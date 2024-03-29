Война на Ближнем Востоке активизировала действия антисемитов в Европе, - В.Бурт

00:07 30.03.2024 29.03.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



"Они боятся, что все начнется сначала…"



В Европе все сильнее проявляется ненависть к евреям. Ее искры тлеют давно, сейчас же ситуация напоминают вулкан, который грозит пробуждением. На то, с какой неприязнью относятся в Старом Свете к соотечественникам, обратила внимание израильская газета The Jerusalem Post. Авторы издания подчеркивают, что вражда обострилась после начала войны на Ближнем Востоке, но ее истоки теряются в глубине веков.



Антисемитизм процветает во Франции и Великобритании, где евреи с опаской ходят по улицам и им трудно рассчитывать на помощь полиции в случае возникновения опасных инцидентов, пишет издание. Недавно студентов это национальности не пустили на мероприятие в одном из парижских университетов под названием "Четыре часа для Палестины", в рамках которого планировались лекции на тему "Палестинские перспективы, беженцы, иудаизм и антисионизм".



Это продолжение "традиций", когда в результате запретов и гонений много веков назад евреи были вынуждены покидать упомянутые страны из-за гонений и искать себе новое прибежище.



"По иронии судьбы, именно в Британии и Франции, где сейчас воцарилась неприветливая для евреев атмосфера, – пишет газета, – проживает великое множество этнических групп, многие из которых покинули родные края на фоне нетерпимости и отсутствия равноправия".



В Лондоне часто проводятся демонстрации в защиту Палестины, и в такое время город превращается в запретную зону для граждан, которые могут подвергнуться нападению из-за своей этнической принадлежности. Причем совершенно неважно, поддерживают ли они политику Израиля или нет, хорошо или плохо относятся к арабам и палестинцам. Главная их "беда" – национальность.



Создавшееся положение в каком-то смысле объясняет существующую пока невозможность сосуществования двух государств – палестинского и еврейского, поскольку ни одна из сторон не желает делить территорию с другой.



По мнению авторов The Jerusalem Post, искрой, из которой разгорается пламя, стала война, давшая повод осуждать Израиль за страдания палестинского народа: "Это сделано, чтобы отвлечь внимание от реальной причины репрессий против него. Речь о преднамеренном подавлении членами ХАМАС тех, кем они управляют, с пониманием того факта, что без мученической жертвенности их дело процветать не будет".



Резюме издания: то, что начинается с запретных зон для европейских евреев, может вылиться в очередной призыв к их изгнанию. Это означает, что история ничему не научила общество и самые темные времена истории могут вернуться.



По мнению профессора Франсуа Эйльбронна, ответственность за разжигание антисемитизма во Франции отчасти несут социальные сети. И хотя некоторые из них стараются следить за содержанием, то, например, сеть, принадлежащая Илону Маску, "этого не делает, а TikTok вообще этим не занимается. Напротив, TikTok свободно распространяет материалы, пропагандирующие ненависть к евреям".



Другая благодатная почва для роста антисемитизма – фейковые новости, которые создаются, чтобы "воспламенять толпы" и заражать их ненавистью, и Франция должно включиться в борьбу с ее создателями.



Неблагоприятная обстановка для евреев складывается и в других странах. 84-летняя Рехома Служни, пережившая холокост и живущая в Антверпене, рассказала порталу Sky News, что многие ее соотечественники в Бельгии начали собирать чемоданы из-за всплеска антисемитизма: "Люди, у которых есть родственники, не вернувшиеся из Освенцима, очень напуганы. Они боятся, что все начнется сначала", – говорит она.



Раввин Хаим Парнас, работающий в синагоге в Антверпене, рассказал, что некоторые еврейские семьи в целях безопасности решили снять мезузы – благословение, размещаемое на дверях еврейских домов. По его словам, он и его соотечественники стали частью ближневосточного конфликта и мишенью для тех, кто настроен против Израиля".



В Берлине евреи, студенты Свободного университета (FU), предпочитают ходить группами, ибо к ним поступают угрозы со стороны тех, кто поддерживает палестинцев. Недавно в учебном заведении состоялась массовая и агрессивная акция протеста "Студенты FU за свободную Палестину", которую разгоняли представители правопорядка.



Представитель партии "Альтернатива для Германии" Марк Йонген обвинил правительство Германии в том, что оно поддерживает "левый антисемитизм". Он сослался на инцидент, произошедший на февральском гала-концерте кинофестиваля "Берлинале", когда министр культуры Клаудия Рот, представляющая партию зеленых, аплодировала словам об агрессии Израиля в отношении Палестины.



"Альтернатива для Германии" считает, что "левый антисемитизм", несмотря на свою "мягкость", также опасен, ибо порождает негативное отношение к евреям. С другой стороны, это понятие, по сути, запрещает гражданам, критикующим Израиль, выражать свое мнение. И навешивает на них ярлык антисемитов.



Важно найти равновесие, но как это сделать?



Характерно, что европейские лидеры фактически признают свою слабость в борьбе с антисемитизмом, ограничиваясь декларациями и лозунгами. К примеру, вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек заявил: "Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии. Верховенство имеет конституция – со всеми правами и обязанностями, которые из нее следуют".



Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что евреи снова подвергаются преследованиям и нападениям на улицах, в школах и университетах, разрушаются синагоги и оскверняются еврейские кладбища. Она констатировала, что антисемитские акты, которые в беспрецедентных масштабах распространились по всей Европе, напоминают о самом мрачном периоде в истории. "Наш долг – создать Европейский союз, свободный от антисемитизма и всех форм расизма и дискриминации, – говорила фон дер Ляйен. – Сегодня мы должны еще раз сказать: это больше никогда не повторится!"



Увы, сейчас об этом нельзя говорить с полной уверенностью. Ситуация очень тревожная. Евреям приходится быть готовыми к проявлениям недовольства и агрессии. В частности, правительство Израиля призвало израильтян, проживающих за рубежом, проявлять бдительность и держаться подальше от акций и митингов.



Что будет дальше? Можно лишь предположить, что, пока продолжается война на Ближнем Востоке, отношение к евреям не только не изменится, а может еще больше ухудшиться. Мало того что хватает явных антисемитов, есть еще и скрытые, которые сейчас поднимают голову. Источник - fondsk.ru

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