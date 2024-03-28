 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане задержаны 9 человек по подозрению в возможной связи с террористами из "Крокуса"
13:29 29.03.2024

Власти Таджикистана задержали девять человек, которые подозреваются в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно заявлению, задержаны жители Вахдатского района, их подозревают не только в связи "с лицами, совершившими теракт", но также в связи с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России и Таджикистане).

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в таджикском селе Лойоби (или Лойоб) были задержаны и вывезены в неизвестном направлении родственники одного из арестованных в Москве по делу о теракте Шамсидина Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Утверждалось, что среди задержанных - родители Фаридуни, его брат, жена с младенцем и теща, а также дядя и двоюродные братья. Соседи семьи также заявили, что из России была депортирована сестра Фаридуни с тремя детьми, но до родного села она не доехала.

Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА

Источник - МК
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