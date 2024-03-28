Призыв к гражданам Казахстана покинуть Одессу вызвал панику в Киеве

21:21 29.03.2024 Призыв к гражданам Казахстана покинуть Одессу вызвал панику в Киеве

Олег Царев: "Если Россия возьмет Одессу, то будет контролировать всю Украину даже после окончания СВО"

Михаил Зубов



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Марат Шибутов Олег Царев



Посольство Казахстана на Украине рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области по соображениям безопасности. Многие киевляне приняли это предупреждение на свой счет.



Сообщение посольства было распространено через Telegram-канал диппредставительства в четверг, 28 марта, в девятом часу вечера на трех языках: казахском, русском и украинском.



Как рассказал "Свободной Прессе" политик, первый спикер Объединенного парламента Новороссии Олег Царев, эта весточка из Казахстана привела к большому переполоху и панике в Киеве - как в верхах, так и среди населения.



- В киевских властных кабинетах на сообщение от Казахстана не обратили внимания, зато его прочитала и исказила местная пресса. Вместо Одессы журналистами был назван Киев. Люди так поняли, что Киев будут страшно бомбить. Как минимум - оставят без света, как Харьков, или без света и воды, как Днепропетровск. Жители Киева бросились запасаться водой. Постепенно весть о "бомбежкак Киева" дошла от народа до руководства.



Жители покидают обесточенный мегаполис, ожидая скорого окружения

"СП": Олег Анатольевич, какие меры решили принять украинские власти, узнав о "бомбежках Киева"?



- Как и положено в таких случаях в Киеве - начали скакать. Искали министра иностранных дел Кулебу, чтобы узнать у него телефоны казахов и спросить, откуда у них такая информация, что Киев будут бомбить. Хотя в сообщении посольства Казахстана все телефоны, куда можно обращаться, были указаны.



Кулебу не нашли потому, что, как оказалось, он улетел в Индию. Казахов тоже не нашли, потому что уже наступила ночь.



"СП": А что было в Одессе?



- Спокойнее, чем в Киеве. Там тревожно, звуки бомбежек слышны почти каждую ночь, но все знают, что жилье не бомбят, поэтому не паникуют уже давно. Бегства из Одессы пока нет, хотя все понимают, что именно она сейчас - самый главный город как для Киева, так и для Москвы. А может быть, именно поэтому и не бегут.



"СП": Почему вы считаете, что Одесса представляет главный интерес?



- Сейчас Одесса и Харьков - две реперные точки для Украины. Что касается Харькова, то у меня нет планов российской стороны, но все зарубежные СМИ пишут, что Россия формирует большую группировку войск, чтобы окружить и взять его. В руководстве Украины на полном серьезе обсуждают: сдавать Харьков или держать. Есть мнение, что лучше сдать, и все силы - на защиту Одессы.



Она обеспечивает Украине выход к Черному морю и возможность осуществлять перевозки зерна и руды. Все понимают, что если Россия возьмет Одессу, то будет контролировать всю Украину даже после окончания СВО.



Если Украина останется как государство, то ей придется вести себя хорошо, выполнять соглашения, иначе Россия не пустит ее грузы на морские маршруты. А вывозить руду и уголь железнодорожным транспортом чрезвычайно дорого. Да и с экспортом зерна по суше западные соседи уже сейчас создают проблемы Украине.



"СП": А много казахов в Одессе?



- Да их и в лучшие годы там не было, за исключением представителей Казахстана, связанных с морской торговлей. Но об этом лучше спросить у казахских специалистов, - предложил Олег Царев.



О казахстанском присутствии в Одессе и Харькове "Свободной Прессе" рассказал политолог, замдиректора Международного института социологии и политики (Алма-Ата) Марат Шибутов.



"СП": Марат Максумович, много ли граждан Казахстана в Одесской и Харьковской областях Украины?



- Я думаю, что обращение посольства Казахстана как раз и связано с тем, чтобы уточнить данную информацию. Есть сведения о тех, кто встал на консульский учет или снялся с него, но эти процедуры не являются обязательными. Кто хочет - встает на учет, кто не считает это нужным - не делает.



Я думаю, что в Харьковской области никого быть не должно, по крайней мере - по государственной линии.



"СП": В Одессе работают торговые представители Казахстана, связанные с портом?



- Их и раньше было не очень много. Торговые отношения между Казахстаном и Украиной никогда не были масштабными: Украина экспортирует ту же продукцию, которую в избытке продает и Казахстан. Даже в периоды наиболее активного взаимодействия (до 2022 года) торговый оборот между нашими странами никогда не достигал 300 млн долларов.



Сейчас нам нечего продавать ни на Украину, ни транзитом через нее, потому что логистика нарушена. Я думаю, что почти все казахи из Одесской области уехали, хотя, по некоторым оценкам, там осели на постоянное жительство 200−300 человек. Но сейчас и они могли уехать.



Как раз МИД Казахстана это уточняет, а кроме того в его обязанность входит предупреждать граждан, находящихся в конфликтных зонах, о возможной опасности. Источник - свободная пресса

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