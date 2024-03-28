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|Азим Ахмедхаджаев возглавил "Узатом", первым замминистра энергетики также стал Бахтиер Маматкаримов
03:06 30.03.2024
Директором Агентства по развитию атомной энергетики стал первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев. Еще одним первым замминистра стал Бахтиер Маматкаримов. Замглавы Минэнерго назначен Азизхужа Кобилов.
В руководстве Министерства энергетики Узбекистана произошли кадровые изменения. Постановления об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Бахрам Маматмуратович Мансуров, возглавлявший Агентство по развитию атомной энергетики ("Узатом") с августа 2023 года, покинул должность в связи с переходом на другую работу.
Новым директором "Узатома" стал Азим Исраилович Ахмедхаджаев, с августа 2021 года работающий первым заместителем министра энергетики. Теперь у него совмещенная должность.
Еще одним первым замминистра энергетики назначен Бахтиер Рустамович Маматкаримов. До этого он работал хокимом Андижанского района, заместителем председателя правления "Узтрансгаза" по финансам и маркетингу, а также замглавы "Узлитинефтгаза" по вопросам экономики и финансов.
Азизхужа Очилович Кобилов назначен заместителем министра энергетики. До этого он работал советником и заместителем министра горнодобывающей промышленности и геологии, а ранее был сотрудником Администрации президента.