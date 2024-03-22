 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.03.2024
00:14  О туристической привлекательности Ташкента (дикая пиар-залепуха от "Независимой газеты")
00:07  Война на Ближнем Востоке активизировала действия антисемитов в Европе, - В.Бурт
00:05  Глобалисты готовы на все, чтобы сохранить свою власть, - ФСК
00:03  Чудовищный теракт в "Крокусе" поражает не только своей кровавостью, но и своей тупостью, - А.Фефелов
Пятница, 29.03.2024
23:13  Еще одна банда ЦА-гастеров готовила теракт в Ставрополье
21:21  Призыв к гражданам Казахстана покинуть Одессу вызвал панику в Киеве
21:18  Пекин экспортирует в Европу революцию на авторынке

21:06  Трамп не может выйти за пределы своего "электорального гетто", - Г.Петров
20:02  "За действия этих ублюдков поплатимся все". Граждане Таджикистана рассказали, как изменилась их жизнь после теракта
19:59  В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в подготовке теракта на Навруз
18:55  Казахстан возвращает себе незаконно проданные активы на 85 млрд тенге
18:49  Глава Духовного управления мусульман России наградил 15-летнего Ислама, выведшего из "Крокуса" более 100 человек
18:46  Вначале Украина, потом Тайвань: китайская армия готовится к штурму
15:03  Среди погибших в "Крокусе" оказался полковник ГРУ России Мясников - ветеран войн в Косово и Таджикистане
13:29  В Таджикистане задержаны 9 человек по подозрению в возможной связи с террористами из "Крокуса"
13:25  Как "рос-элитка" технично слила вопрос о смертной казни, - Дм.Попов
12:48  Пора заменить мигрантов роботами, - Олег Комолов
12:15  Парламент Таиланда легализовал однополые браки
10:43  Назревает новое "дело Эпштейна". В королевской семье Великобритании очередной скандал
10:21  АмерСМИ сочинили версию о "косвенном финансировании" йеменских хуситов Китаем
10:11  Красавица из СаудАравии (Руми аль-Кахтани) впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"
09:47  Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев, - Ирина Алкснис
08:36  "Дьявольскую расправу в "Крокусе" учинил Запад и даже не скрывает это", - Драголюб Боснич
08:08  Россия к 1/08 должна вывести своих пограничников из Армении. По требованию Еревана
07:57  Война энциклопедий. Англосаксонские гуманитарные технологии и русский ответ, - Александр Гапоненко
07:46  За терактами на территории России стоят западные спецслужбы? - ФСК
07:44  Теракт в "Крокус Сити" и турецкий след: за и против, - Ю.Кузнецов
07:21  Путин обещает бомбить аэродромы стран НАТО если оттуда начнут работать по Украине американские F-16
01:32  Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряженная
01:28  Рейтинг госорганов Узбекистана по борьбе с коррупцией за 2023 год
01:26  Самый дорогой мобильный номер в Узбекистане ушел с молотка почти за $85 тысяч
01:24  Сколько зарабатывают таджикские мигранты в Москве?
00:21  В России продолжается словоблудие о пользе/вреде гастарбайтеров
00:16  Программа книжной ярмарки Non/fictioNвесна (Москва, 4 - 7 апреля 2024 г.)
Четверг, 28.03.2024
22:25  Пекин может оставить американцев без воды и света, - В.Скосырев
22:21  Польского генерала Громадзиньского уволили из командиров Еврокорпуса. Подозревают, что он - шпион!
20:46  Мирзиеев лично принял делегацию американских сенаторов - "наращивают многоплановое взаимодействие"
20:03  Урбанизация в Центральной Азии: вызовы и возможности
19:56  Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: В ЦентрАзии растет вероятность приграничных конфликтов за ресурсы, в первую очередь за воду
19:50  Террористы из "Крокуса" имели связь с Украиной, - Следком России нашел доказательства
19:26  Никакого "вилоята Хорасан" в Афганистане нет. Их "амир" Гафари давно сбежал в Пакистан...
19:05  Руководство Киргизии сменило "борт-1" Ту-154 на Airbus A320
19:03  Что написано на гербе Пакистана, - П.Густерин
11:49  "В серой зоне 20% мигрантов. За остальными можно следить через Госуслуги", - КП
11:48  Игла - в куклы: подстрекатель школьных убийств скрывается в Германии
11:44  Всевышние меры: в Таджикистане ищут следы террористов из "Крокуса", - Игорь Кармазин
11:42  WSJ пожалела подозреваемых в теракте в "Крокусе"
11:39  Айман Джазини: Теракт в "Крокусе" показал миру два совершенно разных ислама
11:36  Миронов: для противодействия терроризму России нужно отменять безвизовый режим со странами Центральной Азией
11:33  ОПГ против... ОПГ. Полит-борьба в Киргизии
08:47  Токаев прибыл на Боаоский форум в Китай
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чудовищный теракт в "Крокусе" поражает не только своей кровавостью, но и своей тупостью, - А.Фефелов
00:03 30.03.2024

Зачем?
о теракте 22.03.2024
Андрей Фефелов

Чудовищный теракт в "Крокусе" поражает не только своей кровавостью, но и своей тупостью. Вошли с улицы, перестреляли охрану, а затем направились в зрительный зал убивать всех подряд.

Нанятое неизвестно кем вооруженное отребье в количестве пятерых особей за пятнадцать минут смогло убить и ранить более сотни безоружных людей (включая женщин и детей), поджечь и, в конечном счете, уничтожить огромнейший концертно-деловой центр, а также произвести информационный взрыв чудовищной силы.

Здесь есть над чем задуматься. Хрупкость и уязвимость современного города, - это не только про Москву. Это и про Шанхай, и про Париж, и про Лондон, и про Нью-Йорк, и про Токио. Это про все крупные мировые центры, отличительной особенностью которых является сверхконцентрация населения и сложно-выдуманная инфраструктура.

Конфликт на Украине обозначил наступление эры военных беспилотников. Наши высокотехнологичные бывшие партнеры в этом смысле открыли ящик Пандоры. Спящие "птички" со смертельным грузом могут неделями ждать своего часа в укромных уголках вблизи правительственных трасс и будущих мест массового скопления людей.

В этом смысле кошмарное происшествие в "Крокусе" следует отнести к теракту старого типа, так как он прошел без участия роботов. Однако от терроризма прошлых лет его отличает полная анонимность. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, никто не выдвигал никаких требований. Имеющиеся на данный момент заявления не стоит рассматривать всерьез.

Версия о причастности запрещенного в России Исламского государства (ИГИЛ) не выдерживает никакой критики. Пик противостояния России с ИГИЛ приходится на 2017 год. Какой смысл сторонникам разгромленного Халифата сейчас бить по России? В силу определенных идеологических и религиозных установок бойцы ИГИЛ совершают свои атаки не из-за денег и часто при этом идут на верную смерть. Разрушительные последствия действий террориста-смертника я наблюдал в районе деревни Каламониан в Сирии. Целью тогда стал укрепленный блокпост солдат армии Асада.

Взять от заказчика деньги, убить море гражданских лиц, а затем дернуть в сторону украинской границы - это не почерк ИГИЛ.

Но кто же заказчик? Его можно выявить, ответив на один только вопрос: "Зачем?"

Итак, никаких заявлений и требований не было. Мотивация исполнителей самая примитивная - денежная. В чем тогда смысл этой бойни?

Первое предположение, оно самое простое. Случившееся в "Крокусе" - это непосредственное продолжение террористической практики ВСУ: целенаправленно бить по мирным кварталам Донецка, Шебекина и Белгорода. Идеологическая установка здесь также элементарна: "Нужно убить как можно больше русских. Не важно, военные они или гражданские, взрослые или дети…". Если это так, то заказчик - ГУР Министерства обороны Украины, а именно внесенный в список экстремистов и террористов Кирилл Буданов.

Второе предположение увязывает теракт в "Крокусе" с гибридной войной Запада против России. Победить Россию на поле боя не получается. Санкционный блицкриг против России провалился, социально-экономический кризис в стране не разразился. Окружение Путина не пошло на тайный сговор с противником, и элитный переворот по образцу Февраля 1917 года не состоялся. Таким образом, шансы на победу Запада стали таять на глазах. В этих условиях спецслужбам США и Соединенного Королевства остается использовать оставшиеся инструменты воздействия на внутреннюю политику России. Например, направить все усилия на разжигание межрелигиозных и межэтнических конфликтов в нашей стране. Вот что пишет на страницах портала ZAVTRA.RU бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор в отставке, наш постоянный автор Владимир Овчинский: "Нет сомнения, что теракт в "Крокусе" имел одной из целей именно взорвать межнациональные отношения в России и вызвать ненависть русского населения к мигрантам, исповедующим ислам. И одновременно превратить такие нападения мигрантов на жителей крупных городов в каскадные, по типу восстания мигрантов".

Если это так, то заказчиком является, в силу специализации, контора МИ-6, то есть Ричард Мур.

Третье предположение наиболее мне близко. Современный мир живет в информационном поле, сформированном так называемыми мировыми СМИ. Это пара десятков крупнейших новостных агентств и изданий, претендующих на тотальный информационный контроль над миром. От них каскадно информация стекает в сотни тысяч мелких ресурсов - так формируется глобальная повестка.

Еще недавно (вплоть до 2016 года) российские СМИ были неотъемлемой частью мировых СМИ. Американское рекламное агентство регулировало денежные потоки для газет и телеканалов, зарегистрированных в Российской Федерации. Центральное телевидение, кстати, не было исключением. Впрочем, даже сейчас в нашей стране беспрепятственно функционирует главный рупор глобалистских сил - социально-информационная платформа "Ютуб". До сих пор российские газеты и сайты бесперебойно цитируют западные агентства. С помощью мировых СМИ создается система рейтингов, формируется пакет ожиданий. Если американский доллар чем-то обеспечен, то, наверное, только мировыми СМИ, которые действуют всегда синхронно и управляются из единого центра.

Бесперебойная работа глобальной информационной машины жизненно необходима для поддержания власти международных элит.

Курс мировых СМИ на тотальную демонизацию России и ее лидера два раза сбивался за последние полтора месяца. Первый раз это было развернутое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Сюжет посмотрели по всему миру более 250 миллионов зрителей. Второй раз это были выборы президента с небывало высокой явкой избирателей и консолидированной пропутинской позицией всех слоев российского общества. Оба этих информационных прорыва требовали незамедлительных ответов. Первую брешь закрыли телом Навального, так вовремя скончавшегося в тюрьме от тромба. Нарратив был таков: "Путин не интеллектуал, а убийца…"

Вторую информационную пробоину хозяева мировых СМИ попытались залепить при помощи кровавой бойни в "Крокусе". Ведь триумф Путина на выборах всегда должен проходить на фоне адского пламени, никак иначе. После выборов 2018 года сгорел клуб "Зимняя вишня" (60 человек погибло), а двадцать лет назад в самый день голосования полыхнул Манеж.

Система мировых СМИ связана с тайной и преступной системой власти транснационалов. Власть эта анонимна, но она тоже состоит из конкретных людей, имеющих имя и фамилию. Именно эти люди, скорее всего, явились заказчиками жестокого теракта 22 марта 2024 года. Назвать их точно пока не представляется возможным.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711746180


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  