Среди погибших в "Крокусе" оказался полковник ГРУ России Мясников - ветеран войн в Косово и Таджикистане

15:03 29.03.2024

Вскрылись подробности о погибшем в "Крокусе" полковнике ГРУ



Погибший в "Крокусе" полковник ГРУ Мясников воевал в Косово и Таджикистане



Погибший в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье полковник спецназа ГРУ Генерального штаба России Тимур Мясников принимал участие в боевых действиях в Косово и Таджикистане. Об этом рассказал глава самарского отделения организации "Офицера России" Артур Маливанчук на своей странице в соцсети "ВКонтакте".



"Боевой офицер, воевавший в Косово, Таджикистане, последние два года уничтожал националистов на Донбассе. Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву", - написал Маливанчук.



Он также рассказал, что офицеру удалось увести жену и сына в безопасное место, однако сам при этом попал под огонь террористов, в него попало три пули. За его жизнь боролись врачи, но безуспешно.



Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН