Пора заменить мигрантов роботами, - Олег Комолов

12:48 29.03.2024

Олег Комолов: Пора заменить мигрантов роботами

Экономист назвал три причины дефицита рабочих рук в России



Острый дефицит рабочих рук сейчас испытывают все отрасли промышленности. Но возник он "не потому, что предприятия вдруг стали работать на полную катушку, - уточняет кандидат экономических наук Олег Комолов. - Дела с индустриализацией у нас плохи. Только недавно по индексу промышленного производства Российская Федерация достигла уровня РСФСР 1989 года". Фактически трудоспособного населения стало меньше по трем причинам: из-за ковида, мобилизации и отъезда части мигрантов за рубеж вследствие неблагоприятного валютного курса.



В постсоветской России трудовые ресурсы долгое время были в избытке, напоминает эксперт, и олигархи этим пользовались. "Можно было за копейки нанять сотрудника и обеспечить рабочей силой приобретаемые основные средства. Но теперь ресурс закончился. Россия достигла потолка экстенсивного роста". Выход - повышение производительности, замещение человеческого труда машинной техникой, в частности, через роботизацию отечественной экономики.



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