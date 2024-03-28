Вначале Украина, потом Тайвань: китайская армия готовится к штурму

18:46 29.03.2024 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ



ТАСС сообщил, что НОАК тренируется на двух полигонах на севере КНР на натуральных макетах бомбить и штурмовать административный центр Тайваня – Тайбэй. Почему новая война неизбежна и когда грянет?



Эта новость достойна года Дракона. Как сообщил ТАСС со ссылкой на тайваньскую газету "Цзыю шибао", Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в укромном месте во Внутренней Монголии построила копию правительственного квартала в административном центре Тайваня.



Макет, возведенный в пустыне на военном полигоне, включает в себя транспортные развязки и застройку центральной части Тайбэя, где находятся офис главы администрации Тайваня, парламент, МИД, другие правительственные здания. На острове считают, что полигон нужен для отработки ракетно-бомбовых ударов по Тайбэю.



При этом в Китае – в той же Внутренней Монголии, но в другом месте – имеется еще один огромный макет того же самого тайбэйского правительственного квартала, но уже для тренировок штурмовых действий наземных сил.



В 2015 году Центральное телевидение Китая опубликовало кадры учений на этом полигоне с отработкой штурма "президентского дворца". Да, они упорно готовятся.



Пропало слово, самое важное



Повышенный интерес НОАК к Тайваню привлек к себе особое внимание в свете исчезновения слова "мирное" из правительственной формулировки о воссоединении Китая с Тайванем, которую огласил ранее в этом месяце, выступая в парламенте, премьер-министр КНР Ли Цян.



Китай – очень забюрократизированная страна, там любят повторяющиеся из года в год ритуалы, и поэтому совершенно ясно, что это случилось не по забывчивости премьера. В течение последних десятилетий слово "мирное" в сакраментальной формуле было. Правда, за одним-единственным исключением – в 2020 году.



Оно вполне объясняет, почему это произошло снова и, возможно, станет нормой. Лучший отечественный китаист Николай Вавилов в своем телеграм-канале отмечает, что в 2020 году Китай "как никогда был близок" к… "тайваньской СВО".



Из-за того, что проамериканский президент Тайваня Цай Инвэнь "вышла на второй срок, пандемия потрясла весь мир, отношения между Китаем и США, как и сейчас, были не менее напряженными и неопределенными, внутри Китая, как и сейчас, была острая борьба в связи с курсом на третий срок Си Цзиньпина, и многое, многое другое".



"Ни в коем случае не обещаем"



Есть в китайском правительстве такая очень важная структура – Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР. Ее представитель Чэнь Биньхуа прокомментировал 13 марта отсутствие в ежегодном правительственном докладе формулировки о мирном воссоединении материка с островом.



Он заявил, что "мирное воссоединение" по принципу "одна страна – две системы" является "нашим основным курсом" для решения тайваньского вопроса и "лучшим способом" добиться этого.



Однако мы ни в коем случае не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер,

– сказал китайский чиновник.



Военная операция, подчеркнул Чэнь Биньхуа, будет направлена на противодействие вмешательству внешних сил и очень небольшому числу "тайваньских сепаратистов". По его словам, "нынешняя ситуация в Тайваньском проливе является сложной и серьезной", но Пекин обладает твердой волей и достаточными возможностями, чтобы сорвать планы сепаратистов и защитить суверенитет страны.



Тайваньские власти, согласно ТАСС, заявили в ответ: Пекин должен наконец признать, что "ни один из берегов Тайваньского пролива не принадлежит другому", и что Тайвань готов твердо защищать свой суверенитет. Да, его новый президент Лай Циндэ еще больший сепаратист, чем его предшественница, и он уже не раз "облаял" Пекин…



Все идет к войне



И это не просто слова. Это четкий курс на конфронтацию, на которую Тайбэй подталкивают США, активно вооружающие и обучающие его армию, проводящие системную подготовку к провозглашению "независимости" Тайваня. Оставить этот обладающий уникальной промышленностью и занимающий важнейшее стратегическое положение остров Китаю США, заправляющие на Тайване, готовы лишь в виде пепелища, подставив заодно КНР за "агрессию" под жесточайшие санкции.



Война автоматически состоится, если Тайбэй после отмашки Вашингтона попробует объявить себя Тайваньской Республикой – отдельным от Китая не только де-факто, но и де-юре государством. Пекин будет просто обязан это предотвратить. Вернуть Тайвань в свое лоно для КНР столь же важно, как для России – Украину. И исторически, и экономически, но, прежде всего, по соображениям национальной безопасности американский "пистолет" не должен быть приставлен к нашему и китайскому виску.



Последние выборы на Тайване в январе этого года продемонстрировали, что мирное возвращение острова нереально. Поэтому Пекин усилил подготовку к войне за Тайвань. В 2024 году военные расходы КНР увеличены аж на 7,2%, достигнув рекордных 231 млрд долларов. С 2020 года Китай нарастил вдвое свой ракетный арсенал.



В то время как его сухопутная армия сокращается, бурно развиваются ВВС и особенно ВМС, которые и потребуются, прежде всего, в тайваньской операции. За последние три года, по американским оценкам, ВВС НОАК получили дополнительно свыше 400 истребителей, а военный флот – более 20 крупных кораблей. Китай ударными темпами строит авианосцы, эсминцы (в наши дни они играют роль линкоров).



Министром обороны КНР в конце прошлого года впервые назначен адмирал Дун Цзюнь. Что прямо указывает на морской вектор китайской экспансии, цель которой – помимо Тайваня – защита торговых путей в страны, не признающие диктата США, интересов Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, странах АСЕАН, Латинской Америке, Африке, Океании. Именно флот, повторим, будет играть основную роль в захвате Тайваня, отсюда и адмирал во главе военного ведомства.



Китайские самолеты и корабли, особенно после провокационного визита на Тайвань Нэнси Пелоси, открыто отрабатывают блокаду острова, все чаще проводятся учения и на материковой части Китая. В КНР, где долгое время искренне желали мирного воссоединения, формируется правительство войны, потому что реалисты.



Задача – вовремя "отвязаться"



Все это дало основания американскому агентству "Блумберг" написать: "Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все признаки указывают на то, что он придерживается амбиций и готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году".



Часто выдумывают американцы всякие небылицы, но это не выдумка. В Пекине, понятно, не собираются смиренно взирать, как США, считающие Китай единственным конкурентом и главной угрозой своему мировому господству, создают вокруг него – в том числе с опорой на Тайвань – несколько линий "санитарного кордона", натравливают на КНР соседние страны, плодят, расширяют и модернизируют свои военные базы в регионе, борются в нем с китайским влиянием.



В Пекине прекрасно видят, что США также "отвязываются" от КНР в экономическом плане, предпочитая размещать производства в Мексике, Вьетнаме, Индии, препятствуют трансферу новейших технологий, сворачивают научное сотрудничество. Цель этих мер – сделать неизбежный экономический и торговый разрыв с Китаем для США максимально комфортным. Если в Белый дом вернется Дональд Трамп, что весьма вероятно, то этот процесс будет только ускорен. Республиканцы ненавидят Китай больше демократов.



КНР, естественно, тоже готовится к разрыву с США, активно развивая торговлю с Россией и странами АСЕАН, пытаясь удержать за собой европейский рынок. В последнем в дальнейшем вряд ли преуспеет по причине сильной зависимости Европы от США. В стране создаются резервы горячего, продовольствия.



Когда ждать?



Когда начнется тайваньская операция, крайне сложная в логистическом плане, будет зависеть от целого ряда факторов. С чисто военной точки зрения Китай к ней, похоже, более-менее уже готов. Можно, конечно, подготовиться и получше, но проблема в том, что и Тайвань к ней энергично готовится.



Ситуация похожа на ту, с которой столкнулась Россия на захваченной Западом Украине в 2014 году. Испугавшись экономических последствий присоединения русских земель т.н. Украины, Москва, чтобы получше к этому подготовиться, отложила операцию на потом, ограничившись минимумом, и получила тяжелую войну через восемь лет, которой пока не видно конца. В Пекине наверняка из этого сделали правильные выводы.



По всей видимости, "аншлюс" случится в течение ближайших двух-трех лет. Многие называют конкретно 2027 год. По двум причинам. Во-первых, председателю Си Цзиньпину тогда придется переизбираться на четвертый срок. Без Тайваня это будет сложновато. Успешная операция по воссоединению – лучший способ консолидации общества (китайцы – большие патриоты) и повышения популярности лидера в условиях, когда на экономическом фронте наверняка будут проблемы, над чем США активно работают. Во-вторых, в 2027 году исполнится 100 лет со дня основания НОАК, и армия очень захочет именно в этот юбилей отличиться.



Конечно, если Тайвань объявит "независимость" раньше, в Пекине отреагируют быстро, ибо в этом случае тайваньская проблема превратится из формально внутрикитайской в международную. Можно также предположить, что высадка на Тайвань произойдет после завершения войны на Украине, но не сильно после, чтобы американцы и их союзники не успели пополнить свои опустевшие арсеналы и сосредоточиться целиком на Тайване.



Дело еще и в том, что КНР, эта современная "мастерская мира", должна обязательно помнить об экономической стороне дела: Тайвань нужно взять, не сильно "уронив" мировую экономику. Если Россия еще не закончит свои дела на Украине и две из трех крупнейших ядерных держав будут находиться в состоянии войны одновременно, будучи при этом в конфронтации с США, она рухнет.



Это никому не нужно, и китайцам, которых почти полтора миллиарда, – в первую очередь. Невоюющая Россия к тому же сможет лучше помогать КНР, которой придется пережить непростые времена по причине все еще довольно сильной зависимости от Запада, которая, впрочем, взаимна.



И еще кое-какие подробности



Можно уверенно сказать еще кое-что определенное о надвигающемся конфликте вокруг Тайваня. Операция будет неизбежно состоять из нескольких этапов: морская и воздушная блокада, захват ряда тайваньских островов у самого побережья КНР, среди которых есть и один довольно крупный, высадка собственно на Тайвань. Это во-первых.



Во-вторых, высадка будет ограничена погодными условиями, ежегодно это несколько "окон", между которыми – период тайфунов, когда серьезные высадки и снабжение войск становятся невозможными.



В-третьих, география Тайваня, прежде всего весьма высокий горный хребет, протянувшийся с севера на юг острова, также внесет свою специфику в военные действия, поскольку вряд ли его удастся с ходу перевалить. Плюс, и это в-четвертых, немалая часть островитян (хотя и не большинство), симпатизируют Пекину, его тайных сторонников немало даже в тайваньской армии. Это тоже, вероятно, сыграет свою роль. Тем меньшую, чем дольше Пекин будет тянуть с решением тайваньской проблемы.



Что с того?



Естественно, Китаю нужна только победа. За ценой, которая будет, наверное, высока, ибо некоторые районы возможной высадки китайских войск находятся в зоне поражения высокоточных дальнобойных ракет с территорий подчиняющихся США соседних стран, Пекин не постоит.



Русским, естественно, тоже нужна китайская победа. Помимо всяких высоких материй, иметь под боком такой огромный рынок – это просто мечта. Когда все устаканится, все будут завидовать России. Источник - Царьград

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