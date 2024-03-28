 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.03.2024
03:06  Азим Ахмедхаджаев возглавил "Узатом", первым замминистра энергетики также стал Бахтиер Маматкаримов
03:01  Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине, - В.Скачко
03:00  Таджикистанцы реже стали летать в Россию, а ранее приобретенные билеты возвращают
02:56  Зеленский определил дату "кошмарного сценария", - Ростислав Ищенко
02:49  Китайцы все еще верят в состоятельность нефтегазового чуда в Таджикистане?
00:14  О туристической привлекательности Ташкента (дикая пиар-залепуха от "Независимой газеты")
00:07  Война на Ближнем Востоке активизировала действия антисемитов в Европе, - В.Бурт

00:05  Глобалисты готовы на все, чтобы сохранить свою власть, - ФСК
00:03  Чудовищный теракт в "Крокусе" поражает не только своей кровавостью, но и своей тупостью, - А.Фефелов
Пятница, 29.03.2024
23:13  Еще одна банда ЦА-гастеров готовила теракт в Ставрополье
21:21  Призыв к гражданам Казахстана покинуть Одессу вызвал панику в Киеве
21:18  Пекин экспортирует в Европу революцию на авторынке
21:06  Трамп не может выйти за пределы своего "электорального гетто", - Г.Петров
20:02  "За действия этих ублюдков поплатимся все". Граждане Таджикистана рассказали, как изменилась их жизнь после теракта
19:59  В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в подготовке теракта на Навруз
18:55  Казахстан возвращает себе незаконно проданные активы на 85 млрд тенге
18:49  Глава Духовного управления мусульман России наградил 15-летнего Ислама, выведшего из "Крокуса" более 100 человек
18:46  Вначале Украина, потом Тайвань: китайская армия готовится к штурму
15:03  Среди погибших в "Крокусе" оказался полковник ГРУ России Мясников - ветеран войн в Косово и Таджикистане
13:29  В Таджикистане задержаны 9 человек по подозрению в возможной связи с террористами из "Крокуса"
13:25  Как "рос-элитка" технично слила вопрос о смертной казни, - Дм.Попов
12:48  Пора заменить мигрантов роботами, - Олег Комолов
12:15  Парламент Таиланда легализовал однополые браки
10:43  Назревает новое "дело Эпштейна". В королевской семье Великобритании очередной скандал
10:21  АмерСМИ сочинили версию о "косвенном финансировании" йеменских хуситов Китаем
10:11  Красавица из СаудАравии (Руми аль-Кахтани) впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"
09:47  Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев, - Ирина Алкснис
08:36  "Дьявольскую расправу в "Крокусе" учинил Запад и даже не скрывает это", - Драголюб Боснич
08:08  Россия к 1/08 должна вывести своих пограничников из Армении. По требованию Еревана
07:57  Война энциклопедий. Англосаксонские гуманитарные технологии и русский ответ, - Александр Гапоненко
07:46  За терактами на территории России стоят западные спецслужбы? - ФСК
07:44  Теракт в "Крокус Сити" и турецкий след: за и против, - Ю.Кузнецов
07:21  Путин обещает бомбить аэродромы стран НАТО если оттуда начнут работать по Украине американские F-16
01:32  Казахстанцев призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области – ситуация напряженная
01:28  Рейтинг госорганов Узбекистана по борьбе с коррупцией за 2023 год
01:26  Самый дорогой мобильный номер в Узбекистане ушел с молотка почти за $85 тысяч
01:24  Сколько зарабатывают таджикские мигранты в Москве?
00:21  В России продолжается словоблудие о пользе/вреде гастарбайтеров
00:16  Программа книжной ярмарки Non/fictioNвесна (Москва, 4 - 7 апреля 2024 г.)
Четверг, 28.03.2024
22:25  Пекин может оставить американцев без воды и света, - В.Скосырев
22:21  Польского генерала Громадзиньского уволили из командиров Еврокорпуса. Подозревают, что он - шпион!
20:46  Мирзиеев лично принял делегацию американских сенаторов - "наращивают многоплановое взаимодействие"
20:03  Урбанизация в Центральной Азии: вызовы и возможности
19:56  Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: В ЦентрАзии растет вероятность приграничных конфликтов за ресурсы, в первую очередь за воду
19:50  Террористы из "Крокуса" имели связь с Украиной, - Следком России нашел доказательства
19:26  Никакого "вилоята Хорасан" в Афганистане нет. Их "амир" Гафари давно сбежал в Пакистан...
19:05  Руководство Киргизии сменило "борт-1" Ту-154 на Airbus A320
19:03  Что написано на гербе Пакистана, - П.Густерин
11:49  "В серой зоне 20% мигрантов. За остальными можно следить через Госуслуги", - КП
11:48  Игла - в куклы: подстрекатель школьных убийств скрывается в Германии
11:44  Всевышние меры: в Таджикистане ищут следы террористов из "Крокуса", - Игорь Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Азим Ахмедхаджаев возглавил "Узатом", первым замминистра энергетики также стал Бахтиер Маматкаримов
03:06 30.03.2024

Директором Агентства по развитию атомной энергетики стал первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев. Еще одним первым замминистра стал Бахтиер Маматкаримов. Замглавы Минэнерго назначен Азизхужа Кобилов.

В руководстве Министерства энергетики Узбекистана произошли кадровые изменения. Постановления об этом подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба Минэнерго.



Бахрам Маматмуратович Мансуров, возглавлявший Агентство по развитию атомной энергетики ("Узатом") с августа 2023 года, покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Новым директором "Узатома" стал Азим Исраилович Ахмедхаджаев, с августа 2021 года работающий первым заместителем министра энергетики. Теперь у него совмещенная должность.

Еще одним первым замминистра энергетики назначен Бахтиер Рустамович Маматкаримов. До этого он работал хокимом Андижанского района, заместителем председателя правления "Узтрансгаза" по финансам и маркетингу, а также замглавы "Узлитинефтгаза" по вопросам экономики и финансов.

Азизхужа Очилович Кобилов назначен заместителем министра энергетики. До этого он работал советником и заместителем министра горнодобывающей промышленности и геологии, а ранее был сотрудником Администрации президента.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711757160


Новости Казахстана










 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  