О туристической привлекательности Ташкента (дикая пиар-залепуха от "Независимой газеты")

00:14 30.03.2024 29.03.2024



Ташкент становится лидером реформ в сфере мирового туризма

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Узбекистан готов принять полтора миллиона путешественников из России

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Подпись к фото :Ташкент, столица Узбекистана, привлекает туристов своими многовековыми памятниками, великолепными садами и парками, а также культурными центрами, создавая уникальное сочетание традиций и современности. Фото с сайта www.uzbekistan.travel

Фундаментальной основой деятельности властей Узбекистана и лично президента Шавката Мирзиеева, главным направлением государственного строительства, его краеугольным камнем является постоянное и последовательное повышение уровня и качества жизни граждан страны. Основа этого – постоянный рост валового национального продукта. И в этом контексте большое и важное значение придается развитию туризма – как внешнего, так и внутреннего. Ведь туризм, кроме многого прочего, мощный рычаг для повышения авторитета страны, улучшения ее имиджа за рубежом. А это означает рост инвестиций, ускорение экономического развития.



Поэтому совершенно понятны причины, подвигнувшие Ташкент внести на рассмотрение ООН резолюцию, согласно которой 2027 год объявлен Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма. Отметим, что соавторами документа стали более 80 государств, и документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН в конце февраля 2024 года. При этом в ходе обсуждения резолюции отмечалась ее своевременность и актуальность.



Уместно отметить, что тезис о необходимости адаптации туристической сферы к актуальным проблемам и вызовам современности еще осенью 2023 года выдвинул и обосновал президент Шавкат Мирзиеев на Самаркандской сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В резолюции ООН закреплены озвученные главой государства идеи относительно важной роли туризма в сохранении богатого культурного наследия различных цивилизаций, укреплении мира и толерантности, уважении ценностей всех народов.



Туризм становится одним из ведущих секторов экономики Узбекистана



Статистика зримо свидетельствует о происходящих в этой сфере существенных подвижках. Так, если в 2022 году Узбекистан принял чуть более 5 миллионов гостей, то в прошлом году их число возросло почти на два миллиона. При этом особое внимание уделяется привлечению туристов из России. Президент Мирзиеев дал указание довести число российских туристов, посещающих Узбекистан, до почти полутора миллионов человек.



Рост турпотока стал следствием последовательной и целенаправленной работы. В частности, упрощен визовый режим, а граждане 93-х государств могут посещать страну без виз, электронная въездная виза введена для гостей из 56-и стран. Также введены новые категории виз, такие как Vatandosh, Student visa, Academic visa, Medical visa и Pilgrim visa.



В наше сложное время туристы справедливо интересуются вопросом обеспечения личной безопасности. Оснований для опасений у потенциальных гостей нет – в Узбекистане функционирует специально созданная туристическая полиция. И в целом, в республике безопасно и очень спокойно.



Быстро развивается "инфраструктура гостеприимства". Введено в строй более 70 новых туристических маршрутов, до 142-х тысяч увеличено число мест на объектах размещения гостей, начали работать шесть частных авиакомпаний.



Зимний курорт "Амирсой", зоны отдыха "Афсоналар водийси", "Заамин" и "Чарвак" стали центрами международными туризма, привлекающими внимание многих иностранных гостей. Разумеется, бум в туристической сфере сопровождается подготовкой квалифицированных кадров, которых готовят в ряде специализированных ВУЗов. При этом внимательно изучается и внедряется передовой зарубежный опыт.



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Бухара, Хива, Самарканд, Ташкент и Фергана являются

признанными центрами резьбы по дереву в Узбекистан.

Фото с сайта www.uzbekistan.travel

Отдых на любой вкус

Узбекистан – поистине удивительная страна. Здесь встречаются древняя красивая восточная сказка, бережно хранимые многовековые традиции и современность, причем они вовсе не противоречат друг другу, а органически дополняют. Именно этим характерна страна, именно это привлекает сюда все больше гостей.



Большой интерес вызывают, например, так называемые туристические деревни. Здесь можно перенестись в седую старину, воочию увидеть традиционный образ жизни местных жителей, работу мастеров-ремесленников.



Одним из таких селений является Сентоб в провинциальной глубинке Навоисской области. Здесь взору туристов предстают древний зороастрийский храм, возведенный задолго до исламизации региона, древние крепости, природные достопримечательности.



Нарастающий поток туристов в регионы продиктовал необходимость развития отраслевой инфраструктуры. В последнее время в кишлаке построено несколько уютных хостелов, десятки семейных гостевых домов, активно растет и перечень предоставляемых туристических услуг. Неслучайно Сентоб был недавно включен в список туристических деревень Всемирной туристской организации. Это стало признанием туристского потенциала страны на мировом уровне. Своеобычным, очень интересным туристическим местом является и древняя Хива, ее стоит обязательно посетить.



Одно только перечисление мест, достойных для посещения, занимает множество страниц. Ведь туристическая прелесть Узбекистана состоит в его неповторимой разнообразности. А это означает, что гостей страны влекут Ташкент и удивительные Самарканд и Бухара, Фергана, Термез и Нукус – столица автономной Каракалпакии.



Нукус – музей Савицкого



Удивительное открытие ожидает туристов в Нукусе. Здесь действует музей Савицкого – коллекция



неофициального советского искусства, которое почему-то принято называть авангардом. С этим музеем связана занимательная история: якобы Игорь Савицкий, стремясь уберечь произведения российских авангардистов от уничтожения, на свои средства сумел выкупить купе в поезде и, пользуясь негласной поддержкой некоторых видных советских партийных функционеров, в том числе из Каракалпакстана, привез коллекцию в глухую в те годы каракалпакскую провинцию – подальше от глаз слишком ретивых столичных критиков…



Зарубежных посетителей музея, из которых 50 процентов русских, безусловно, главным образом привлекает русский авангард. Но, нужно сказать, что и этнографическая экспозиция музея необыкновенно интересна и познавательна, даже, где-то, уникальна. В ней есть экспонаты, которых не найти ни в одном другом музее Узбекистана.



Единственный минус – это удаленность Нукуса от других туристических центров Узбекистана. Но и это сегодня не проблема. В Нукус можно долететь как на самолете, добраться на поезде и даже доехать на автомашине. Благо дороги в республике современные. Есть и бизнес предложение: долететь до Каракалпакстана частным Джетом, цены на который вполне разумные.



В целом туристическая привлекательность Узбекистана отнюдь не ограничивается возможностью знакомства с древними памятниками и старинными традициями. Страна предоставляет самые разные виды отдыха. Мягкий местный климат позволяет заниматься почти всеми видами спорта практически круглый год.



Зимой в горах



И хотя Узбекистан – страна южная, здесь есть хорошо оборудованные горные курорты для любителей зимнего отдыха и спорта – это Чимган, Бельдерсай, Амирсой и Янгиабад. Причем делается ставка на расширение этого перечня. Кроме того, Узбекистан предлагает многочисленные возможности для экстремальных видов спорта благодаря наличию в стране обширных и весьма разнообразных ландшафтов – это и сноубординг, и моторалли, и гонки на горных велосипедах, и скалолазание, и каньонинг и парапланеризм.



При этом спорт сочетается с познавательным аспектом. Ведь любители горных походов имеют уникальную возможность встретить на своих маршрутах и осмотреть древние горные крепости времен Ахменидов (6-4 вв до н.э.) и Александра Македонского (4 век до н.э.), увидеть доисторические наскальные рисунки, пообщаться с гостеприимными жителями отдаленных горных кишлаков, увидеть красивейшие водопады, бурные реки и озера, захватывающие дух панорамные виды, открывающиеся с высоты 3-4 километров…



Водный туризм? В Узбекистане?



Да, как ни странно, это покажется на первый взгляд. Ведь у страны нет выхода к морю, а некогда замечательное озеро-море – Аральское, стало жертвой экологической катастрофы, почти полностью превратившись в засоленную песчаную пустыню.



Тем не менее в стране немало мест для водного туризма. Это – глубоководное Чарвакское водохранилище в предгорьях Тянь-Шаня, бесчисленные бушующие реки и огромные, похожие на моря озера, такие как Айдаркуль, Судочье и Ташморе. Здесь можно с ветерком покататься на скутере или осмотреть окрестности на катамаране, для любителей же экстремального отдыха многие туроператоры предлагают рафтинг туры по рекам Чаткал, Пскем, Угам, Сырдарья и множеству других.



Не только вода, но и небесная стихия



Летать на параплане в Узбекистане можно практически в любое время года, тем более что климат здесь сухой, дожди не часто могут помешать смельчакам. Лучшие место для полетов – горные массивы страны. И не стоит думать, что ради этого надо забираться слишком далеко. Поэтому самым популярным местом для парапланеризма являются окрестности Чарвакского водохранилища, расположенные в 60 км от Ташкента. Кстати, новички могут воспользоваться помощью профессиональных инструкторов, так и пройти короткий курс специальной подготовки.



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В Узбекистане бережно хранят традиции - с лепешками

приходят сватать невесту, после согласия преломляют

хлеб. Фото с сайта www.uzbekistan.travel

Пешком за сказкой

Любителям горных пеших походов Узбекистан предлагает не только красивые горные ландшафты, но и встречу с историческим прошлым в виде горных крепостей, древних ирригационных систем и кишлаков, которые почти не изменились на протяжении веков.



Интересные живописные пешие маршруты проходят в горах Нуратау, где как раз немало традиционных кишлаков с их удивительными обычаями и бытом. Такими же живописными пешими турами привлекает горный регион Бойсуна. Путешественники могут увидеть уникальные пейзажи и в ущелье Сармышсай недалеко от города Навои и в Гулькамских теснинах в Чимгане. И это лишь малая часть неизвестных горных направлений страны.



Вдоль многих из этих пешеходных маршрутов встречается большое количество наскальных рисунков (петроглифы), как например, в ущелье Сармышсай, где найдены более 4000 изображений.



Воистину, туристы своими ногами идут на встречу со сказкой! Ну а если ноги устали – за сказкой можно помчаться на горячем скакуне!



Есть среди вас любители конного спорта?



Если да – спешите в Узбекистан. Здесь вы сможете не только полюбоваться чистокровными скакунами и понаблюдать за захватывающими конными соревнованиями, но и самому прорезаться на горячем (впрочем, очень послушном!) скакуне. Очень может быть, что эта лошадь – из числа потомков тех коней, которые еще во 2 веке до нашей эры поставлялись в армию китайских императоров. Есть в стране и специальные конные маршруты, в ходе которых туристы за 7-10 дней посетят множество достопримечательностей. И тут вас также будут сопровождать опытные инструкторы. Кстати, интересные туры можно совершить не только в конном, но и в велосипедном седле. Потому что велосипедные маршруты сегодня весьма популярны, особенно среди молодежи.



Дорогу молодым



Вообще же Узбекистан становится весьма привлекательным местом именно для молодых путешественников. Разве не интересно проехаться по Великому Шелковому пути, повторяя маршрут древних купцов? О привлекательности страны для молодежи свидетельствует уже хотя бы тот факт, что в 2025 году в Ташкенте пройдут IV Юношеские Азиатские игры, которые, как уже сегодня ясно, привлекут сотни молодых спортсменов и многие тысячи болельщиков со всех уголков мира.



А еще – и это очень важно подчеркнуть – в стране развивается религиозный туризм, многие святые для верующих места привлекают множество паломников. Этот факт стал основанием для того, чтобы в 2022 году Узбекистан был признан лучшим развивающимся туристическим направлением в "Глобальном индексе мусульманского туризма".



Казан, мангал и хорошее настроение



Наверное, нет ни одного туриста, который бы отказался попробовать узбекский плов или другую национальную еду. Гастрономия – еще один повод узнать и полюбить Узбекистан. Если собрать воедино все рецепты узбекской кухни, то получится настоящий атлас Узбекистана со всеми его этнокультурными красками, традициями и особенностями коренных жителей каждой области.



Кстати, любителям еды предлагают особые гастрономические туры. Невозможно попробовать плов, например, в Ташкенте и не отведать его в Самарканде. Это два похожих по составу, но совершенно разных на вкус блюда. Это же относится и к хлебу. Неоднократно была свидетелем, когда жители Ташкента, приезжавшие в гости или по делам в Самарканд, на обратном пути везли с собой самаркандские ароматные лепешки.



Многие узбекские блюда готовят на открытом огне или в тандыре. Нет ничего вкуснее бухарского томленного в тандыре молодого барашка со специями и пряностями. Его вкус вы запомните на всю оставшуюся жизнь, и будете искать это блюдо в других странах и городах, но тщетно. Помните, Бухара ждет вас!



В Хорезме стоить отведать непревзойденную жаренную рыбу, которую поставляет великая Амударья. Знатоки утверждают, а я подтверждаю, что такой вкусной рыбы больше нет нигде. Многие специально летают в Ургенч за рыбой. По пути можно попробовать и тухум-барак. Это местные "вареники" с сюрпризом внутри. Что за сюрприз – разгадайте сами!



Вместо "белого золота" пустыни



Люди постарше отлично помнят, что в Советском Союзе Узбекистан был главным производителем хлопка. На увеличение производства "белого золота" были брошены все силы. Расширение хлопковых угодий (зачастую бездумное) привело к экологической катастрофе Арала из-за того, что весь сток Амударьи был направлен на орошение. Кстати, и сегодня хлопок – среди ведущих продуктов сельского хозяйства страны. Но… Недавно президент Шавкат Мирзиеев произнес слова, которые раньше были бы совершенно немыслимыми. "Откровенно говоря, даже в те годы, когда всех насильно мобилизовали на хлопок в палящий зной и лютый мороз, выручка от экспорта хлопкового волокна Узбекистана не превышала 1 миллиарда долларов. В настоящее время экспорт туризма превысил этот рубеж. Если мы увеличим его в 3-4 раза, то прямо говоря, можно и хлопок не сажать".



Это отнюдь не прекраснодушное пожелание. Ведь сегодня Узбекистан занимает высокие позиции в списке самых быстрорастущих стран в сфере туризма в целом и в том числе – среди многих отдельных номинаций, таких, например, как "Открытие года" и "Гастрономический туризм".



Чтобы удержать и развить тренд на развитие отрасли государство реализует целенаправленную политику. В Ташкенте отлично понимают, что рост туризма ведет за собой развитие многих смежных отраслей: транспорта, в том числе авиационного и железнодорожного, строительства, влияет на оживление инвестиционной активности, малого и среднего бизнеса, совершенствование правоохранительных структур, ибо, как уже говорилось, обеспечение безопасности гостей страны – важнейшая задача власти. Все это, разумеется, позитивно сказывается на росте валового внутреннего продукта, снижении безработицы, появлении новых точек развития, общем уровне культуры.



К 2030 году планируется увеличить число иностранных гостей до 15 миллионов, а внутренних туристов – до 25 миллионов. На эту задачу работает целая система программ и проектов. Планируются создание совместных туристических маршрутов со странами региона, расширение транспортно-логистических возможностей в Центральной Азии, в частности, реализация программы "Один тур – весь регион". В центре внимания – развитие медицинских, экологических, гастрономических, этно-, экстремальных и других туристических направлений. Благодаря воплощению в жизнь таких комплексных проектов в будущем планируется создать не менее миллиона рабочих мест. И это станет важным фактором социально-экономического развития страны, улучшения жизни народа, обеспечения занятости населения.



Так что совсем не только "белое золото пустыни" обеспечивает уверенное движение Узбекистана в лучшее будущее. Источник - НГ

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