В Таджикистане задержаны 9 человек по подозрению в возможной связи с террористами из "Крокуса"

13:29 29.03.2024

Власти Таджикистана задержали девять человек, которые подозреваются в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Согласно заявлению, задержаны жители Вахдатского района, их подозревают не только в связи "с лицами, совершившими теракт", но также в связи с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России и Таджикистане).



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в таджикском селе Лойоби (или Лойоб) были задержаны и вывезены в неизвестном направлении родственники одного из арестованных в Москве по делу о теракте Шамсидина Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Утверждалось, что среди задержанных - родители Фаридуни, его брат, жена с младенцем и теща, а также дядя и двоюродные братья. Соседи семьи также заявили, что из России была депортирована сестра Фаридуни с тремя детьми, но до родного села она не доехала.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА