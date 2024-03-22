Чудовищный теракт в "Крокусе" поражает не только своей кровавостью, но и своей тупостью, - А.Фефелов

00:03 30.03.2024 Зачем?

о теракте 22.03.2024

Андрей Фефелов



Чудовищный теракт в "Крокусе" поражает не только своей кровавостью, но и своей тупостью. Вошли с улицы, перестреляли охрану, а затем направились в зрительный зал убивать всех подряд.



Нанятое неизвестно кем вооруженное отребье в количестве пятерых особей за пятнадцать минут смогло убить и ранить более сотни безоружных людей (включая женщин и детей), поджечь и, в конечном счете, уничтожить огромнейший концертно-деловой центр, а также произвести информационный взрыв чудовищной силы.



Здесь есть над чем задуматься. Хрупкость и уязвимость современного города, - это не только про Москву. Это и про Шанхай, и про Париж, и про Лондон, и про Нью-Йорк, и про Токио. Это про все крупные мировые центры, отличительной особенностью которых является сверхконцентрация населения и сложно-выдуманная инфраструктура.



Конфликт на Украине обозначил наступление эры военных беспилотников. Наши высокотехнологичные бывшие партнеры в этом смысле открыли ящик Пандоры. Спящие "птички" со смертельным грузом могут неделями ждать своего часа в укромных уголках вблизи правительственных трасс и будущих мест массового скопления людей.



В этом смысле кошмарное происшествие в "Крокусе" следует отнести к теракту старого типа, так как он прошел без участия роботов. Однако от терроризма прошлых лет его отличает полная анонимность. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, никто не выдвигал никаких требований. Имеющиеся на данный момент заявления не стоит рассматривать всерьез.



Версия о причастности запрещенного в России Исламского государства (ИГИЛ) не выдерживает никакой критики. Пик противостояния России с ИГИЛ приходится на 2017 год. Какой смысл сторонникам разгромленного Халифата сейчас бить по России? В силу определенных идеологических и религиозных установок бойцы ИГИЛ совершают свои атаки не из-за денег и часто при этом идут на верную смерть. Разрушительные последствия действий террориста-смертника я наблюдал в районе деревни Каламониан в Сирии. Целью тогда стал укрепленный блокпост солдат армии Асада.



Взять от заказчика деньги, убить море гражданских лиц, а затем дернуть в сторону украинской границы - это не почерк ИГИЛ.



Но кто же заказчик? Его можно выявить, ответив на один только вопрос: "Зачем?"



Итак, никаких заявлений и требований не было. Мотивация исполнителей самая примитивная - денежная. В чем тогда смысл этой бойни?



Первое предположение, оно самое простое. Случившееся в "Крокусе" - это непосредственное продолжение террористической практики ВСУ: целенаправленно бить по мирным кварталам Донецка, Шебекина и Белгорода. Идеологическая установка здесь также элементарна: "Нужно убить как можно больше русских. Не важно, военные они или гражданские, взрослые или дети…". Если это так, то заказчик - ГУР Министерства обороны Украины, а именно внесенный в список экстремистов и террористов Кирилл Буданов.



Второе предположение увязывает теракт в "Крокусе" с гибридной войной Запада против России. Победить Россию на поле боя не получается. Санкционный блицкриг против России провалился, социально-экономический кризис в стране не разразился. Окружение Путина не пошло на тайный сговор с противником, и элитный переворот по образцу Февраля 1917 года не состоялся. Таким образом, шансы на победу Запада стали таять на глазах. В этих условиях спецслужбам США и Соединенного Королевства остается использовать оставшиеся инструменты воздействия на внутреннюю политику России. Например, направить все усилия на разжигание межрелигиозных и межэтнических конфликтов в нашей стране. Вот что пишет на страницах портала ZAVTRA.RU бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор в отставке, наш постоянный автор Владимир Овчинский: "Нет сомнения, что теракт в "Крокусе" имел одной из целей именно взорвать межнациональные отношения в России и вызвать ненависть русского населения к мигрантам, исповедующим ислам. И одновременно превратить такие нападения мигрантов на жителей крупных городов в каскадные, по типу восстания мигрантов".



Если это так, то заказчиком является, в силу специализации, контора МИ-6, то есть Ричард Мур.



Третье предположение наиболее мне близко. Современный мир живет в информационном поле, сформированном так называемыми мировыми СМИ. Это пара десятков крупнейших новостных агентств и изданий, претендующих на тотальный информационный контроль над миром. От них каскадно информация стекает в сотни тысяч мелких ресурсов - так формируется глобальная повестка.



Еще недавно (вплоть до 2016 года) российские СМИ были неотъемлемой частью мировых СМИ. Американское рекламное агентство регулировало денежные потоки для газет и телеканалов, зарегистрированных в Российской Федерации. Центральное телевидение, кстати, не было исключением. Впрочем, даже сейчас в нашей стране беспрепятственно функционирует главный рупор глобалистских сил - социально-информационная платформа "Ютуб". До сих пор российские газеты и сайты бесперебойно цитируют западные агентства. С помощью мировых СМИ создается система рейтингов, формируется пакет ожиданий. Если американский доллар чем-то обеспечен, то, наверное, только мировыми СМИ, которые действуют всегда синхронно и управляются из единого центра.



Бесперебойная работа глобальной информационной машины жизненно необходима для поддержания власти международных элит.



Курс мировых СМИ на тотальную демонизацию России и ее лидера два раза сбивался за последние полтора месяца. Первый раз это было развернутое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Сюжет посмотрели по всему миру более 250 миллионов зрителей. Второй раз это были выборы президента с небывало высокой явкой избирателей и консолидированной пропутинской позицией всех слоев российского общества. Оба этих информационных прорыва требовали незамедлительных ответов. Первую брешь закрыли телом Навального, так вовремя скончавшегося в тюрьме от тромба. Нарратив был таков: "Путин не интеллектуал, а убийца…"



Вторую информационную пробоину хозяева мировых СМИ попытались залепить при помощи кровавой бойни в "Крокусе". Ведь триумф Путина на выборах всегда должен проходить на фоне адского пламени, никак иначе. После выборов 2018 года сгорел клуб "Зимняя вишня" (60 человек погибло), а двадцать лет назад в самый день голосования полыхнул Манеж.



Система мировых СМИ связана с тайной и преступной системой власти транснационалов. Власть эта анонимна, но она тоже состоит из конкретных людей, имеющих имя и фамилию. Именно эти люди, скорее всего, явились заказчиками жестокого теракта 22 марта 2024 года. Назвать их точно пока не представляется возможным. Источник - завтра

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