Трамп не может выйти за пределы своего "электорального гетто", - Г.Петров

21:06 29.03.2024 28.03.2024



Судя по данным соцопросов марта, Байден сохраняет неплохие шансы на переизбрание

Геннадий Петров



Сторонники Байдена и его вице-президента Камалы Харрис не унывают и верят в победу на ноябрьских президентских выборах.

В США подводят итоги социологических опросов, первых с момента, когда Дональд Трамп и Джозеф Байден набрали необходимое количество голосов выборщиков партийного съезда, став, пусть неофициально, кандидатами в президенты от соответственно Республиканской и Демократической партий. Пока выходит, что очевидного фаворита в избирательной кампании нет. С одной стороны, Трамп остается лидером симпатий американцев, с другой – его преимущество над Байденом очень невелико и, по некоторым опросам, сокращается. Более того, в так называемых колеблющихся штатах – тех, где много неопределившихся избирателей, – рейтинги кандидатов примерно равны. Это значит, что выйти за пределы своего "электорального гетто" Трамп по-прежнему не может. А вот Байден в последнее время, напротив, прибавил.



Этот март оказался для американской политики рубежным месяцем. Фактически завершились внутрипартийные выборы в Республиканской и Демократической партиях. Последний "бой" был дан 12 марта. Тогда праймериз демократов прошли в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон, на Северных Марианских островах, а также среди однопартийцев за рубежом. Республиканцы, в свою очередь, провели праймериз и кокусы в Джорджии, Гавайях, Миссисипи и Вашингтоне. Байден и Трамп победили, и каждый из них в результате преодолел отметку в 50% голосов выборщиков. Напомним, что на внутрипартийных выборах в США в каждом штате или иной крупной административной единице выбирают не кандидата, а делегатов партийного съезда, который, собственно, и должен назвать имя того, кто будет бороться от партии за Белый дом. Дальше праймериз еще будут идти, но Трамп и Байден вполне могут уже сосредоточиться на борьбе друг с другом: хотя съезды их партий будут только летом, номинация на пост президента у них уже в кармане.



Поэтому мартовские опросы, которые в США проводят довольно большое количество социологических служб, привлекают особое внимание. Портал RealClearPolitics, где эти данные сводятся воедино, высчитал, что Трамп опережает Байдена в среднем всего лишь на 1,4%. Последние опросы, где американцам предложили выбрать из этих двух политиков, вообще показали, если можно так выразиться, ничью. Согласно исследованию, заказанному симпатизирующим республиканцам телеканалом Fox News, Трамп опережал Байдена на 5% (50% против 45%). А вот опрос нейтрально настроенного Квиннипэкского университета, напротив, вывел в лидеры действующего президента. За Байдена готовы отдать голоса 48%, за Трампа – 45%. Экс-президент выигрывает, только если во второй тур выйдет независимый кандидат (на сегодняшний день это представитель известной политической династии Роберт Кеннеди-младший), что маловероятно.



Еще более неприятные для Трампа новости приходят из колеблющихся штатов. К ним обычно причисляют Аризону, Джорджию, Северную Каролину, Неваду, Мичиган, Висконсин и Пенсильванию. По данным, которые привел сооснователь портала RealClearPolirics Том Биван, во всех этих штатах, если брать средние данные опросов марта, Трамп побеждал. Но в двух из них, Висконсине и Пенсильвании, его преимущество над Байденом не превышает 1%. Кроме того, учитывая количество неопределившихся избирателей, число колеблющихся штатов можно расширить за счет Флориды, Миннесоты, Вирджинии и Нью-Мексико. Только в первом из них Трамп побеждает, причем с большим отрывом. Остальные три штата – за Байденом. А ведь итог выборов в США традиционно определяют именно колеблющиеся избиратели.



Нельзя сбрасывать со счетов результат опроса, проведенного с 8 по 15 марта Bloomberg и Morning Consult в семи колеблющихся штатах. По нему выходит, что в шести из них Байден сократил отставание от Трампа. Экс-президент удержал отрыв только в Неваде. Это плохой знак для Трампа. Выход из "электорального гетто" и завоевание новых избирателей ему дается хуже, чем его сопернику.



В американских СМИ отмечается, что оба кандидата меняют свою команду в расчете увеличить свою популярность в колеблющихся штатах. По данным издания Axios, Трамп за последнее время уволил 60 человек в своих избирательных штабах и структурах партии. От сотрудников требуется эффективность и, что немаловажно, лояльность экс-президенту: видимо, он опасается, что часть партийного истеблишмента все еще интригует против него. А вот Байден, напротив, сделал ставку на увеличение команды, привлечение новых опытных политтехнологов и работу с той частью избирателей-республиканцев, которые недовольны Трампом. Как сообщает Axios, волонтеры и агитаторы президента активны в тех округах, где на праймериз Республиканской партии голосовали за бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Она отказалась от борьбы последней среди соперников Трампа. Источник - НГ

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