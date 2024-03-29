"За действия этих ублюдков поплатимся все". Граждане Таджикистана рассказали, как изменилась их жизнь после теракта

20:02 29.03.2024 "ЗА ДЕЙСТВИЯ ЭТИХ УБЛЮДКОВ ПОПЛАТИМСЯ ВСЕ". ГРАЖДАНЕ ТАДЖИКИСТАНА РАССКАЗАЛИ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ИХ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТЕРАКТА В "КРОКУСЕ"



После теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" в России обострилось отношение к мигрантам, особенно из Таджикистана. Что чувствуют и чего боятся граждане этой страны после 22 марта?



"За действия этих ублюдков поплатимся все". Граждане Таджикистана рассказали, как изменилась их жизнь после теракта в "Крокусе"



22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" от рук террористов погибло 143 человека. Как выяснилось при задержании, преступниками оказались уроженцы Таджикистана. Спустя три дня в том же Подмосковье мужчина закричал "Смерть нерусским!" и совершил нападение на посетителей компьютерного клуба.



Сегодня граждане Таджикистана теряют работу, пассажиры отказываются садиться к ним в такси. Им объявили байкот. Журналисты издания "Такие дела" рассказали, что сейчас чувствуют и чего боятся граждане Таджикистана, которые живут и трудятся в России.



31-летний Сардор Бекчанов живет в России 12 лет. Практически все заработанные деньги он отправляет своим пожилым родителям. Сардор поведал, что он и его соотечественники приезжают в Россию в поисках лучшей жизни. Он напомнил, что с 1992 по 1997 год в его родной стране шла гражданская война.



Граждане Таджикистана переезжают в Россию не от хорошей жизни



Сардор хорошо помнит, что семьи питались лишь кукурузным хлебом, которого частенько не хватало. Благодаря российской работе Сардор построил дом, купил машину и завел скот.



"Признаюсь, но после теракта я ощущаю вину и на себе, хотя осознаю, что я не виновен. На улице на меня косо смотрят. Я не обращаю на это внимание. Думаю, что после такого я бы на их месте вел себя так же".

Сардор благодарит Россию за возможность жить и зарабатывать в стране. По его словам неважно кто ты по национальности и в какого Бога вершишь. Главное, быть хорошим человеком и совершать добрые поступки.



"Я не считаю этих убийц людьми. От всего таджикского народа раскаиваюсь за них. Готов стоять на коленях перед земляками, которые помогают семьям, погибших и пострадавших в теракте".

Он признался, что все равно будет любить Россию, если даже после поступка соотечественников его в ней все возненавидят.



36-летний Алим Гуломов поведал, что после распада Советского Союза его папа смог получить российское гражданство. Благодаря этому 14-летний Алим имел паспорт гражданина России. Будучи студентом он приехал к друзьям-землякам в Москву. Тогда он и решил, что после вуза обязательно вернется в Россию, но уже жить. Свой план он осуществил и в 2011 году переехал в столицу вместе с девушкой.



В России много мигрантов



Уже 13 лет он живет в Подмосковье. Здесь же Алим женился и произвел на свет двоих детей. Сегодня он работает в такси и честно признается, что Россия стала для него домом. При этом Таджикистан остался малой родиной.



Когда произошел теракт, Алим работал около "Крокус Сити Холла". Он вез пассажира-азербайджанца и не мог сам посмотреть в новостях, что произошло и почему здание горит. Мужчина поведал водителю, что произошло в торговом центре.



"Представляешь, если это наши, "черные", что начнется?", - спросил пассажир у Алима.

После того как Алим закончил поездку, он поехал к месту теракта, чтобы помочь развести пострадавших по домам. Однако на тот момент таких желающих были сотни. Спустя два часа он продолжил работать.



Террористы родом из Таджикистана



Когда утром прочитал новости и узнал, что боевики оказались уроженцами Таджикистана, он не мог в это поверить.



"Пришло осознание, а затем - сильное разочарование. Я не ожидал, что мои земляки могут совершить такое", - сказал Алим.

По словам Алима, своим зверским поступком террористы навлекли беду на целый народ. Его коллеги уже перестали выходить на работу, да и заказав стало меньше - теперь многие отказываются от поездок, если за рулем находится не российский гражданин.



"Мне впервые пришлось скрыть свою национальность. Я всегда с гордостью говорил, откуда я родом. Теперь мне страшно говорить о своих корнях", - признается Алим.

Он поведал, что его друг кореец по национальности, но родился в Таджикистане. На днях сосед позвонил ему и заявил:



"Видел, что твои земляки натворили? Хорошо бы и тебе отвесить люлей".

Алим опасается, что теперь и его дети, рожденные в России и считающиеся себя русскими, могут пострадать после террористического акта.



Хасан Сирожев переехал в Россию в 2014-м году из-за любви. Мать его будущей жены увезла в Россию дочь, в которую был влюблен Хасан. У него не осталось выбора - молодой человек покинул родину вслед за любимой.



Найдены не все тела погибших



Вскоре он стал мужем своей возлюбленной и в семье родилось трое ребятишек. Все заработанные в России деньги он тратит внутри страны: ипотека, машина, дети - расходов много. Когда Хасан узнал о трагедии, он как и многие жители России, ужаснулся. Он сразу же начал думать, как можно помочь всем тем, кто пострадал в теракте.



"Очень жалко людей, за детей очень больно. Когда есть дети, воспринимаешь трагедию близко к сердцу. Когда стало известно, что террористический акт совершили таджики, понял сразу, что за действия этих ублюдков мы все поплатимся. Подумал тогда, что по этим нелюдям теперь будут судить всех граждан Таджикистана. И никто не будет разбираться, виновен ты или нет", - признается Хасан.

Сам Хасан пока не сталкивался с агрессией со стороны россиян. Но говорит, что отреагирует на это спокойно. При этом скрывать свою национальность он не будет, а в случае проявления ненависти по отношению к себе, попробует объяснить, что он хороший человек.



Один из террористов



Так почему же люди страдают ксенофобией? Как выяснилось, этот страх основан на древних инстинктах. Психотерапевт Ольга Мовчан объясняет это так:



"Ранее чужое племя означало опасность".

Она также объяснила, что в России многие годы создавали некий образ врага, а теракт в "Крокусе" помог людям "идентифицировать его".



"Образ врага дает возможность проецировать на него все зло, а остальным - объединяться против него", - рассказывает эксперт.

Эксперты считают, что после произошедшего недоверие к мигрантам будет только расти. Такие ужасные поступки провоцируют у людей ненависть и жажду мести, которые по сути вызваны страхом. Однако правозащитник убеждена, что ответственность за совершенное зло должна быть персональной, а не коллективной. Поэтому не стоит направлять ненависть к целому народу.



Автор: Мария Токарева

29.03.24 Источник - runews24.ru

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