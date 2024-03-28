 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистанцы реже стали летать в Россию, а ранее приобретенные билеты возвращают
03:00 30.03.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus

Из-за теракта "Крокус Сити Холле" и последующих событий в России, поток таджикистанцев туда снизился.

Как сообщили "Азия-Плюс" в представительствах авиакомпаний, на данный момент наблюдается не только снижение продажи авиабилетов в эту страну, но и их возврат.

Это, в частности, сказали, в авиакомпании "Сомон Эйр".

"В настоящее время наблюдается снижение продаж билетов в РФ, а также оформление возврата билетов, в среднем, на 20%. Но, мы надеемся, что в самое ближайшее время ситуация восстановится к прежним показателям", - сообщили в авиакомпании.

По словам одного из сотрудников душанбинских авиакасс, из-за малочисленности пассажиров, сокращены также рейсы.

"У "Уральских авиалиний", если раньше было 3 рейса в аэропорт "Жуковский", то сейчас оттого, что нет загруженности, они сделали лишь один рейс. Практически каждый день есть возвраты, люди боятся, говорят, что там (в России) мигрантов очень мучают. Поэтому ждем пока вся обстановка наладится", - ответил сотрудник.

В других авиакассах, например, российской компании "S7 Аirlines", "Азия-Плюс" сообщили, что билеты, в основном, сдавали в первые дни после теракта, 24-26 марта.

"Возврат билетов у нас был 24 марта. Вернули 2-3 билета, некоторые переоформляли на более позднее время. Сейчас уже все нормально", - сообщили в кассе.

Еще в одной кассе сказали, что люди переоформляют билеты на конец апреля, в надежде, что "все изменится".

"25 марта вернули 40 билетов, 26 марта – 30 билетов и 27 марта - 36 билетов. Безвозвратные билеты обменивали на рейсы на конец апреля. Сегодня уже все более-менее нормально, но покупка билетов снизилась на 30%", - сказал сотрудник авиакассы.

Другой продавец авиабилетов отметил, что, в основном, люди сейчас боятся лететь в Москву.

"В нашу кассу вернули 17 билетов. Люди видят в интернете ролики, где мигрантов депортируют. Но, хочу сказать, что депортируют, в основном, тех, у кого проблемы с документами. Тем, у кого они в порядке, бояться нечего", - сказал он.

Кстати, сегодня у авиакасс практически нет людей...

Источник - Азия-Плюс
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