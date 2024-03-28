 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине, - В.Скачко
03:01 30.03.2024

Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру

Это, конечно, еще не сговор России, Китая и США о судьбе украинского конфликта, названного спецвоенной операцией (СВО), но первые признаки компромисса, основанного на здравом смысле и взаимной выгоде, уже просматриваются

Во всяком случае, Москва и Пекин готовы предложить Вашингтону путь урегулирования СВО, если США удастся успокоить и урезонить в Киеве своего подчас выходящего из-под контроля цепного пса – неонацистский режим президента Владимира Зеленского, который готов продолжать войну до бесконечности.

Речь идет о том, что Зеленский запланировал и уже, кажется, договорился с властями Швейцарии о проведении в этой стране летом этого года некоего "саммита мира", основанного на так называемой формуле мира из 10 пунктов, обнародованных президентом Украины в ООН еще осенью 2022 года.

Россия и Китай эту формулу отринули как невыполнимую и чисто декларативную, не учитывающую российские интересы. Но вот коллективный Запад ее поддержал, потому что в формуле заложены основы поражения России в СВО, а Западу с Украиной только этого и надо. Например, чтобы Россия отказалась от всех завоеваний СВО – тех же новых территорий и Крыма.

И сейчас Зеленский гонит волну: в интервью CBS, данном им на каких-то живописных руинах, призванных подчеркнуть бедственность положения Украины, Зеленский опять привычно клянчил деньги. И рассказывал, что если Запад не склонит Россию к миру, то летом российская армия пойдет в наступление на фронтах СВО и Украине наступит кирдык. По словам фюрера украинского народа, сейчас Украине защищаться нечем, у нее огромный дефицит и артиллерии, и снарядов к ней, а ВСУ сложно бороться с ВС РФ, потому что российская артиллерия более дальнобойная. И конечно же, пугал Запад тем, что Путин-де реализует "свою национальную идею - возвращение СССР, даже больше, чем Советского Союза, - Российской империи".

А потом Зеленский пожаловался: западные партнеры "не все хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарию из-за того, что имеют нормальные отношения с Россией".

И это чистая правда. Многие на Западе прохладно относятся к переведению нынешних недружественных отношений с Россией в горячую фазу войны и готовы к переговорам о мире на Украине. Или хотя бы к перемирию.

И несколько дней назад стало известно, что внезапно идею мирного саммита по требованию Украины в Швейцарии готов посетить Китай. И не просто посетить, а как рабочую основу предложить собравшимся не формулу мира Зеленского, а свой так называемый мирный план, обнародованный 14 февраля 2023 года.

А глава МИД России Сергей Лавров неожиданно для многих в интервью газете "Известия" заявил о преимуществах этого плана и даже заявил, что Москва ПРИ УЧЕТЕ ЕЕ ИНТЕРЕСОВ (это самое главное!) готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров по Украине.

Особенно Лаврову в китайском плане понравилось предложение устранить введенные Западом задолго до СВО односторонние санкции, являющиеся постоянным раздражителем для Москвы, которая исходит из принципов равной безопасности для всех участников процесса. Именно это, по словам Лаврова, позволит говорить "на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности РФ".

"Мирный план Китая" – это, по сути, как и формула мира Зеленского, тоже не план, а набор пожеланий и тезисов, которые отражают взгляд китайских властей на мирное завершение войны между Украиной и Россией. В нем тоже нет конкретных и четко обозначенных во времени мер выполнения предложенного. Нет ответственных за пункты плана. Более того, многие пункты дублируют пожелания украинского президента.

Но план КНР больше основывается на международном праве, а не на выдуманных конъюнктурных правилах США и Украины. И к тому же однозначно учитывают позицию и интересы России, которая не объявляется агрессором и ее никто не осуждает за "развязывание войны".

Вот эти пункты-тезисы:
– уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, пример международного права без двойных стандартов;
– отказ от менталитета холодной войны, уважение интересов безопасности отдельных стран, отказ от усиления и расширения военных блоков;
– прекращение огня;
– начало мирных переговоров;
– разрешение гуманитарного кризиса;
– защита гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом;
– обеспечение безопасности атомных электростанций;
– снижение стратегических рисков, недопущение использования химического, биологического или ядерного оружия;
– гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;
– отказ от односторонних санкций;
– обеспечение стабильности цепочек производства и поставок для защиты мировой экономики;
– содействие послевоенному восстановлению Украины.

Также известно, к чему склонял западные страны спецпосланник китайского руководства Ли Хуэй, который и принес в Европу весть о согласии Пекина поговорить в Швейцарии о мире на Украине. Он же обнародовал и два пункта-требования Москвы к началу переговоров, с которыми согласен Пекин: прекращение поставок на Украину западного оружия и денонсация указа президента Зеленского о запрете переговоров с Путиным (чтобы Киев мог переговариваться).

В сочетании с прочими пунктами китайского плана (отказ от санкций, прекращения огня на фронтах СВО, начало переговоров и т. д.) это для Киева означает прекращение войны. А для неонацистского режима Зеленского это означает его смерть – он становится ненужным, как прошлогодний снег. Что, ясное дело, совсем не устраивает самого Зеленского, для него переговоры о мире – это мирная погибель, уход в небытие в лучшем случае. А в худшем – на скамью подсудимых за военные преступления и преступления против человечности.

Сегодня стороны, похоже, вошли в стадию активного согласования позиций за кулисами, из-за которых выходят на публику только пожелания, которые должны подготовить общественное мнение в нужном ключе. Но это и называется "поиск компромисса".

И он, увы, тоже может сорваться из-за, как бы это сказать помягче, хитросделанности западных участников, которые тоже спят и видят, как они по-любому "победили Россию".

По словам министра Лаврова, хитрая Швейцария пытается заманить в сети мирного саммита как можно больше участников тем, что предлагает рассмотреть самые невинные и всем понятные пункты формулы Зеленского, – продовольственную и энергетическую безопасность, например. "Сейчас швейцарцы затевают очередные "посиделки" в рамках "копенгагенского формата", куда зовут всех и заставляют соглашаться с "формулой Зеленского", поддерживать ее или хотя бы заявить о готовности обсуждать какую-то одну ее часть… Это все для антуража, чтобы именно заманивать людей под предлогом невинности этих конкретных положений", – сказал Лавров.

Нужно это еще и для того, чтобы в случае срыва саммита обвинить именно Россию в этом и оставить на ней клеймо "воинственного агрессора".

Хочет коллективный Запад, ведомый США, использовать переговоры для заполнения чем-то времени, необходимого ему для подготовки новой войны на основе модернизированных ВПК. Западу нужна передышка для перегруппировки старых и накопления новых сил, и для этого ему любые средства хороши.

И сейчас Запад хладнокровно, подло и цинично действует сразу на трех, как они говорят, треках: 1) говорит о переговорах, но параллельно, 2) толкает Украину на войну на фронтах СВО и 3) подкрепляет эту войну на поле боя государственным террором на территории России. Запад уверен, что ему, несущему "бремя белого человека варварам", такое двурушничество, предательство и обман позволены.

Но теперь Западу, похоже, все четче и продуктивнее противостоит совместная позиция России и Китая, которые совместными усилиями могут явить США (читай: Западу) предложение, от которого те не смогут отказаться. Потому что сила солому ломит, и сторонники нового многополярного мира набирают силу, а былой старый гегемон слабеет. В этой неотвратимости неизбежного и зиждется надежда.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711756860


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