Китайцы все еще верят в состоятельность нефтегазового чуда в Таджикистане?

02:49 30.03.2024 Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Французская компания Total де-юре уступила свою долю в "бохтарских супергигантских ресурсах" китайской CNPC.



Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала Дополнительное соглашение между правительством страны, компанией CNPC Central Asia В. V. и компанией Total Е&Р Tajikistan В. V., сообщает пресс-служба этой палаты.



Новая договоренность является пятым по счету дополнением к Соглашению о разделе продукции, заключенном 13 июня 2008 года между правительством и компанией Kulob Petroleum Limited. Под этим названием в республике действовала компания, которая являлась дочерней структурой канадской нефтегазовой корпорации Tethys Petroleum Limited.



Речь идет о Бохтарском контракте разделе продукции месторождений и перспективных площадей на юге Таджикистана.



Дополнительное соглашение, принятое нижней палатой на минувшей неделе, предполагает уступку французской нефтегазовой компанией Total своей доли в пользу китайской корпорации CNPC.



"Правительство соглашается на такую передачу и назначение в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения", - говорится в тексте документа.



Отмечается, что Соглашение о разделе продукции, заключенное в 2008 году с компанией Kulob Petroleum Limited, "в дальнейшем должно быть прочитано и истолковано как Соглашение о разделе продукции, заключенное между Правительством РТ и CNPC".



"Срок действия настоящего Соглашения начинается 25 июня 2008 года, эксклюзивные нефтяные операции подрядчика на контрактной территории могут начаться и будут продолжаться в общей сложности в течение 47 последовательных контрактных лет", - подчеркивается в дополнительном соглашении.



Краткая история вопроса



Первоначальную договоренность, как уже говорилось, правительство Таджикистана заключило с канадской компанией Tethys Petroleum 13 июня 2008 года.



В конце 2011-го Tethys сообщила об обнаружении "супергигантских" нефтегазовых запасов на месторождении "Биштинчак". Специалисты компании оценили эти ресурсы без учета фактора риска в 27,5 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, 69% из которых приходится на газ, а 31% - нефть и газовый конденсат.



Руководство страны после этого заявило, что Таджикистан сможет сам себя обеспечить природным газом в ближайшие годы.



Интерес к таджикским запасам углеводородов стали проявлять такие крупные мировые компании как Total (Франция) и CNPC (Китай).



В июле 2013 года Tethys, Total и CNPC подписали договор о предоставлении доли участия. В итоге каждая сторона приобрела одну третью долю в Бохтарском Соглашении о разделе продукции.



В соответствии с договоренностью, правительство Таджикистана не является соучастником в разработке и добыче и не вкладывает в эту работу средства.



Но в случае обнаружения месторождений и добычи нефти и газа оно может забирать себе 30% от продукции в товарном или суммарном виде.



В сентябре 2015 года CNPC и Total потребовали от Tethys Petroleum выйти из этого проекта. Данный ультиматум по отношению к Tethys был поставлен из-за невыполнения компанией своих обязательств и задолженности по проекту.



Дело дошло до судебного разбирательства, и в 2017 году Международный арбитражный суд признал претензии Total и CNPC обоснованными.



Tethys в своем последнем сообщении в начале 2018 года заявила, что решила выйти из проекта из-за большого риска и значительных расходов, которые потребуются для продолжения работы.



Таким образом, после выхода Total из соглашения, единственным его участником остается CNPC.



Неэффективные ресурсы



Согласно данным Геологической службы Таджикистана, республика испытывает острый дефицит в разведанных запасах нефти и газа, хотя располагает значительными прогнозными ресурсами: 120 млн. тонн нефти и 880 млрд кубометров газа.



"Поэтому в настоящее время ее экономика почти полностью зависит от импорта продукций нефтегазоперерабатывающей отрасли", - подчеркивают в Службе.



Отметим, что масштабными геологоразведочными работами по поиску углеводородов занималась также российская компания "Газпром" - на юге, а потом на западе республики.



В результате бурения на площади Сарикамыш Шахринавского района геологи "Газпрома" сделали вывод – "прогнозы ученых о нефтегазоперспективности глубокозалегающих поднадвиговых отложений подтверждены".



Извлекаемые запасы газа, оцененные с вероятностью 50%, составили 17,5 млрд. кубических метров, нефти – 1,574 млн. тонн, растворенного в нефти газа – 72 млн. кубических метров.



Несмотря на это компания решила сдать лицензию на право пользования недрами из-за "низкой экономической эффективности" этих ресурсов "в сложившихся макроэкономических условиях".



По данным Главного управления геологии, в настоящее время лицензии на проведение геологических работ по поиску углеводородов в Таджикистане имеют только две компании: CNPC, а также местная компания "Сомон-Ойл", которая работает на севере страны.



В Таджикистане зарегистрировано 24 месторождения нефти и 14 месторождений газа.



Добыча сырой нефти и природного газа в 2023 году, по статистическим данным, составила всего 0,6% в добывающей промышленности страны. В минувшем году извлечено чуть более 18 тыс. тонн нефти, что на 27,4% меньше по сравнению с показателем 2022 года.



Данные по добыче природного газа отсутствуют.



Бывший гендиректор "Таджикнефти" (1981-1988 годы) Наби Маликов ранее говорил "Азия-Плюс", что в 80-е годы прошлого века в Таджикистане открыли новые месторождения наравне с Узбекистаном. В 1981-1985 годы "Таджикнефть" открыл 3 новых месторождения и 4 залежи нефти и газа, а "Узбекнефть" - 4 месторождения и 3 залежи.



После распада СССР за 25 лет независимости "Узбекнефть" открыл более 150 новых месторождений, а в Таджикистане не открыто ни одного. Источник - Азия-Плюс

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