обвинен прессой в получении "сумок с наличными" от владельца универмага Harrods и лондонской олимпийской деревни, экс-премьер-министра Катара шейха Аль-Тани.



Государство - это не я



Очередной инцидент снова вызвал к жизни дискуссии о целесообразности сохранения монархии. Принято считать, что до последнего времени ее авторитет поддерживался фигурой Елизаветы II. Теперь разнообразные республиканские движения в самой Британии, а также в некоторых странах-доминионах (главным образом в Канаде, Новой Зеландии и Австралии) вновь заявили о себе. Однако эксперты подчеркивают, что основным фактором, предопределяющим будущее монархии, становится не роль отдельной личности, а объективные исторические процессы, которые снижают роль монархов.



В той или иной форме отказ от монархического устройства неизбежен, считает программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев.



- В исторической перспективе британская монархия обречена, так как застыла в переходном состоянии между абсолютизмом и республикой. Мировая политическая система адаптирована под другую динамику, из нее ушла фундаментальность, олицетворением которой была монархия. Дело не в отдельном короле или королеве, это поверхностные суждения. Британское общество и элита с начала 1990-х переживают серьезные изменения. В среднесрочной перспективе Великобритания, будучи большой либеральной олигархией со всеми ее признаками, может в какой-то момент отказаться от монархии. Я не думаю, что современные британцы нуждаются в этом институте, - заключил эксперт.



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Прецедент уже имеется. В 2021 году после двух десятилетий переговоров о выходе из подданства заявил Барбадос. В 2024 году многие ожидают аналогичного решения от Ямайки, где с британцев хотят еще и взыскать за годы колониального владычества. Негативные для Лондона тенденции развиваются на Багамских островах, Белизе, Антигуа и Барбуда. Опросы, проведенные в Австралии и Новой Зеландии, показывают хрупкое равновесие между сторонниками и противниками смены государственного строя. Об авторитете Виндзоров в нынешних условиях вспоминают нечасто, главным вопросом становятся сугубо экономические и иногда оборонные аспекты, ведь разрыв связей с Букингемским дворцом отнюдь не означает переосмысление отработанной за десятки лет коммуникации во всех сферах экономической жизни государства. Эти связи останутся, несмотря на отказ от власти монарха, подчеркивает Тимофей Бордачев.



- Сейчас сложно говорить о будущем, так как вся система мирового хозяйства переживает глобальные изменения. Но в целом я не думаю, что именно факт выхода из подданства королю кардинально повлияет на существующие контакты, - отметил собеседник "Известий". Источник - Известия

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