Азим Ахмедхаджаев возглавил "Узатом", первым замминистра энергетики также стал Бахтиер Маматкаримов

03:06 30.03.2024 Директором Агентства по развитию атомной энергетики стал первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев. Еще одним первым замминистра стал Бахтиер Маматкаримов. Замглавы Минэнерго назначен Азизхужа Кобилов.



В руководстве Министерства энергетики Узбекистана произошли кадровые изменения. Постановления об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба Минэнерго.







Бахрам Маматмуратович Мансуров, возглавлявший Агентство по развитию атомной энергетики ("Узатом") с августа 2023 года, покинул должность в связи с переходом на другую работу.



Новым директором "Узатома" стал Азим Исраилович Ахмедхаджаев, с августа 2021 года работающий первым заместителем министра энергетики. Теперь у него совмещенная должность.



Еще одним первым замминистра энергетики назначен Бахтиер Рустамович Маматкаримов. До этого он работал хокимом Андижанского района, заместителем председателя правления "Узтрансгаза" по финансам и маркетингу, а также замглавы "Узлитинефтгаза" по вопросам экономики и финансов.



Азизхужа Очилович Кобилов назначен заместителем министра энергетики. До этого он работал советником и заместителем министра горнодобывающей промышленности и геологии, а ранее был сотрудником Администрации президента. Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711757160





Новости Казахстана





















