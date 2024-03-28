 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.03.2024
23:13  Еще одна банда ЦА-гастеров готовила теракт в Ставрополье
21:21  Призыв к гражданам Казахстана покинуть Одессу вызвал панику в Киеве
21:18  Пекин экспортирует в Европу революцию на авторынке
21:06  Трамп не может выйти за пределы своего "электорального гетто", - Г.Петров
20:02  "За действия этих ублюдков поплатимся все". Граждане Таджикистана рассказали, как изменилась их жизнь после теракта
19:59  В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в подготовке теракта на Навруз
18:55  Казахстан возвращает себе незаконно проданные активы на 85 млрд тенге

18:49  Глава Духовного управления мусульман России наградил 15-летнего Ислама, выведшего из "Крокуса" более 100 человек
18:46  Вначале Украина, потом Тайвань: китайская армия готовится к штурму
15:03  Среди погибших в "Крокусе" оказался полковник ГРУ России Мясников - ветеран войн в Косово и Таджикистане
13:29  В Таджикистане задержаны 9 человек по подозрению в возможной связи с террористами из "Крокуса"
13:25  Как "рос-элитка" технично слила вопрос о смертной казни, - Дм.Попов
12:48  Пора заменить мигрантов роботами, - Олег Комолов
12:15  Парламент Таиланда легализовал однополые браки
10:43  Назревает новое "дело Эпштейна". В королевской семье Великобритании очередной скандал
10:21  АмерСМИ сочинили версию о "косвенном финансировании" йеменских хуситов Китаем
10:11  Красавица из СаудАравии (Руми аль-Кахтани) впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"
09:47  Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев, - Ирина Алкснис
08:36  "Дьявольскую расправу в "Крокусе" учинил Запад и даже не скрывает это", - Драголюб Боснич
08:08  Россия к 1/08 должна вывести своих пограничников из Армении. По требованию Еревана
07:57  Война энциклопедий. Англосаксонские гуманитарные технологии и русский ответ, - Александр Гапоненко
07:46  За терактами на территории России стоят западные спецслужбы? - ФСК
07:44  Теракт в "Крокус Сити" и турецкий след: за и против, - Ю.Кузнецов
07:21  Путин обещает бомбить аэродромы стран НАТО если оттуда начнут работать по Украине американские F-16
01:32  Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряженная
01:28  Рейтинг госорганов Узбекистана по борьбе с коррупцией за 2023 год
01:26  Самый дорогой мобильный номер в Узбекистане ушел с молотка почти за $85 тысяч
01:24  Сколько зарабатывают таджикские мигранты в Москве?
00:21  В России продолжается словоблудие о пользе/вреде гастарбайтеров
00:16  Программа книжной ярмарки Non/fictioNвесна (Москва, 4 - 7 апреля 2024 г.)
Четверг, 28.03.2024
22:25  Пекин может оставить американцев без воды и света, - В.Скосырев
22:21  Польского генерала Громадзиньского уволили из командиров Еврокорпуса. Подозревают, что он - шпион!
20:46  Мирзиеев лично принял делегацию американских сенаторов - "наращивают многоплановое взаимодействие"
20:03  Урбанизация в Центральной Азии: вызовы и возможности
19:56  Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: В ЦентрАзии растет вероятность приграничных конфликтов за ресурсы, в первую очередь за воду
19:50  Террористы из "Крокуса" имели связь с Украиной, - Следком России нашел доказательства
19:26  Никакого "вилоята Хорасан" в Афганистане нет. Их "амир" Гафари давно сбежал в Пакистан...
19:05  Руководство Киргизии сменило "борт-1" Ту-154 на Airbus A320
19:03  Что написано на гербе Пакистана, - П.Густерин
11:49  "В серой зоне 20% мигрантов. За остальными можно следить через Госуслуги", - КП
11:48  Игла - в куклы: подстрекатель школьных убийств скрывается в Германии
11:44  Всевышние меры: в Таджикистане ищут следы террористов из "Крокуса", - Игорь Кармазин
11:42  WSJ пожалела подозреваемых в теракте в "Крокусе"
11:39  Айман Джазини: Теракт в "Крокусе" показал миру два совершенно разных ислама
11:36  Миронов: для противодействия терроризму России нужно отменять безвизовый режим со странами Центральной Азией
11:33  ОПГ против... ОПГ. Полит-борьба в Киргизии
08:47  Токаев прибыл на Боаоский форум в Китай
08:45  Почему Путин не торопится возвращать смертную казнь, - Петр Акопов
08:01  Пушки вместо масла: Запад милитаризируется под русофобскую истерию, - Петр Дмитриев
07:35  В Казахстане мощный паводковый потоп. Волонтеры спешат на помощь
07:32  БРИКС должен навести порядок в МВФ и подумать о своем Бреттон-Вудсе, - Валентин Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Еще одна банда ЦА-гастеров готовила теракт в Ставрополье
23:13 29.03.2024

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье
Ставрополь, 29 марта 2024,

В Ставрополье пресечена деятельность мигрантов, планировавших теракт в регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", - сказано в сообщении спецслужбы.

10 особняков центра Москвы с ценами от собственников
Отмечается, что по месту проживания подозреваемых изъяты составные части самодельного взрывного устройства (СВУ), химические вещества и поражающие элементы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1, ст. 30, а также, п. "a" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 28 марта начальник ставропольского главка МВД Андрей Мишагин сообщил, что в регионе за 2023 год сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 терактов на этапе подготовки.

Мишагин отметил, что за прошлый год в регионе задержали 14 активных участников террористических организаций, большинство из которых являлись приверженцами проукраинских националистических организаций.

Сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 25 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в Барнауле накануне выборов президента России.

По данным спецслужбы, трое жителей Новосибирской области изготовили пять самодельных зажигательных устройств, чтобы перед выборами поджечь один из региональных избирательных штабов.

Источник - ИА Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711743180


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  