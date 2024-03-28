В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в подготовке теракта на Навруз

19:59 29.03.2024 В Таджикистане арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата по подозрению в подготовке терактов во время праздника Навруз, сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны. Об этом также рассказал источник "Sputnik Таджикистан" в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства "Азия-Плюс", большинство арестованных - жители Вахдата, их доставили в Душанбе.



Следствие проверяет, были ли они связаны с подозреваемыми в теракте в "Крокус Сити Холле".



"Следствие покажет, были ли задержанные связаны с подозреваемыми. Пока неизвестно, все они были частью одной цепочки и действовали сообща или каждый из них хотел совершить теракт в России и Таджикистане по отдельности. Расследование продолжается, и на эти вопросы необходимо дать ответы", - рассказал источник.



По информации "Sputnik Таджикистан", подозреваемые в республике в день теракта в "Крокусе" должны были совершить несколько атак в таджикских городах. "По данным следствия, они намеревались повторить это в Душанбе и Вахдате", - уточнил собеседник.



29 марта Reuters и "РИА Новости" сообщили, что в Вахдате были задержаны девять человек - их считают имеющими отношение к фигурантам дела о теракте в "Крокусе" и к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ.



На данный момент по делу о теракте арестованы девять человек, среди них четверо, кого следствие считает непосредственными участниками нападения: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В салоне автомобиля Renault, на котором передвигались фигуранты дела, нашли паспорта граждан Таджикистана.



Родственники Фаридуни рассказали, что его родителей, жену, ребенка и других членов семьи увезли из дома в таджикском селе "люди в официальной одежде".



По последним данным, жертвами теракта, который был совершен 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокусе", стали более 140 человек, десятки пострадавших находятся в больницах. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт готовили радикалы-исламисты, но нападению, по его словам, способствовали украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что нападение совершено "руками радикальных исламистов", но выгодно было тем, кто "воюет с нами с 2014 года". Киев отверг причастность к теракту. Накануне СК заявил, что предполагаемые террористы получали деньги и криптовалюту с Украины для подготовки атаки на "Крокус".



Елена Чернышова Источник - РБК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711731540





Новости Казахстана

