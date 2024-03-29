Глобалисты готовы на все, чтобы сохранить свою власть, - ФСК

00:05 30.03.2024 29.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Ложь, шантаж и популизм по-европейски



Франция озаботилась вмешательством в избирательный процесс со стороны иностранных государств. Еще вчера французские власти в дружном хоре европейских ультралибералов обвиняли Россию в драконовских методах борьбы с оппозицией и ограничением свободы слова, а сегодня принимают закон, как будто бы под копирку списанный с нашего, регламентирующего деятельность иностранных НКО и агентов влияния.



Впрочем, текст российского закона также во многом базируется на аналогичных нормах американского и британского законодательства, что, естественно, не помешало США и Великобритании тоже нас осудить.



Что интересно, с инициативой принятия подобного законопроекта во Франции еще в ноябре прошлого года выступили члены парламентского комитета по вопросам разведки. Как сообщало тогда агентство AFP, в документе, аргументирующем необходимость срочного ужесточения правил работы НКО в Пятой республике, говорилось, что "угроза иностранного вмешательства находится на высоком уровне в условиях напряженной международной обстановки".



Разумеется, это намек на конфликт на Украине. А в качестве основной угрозы рассматриваются так называемые "агенты Путина", что в современной Европе означает каждого, кто посмеет усомниться в правильности курса, которым ведут Евросоюз глобалисты во главе с Урсулой фон дер Ляйен.



Ожидается, что уже 25 марта Национальное собрание рассмотрит законопроект в первом чтении. Причем следующие парламентские выборы во Франции состоятся только в 2027 году. Отчего же такая спешка? А все просто. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы в Европарламент, результаты которых во многом будут определять судьбу государств Европы на ближайшие несколько лет. И потому правящей сегодня в ЕС верхушке крайне важно не допустить победы евроскептиков, рост популярности которых наблюдается практически во всех странах Евросоюза.



Причем ради достижения искомого результата Брюссель готов пойти на любые меры, в том числе и опуститься до откровенных манипуляций, пытаясь облапошить доверчивого европейского избирателя.



Об одной такой схеме написал намедни словенский журнал Demokracija, разместив у себя на страницах статью с весьма смелым по нынешним временам заголовком "Проваливай, Урсула!", обращенным, как вы понимаете, к нынешней главе Еврокомиссии.



Причем здесь фон дер Ляйен? Все дело в том, что, хотя кандидатуру председателя Европейской комиссии и выдвигает Европейский совет, состоящий из глав всех 27 государств-членов объединения, а остальных членов комиссии с согласия председателя предлагает Совет Европейского союза, состоящий уже из министров стран-членов ЕС, всех их потом должен утвердить тот самый Европарламент, оппозиционность которого может стоить поста не только "ведьме Урсуле", но и всем ее подельникам, например главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.



Так вот, в словенском журнале речь идет о том, что, опасаясь увеличения представителей правых партий по итогам июньских выборов в Европарламент, Европейский совет по международным отношениям (ECFR) рекомендует местным властям строить предвыборные кампании не на набившей оскомину поддержке Украины (в победу Киева верят не более 10% европейцев), а на некоем "новом геополитическом обоснование для Европы, которое мобилизовало бы людей не из солидарности с Украиной, а из заботы о европейском суверенитете и безопасности".



Одной из таких тем может стать острый миграционный вопрос. Казалось бы, это не менее токсичная тема, чем Украина. Для чего ее будоражить? А не тут-то было. Не стоит недооценивать европейское иезуитство.



"На этот раз все по-другому, – пишет Demokracija. – Лакеи мультикультурализма очень торопятся, чтобы Европейский парламент принял пакт о миграции и предоставлении убежища перед выборами. Они говорят, что это защитит Европу от нелегальной миграции из стран третьего мира. Среди предусмотренных мер – ускоренные проверки нелегально прибывающих, создание центров содержания под стражей на границе и ускоренная депортация тех, чьи ходатайства о предоставлении убежища будут отклонены. Все это предназначено для ушей избирателей, которые пойдут на европейские выборы в июне".



По мнению автора статьи, пакт предназначен для дешевой пропаганды, он не приносит ничего нового и не спасает Европу от "бесконтрольного нашествия пришельцев из арабского мира и Африки".



"Неизбранные брюссельские бюрократы, рассчитывающие на то, что новый парламент предоставит им новый мандат, сосредоточены на очень узком вопросе – безопасности от терроризма. При этом важно, что они полностью игнорируют безопасность границ и разрушительное воздействие массового вторжения мигрантов на национальные культуры в Европе. Как только мигрант ступает на землю Старого континента, шансы быть высланным практически равны нулю, не важно взлетят ли при этом в воздух все НПО с Европейским судом по правам человека во главе, или страны, из которых они "бежали", откажутся принимать их обратно", – сказано в публикации.



Проще говоря, налицо типичный развод, наперсточнество, если угодно. Кстати, стоит отметить, что Словения расположенная на берегу Адриатического моря и граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, не понаслышке знает, что такое проблемы нелегальной миграции. Бывшая югославская республика, провозгласившая независимость в 1991 году, вступая в 2004-м сначала в НАТО, а затем и в Евросоюз, уверен, подписывалась совсем не на это.



Но то, что евроглобалисты в своей политике пользуются шулерскими приемчиками, это еще полбеды, куда хуже, цели, ради которых они это делают.



Как пишет журнал Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет провернуть тот же трюк, что вовремя пандемии и, пользуясь страхом, фактически ввести в Европе военную диктатуру, при этом, разумеется, назначив себя всевластным диктатором.



"Никогда не тратьте зря хороший кризис, особенно если это отличная возможность для предвыборной кампании, – пишет издание. – На пике пандемии, когда государства-члены ЕС закрывали свои границы, председатель ЕК сумела преодолеть кризис посредством совместных закупок вакцин и финансового фонда ЕС. Теперь ряд стран призывают ее применить такой же подход к обороне".



Речь идет о создании в рамках Еврокомиссии отдельной должности комиссара по обороне, появление которой многими в Европе воспринимается как попытка Брюсселя узурпировать власть.



Как отметил депутат действующего состава Европарламента ирландец Мик Уоллес, удивительно, что в недрах ЕК не родилась идея о назначении комиссара по вопросам мира, а не войны.



"Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует создать комиссара по обороне, если она будет у власти в следующий срок. Комиссар по обороне означает комиссар по войне. Почему бы нам не создать комиссара по вопросам мира? То, что начиналось как экономический союз, быстро превращается в военный союз. Отличные новости для элиты, которая наживается на войне, но не очень хорошие новости для граждан Европы, которые видят, как все больше и больше их денег проходит через военно-промышленный комплекс", – отметил парламентарий.



Нет никаких сомнений, что, утвердив свою личную власть, фон дер Ляйен не только де-факто, но и де-юре станет фюрером Еврорейха. Чем закачиваются подобные фантазии в голове у немца (в широком смысле), мы, к сожалению, все еще хорошо помним. Но понятно, что не приведя в Европарламент своих сторонников, сделать это бывшей главе Министерства обороны ФРГ будет крайне затруднительно.



И пусть вас не обманывает демократический характер процедур, через которые она пытается этого достичь. Нацисты, смею напомнить, тоже пришли к власти в Германии через выборы в рейхстаг. История повторяется. Иногда даже слишком дословно… Источник - fondsk.ru

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