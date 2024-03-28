Астана "приватизирует" Золотую Орду и оспаривает историческую роль Москвы, - А.Курманов

06:33 30.03.2024 Астана "приватизирует" Золотую Орду и оспаривает историческую роль Москвы

Айнур Курманов. 28.03.2024



В середине марта в Казахстане прошел национальный Курултай, на котором президент Токаев озвучил идею смены государственного герба, так как нынешний, по его мнению, якобы слишком советский и повелел вести историческую преемственность современного Казахстана от Золотой Орды.



В реальности в Астане решили таким образом провести "деколонизацию сознания" в рамках построения моноэтнического государства и отвлечь общество от передачи месторождений западным корпорациям и социально-экономических проблем.



В середине марта в Казахстане прошел национальный Курултай, на котором президент Токаев озвучил идею...



К такому выводу приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.



Внутри страны эти предложения вызвали серьезный резонанс. Особенно взбудоражила многих тема смены герба, который оказывается якобы слишком сложный для понимания казахстанцев и тем более несет на себе оказывается еще и отпечаток "тоталитарного прошлого".



"В отношении государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", – заявил президент "Нового Казахстана".



Интересно, что под "молодежью" он имел ввиду представителей немногочисленного провластного объединения "Жана адамдар" ("Новые люди"), получающего финансирование из государственного бюджета. Его активисты якобы опросили 500 жителей Астаны, которые отрицательно высказались по поводу нынешнего герба из-за его "сложности" и "советскости". Подобный опрос уже вызвал у многих в социальных сетях сомнения и чувство неприятия.



В ход затем пошли разговоры о том, что на заре "независимости" в 1992-м году герб разрабатывался в Ташкенте коллективом художников и архитекторов, а не на территории РК. То есть навязывалась мысль о том, что нынешний символ государства не совсем "этнически чистый", хотя среди разработчиков были сами казахи.



В действительности же прикладная задача подобной инициативы достаточно проста – увести в сторону помыслы масс населения от реальных фактов потери страной оставшихся месторождений и активов и катастрофического падения уровня жизни. Акорда предлагает рядовым казахам вместо хлеба иллюзорное любование своим мнимым "величием"

Фактически это отвлечение внимания от последнего этапа приватизации, которая должна завершиться в этом году продажей всех государственных активов стратегических предприятий транспорта, энергетики и добывающего сектора в частные руки, то есть в карманы своих уже придворных олигархов, а также западным компаниям.



Недавно как раз озвучивалось правительством информация о передаче воздушной и портовой инфраструктуры в виде 22 аэропортов и 2 портов на Каспии европейским корпорациям с правом дальнейшей приватизации.



Токаеву важно увести казахстанцев в сторону и от темы захвата месторождений редкоземельных металлов американскими, британскими и европейскими компаниями, что надо рассматривать как второй этап передачи национальных богатств США, Великобритании и ЕС. Первый был осуществлен еще в 90-е годы Назарбаевым. Только теперь вместо нефти Западу отдаются богатейшие залежи стратегических минералов, необходимых для высокотехнологичной индустрии и военно-промышленного комплекса.



Например, Астана предоставляет право разведки и добычи редкоземельных металлов Великобритании. Соответствующую дорожную карту в Лондоне подписали незадолго до Курултая министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани и вице-министр промышленности и строительства Казахстана Иран Шархан.



Кроме того, Токаеву нужно замылить тему строительства на юге республики в Жамбылской области американской военно-биологической лаборатории высшей степени опасности BSL-4 с подземным хранилищем наиболее опасных заболеваний со всего мира, таких как вирус Эбола, Марбургский вирус, оспа, латиноамериканские лихорадки, которая представляет угрозу не только Казахстану, но и жителям всей Центральной Азии.



Как известно, сотрудничество с министерством обороны США, Великобритании и ФРГ только наращивается по различным программам исследований двойного назначения с переносом оборудования из Украины оборудования и проведением различных полевых испытаний.



В идейно-политическом плане задачей такого переформатирования государственных символов, герба и истории становится окончательное утверждение нынешней этнократии через полную декоммунизацию, дерусификацию и отрыв страны от прежнего социокультурного и исторического пространства, да и от самой России.



Чего стоит еще одно заявление Токаева на Курултае о том, что нынешний Казахстан по сути плоть от плоти современная реинкарнация Золотой Орды.



"Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда. Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном", – громогласно протрубил президент РК.



Посыл понятен – начать вести исчисление и преемственность как государства не от Советского Союза, признанного уже страной, устраивавшей геноцид казахов, а от самой Золотой Орды. Этот миф направлен и на то, чтобы продемонстрировать, что нынешняя правящая элита является не частью бывшей советской партийно-комсомольской номенклатуры, а ведет свои истоки от самих чингизидов.



Желание представить себя потомками монгольской знати, с одной стороны, противоречит другому мифу о "единой тюркской общности" с другими нациями "Турана", но, с другой стороны, показывает желание верхов возвыситься в качестве новой аристократии над чернью.



Типичное удревление собственной истории важный конструкт в выстраиваемой государственной националистической идеологии, но в случае с Золотой Ордой это уже явственно направлено против нынешней Москвы и ее признанного положения в Евразии. Ведь Астана этим хочет "приватизировать" название и историческое наследие данного объединения, оспорив тем самым титул правопреемника.



Хотя именно Россия включила в себя все осколки Золотой Ордой в виде Казанского, Астраханского, Сибирского, Узбекского и Крымского ханств, заняв по сути место "Улуса Джучи" на всей этой территории.



В этом и выражается сейчас тот цивилизационный вызов, брошенный Акордой Кремлю, так как тем самым ставится под сомнение и роль Москвы в качестве главного арбитра на постсоветском пространстве. И данный нарратив может иметь далеко идущие политические последствия, так как таким шагом фактически декларируется полный уход Казахстана из-под влияния России.



С гербом же еще проще. В Акорде задумались сделать его более протурецким, с включением полумесяца и других атрибутов. Ведь очевидно, что такая реформа задумана уже для дальнейшего встраивания Казахстана в "семью тюркских народов" в качестве некого сателлита и подражателя Анкары.



Очевидно, что эту концепцию с изменением герба и с Золотой Ордой разрабатывал главный идеолог и ярый русофоб Ерлан Карин, который будучи госсоветником в рамках существующей иерархии отвечает за формирование информационно-политической линии и повестки. Естественно, что Карин поспешил назвать выступление президента стремлением выстроить единую цельную историческую конструкцию.



"Президент предварил этот блок инициатив очень емким месседжем о цельности нашей истории, сделав особый акцент о недопустимости противопоставления разных исторических деятелей и эпох. Для нашей страны крайне важно выстроить цельный и масштабный исторический нарратив", – подчеркнул Карин.



В этом и заключается эквилибристика, доведенной до логического завершения многовекторной политики, когда компрадоры хотят представить своим этническим казахам факт национальной измены, предательства, продажи земли и ресурсов и подчинения в качестве колонии Западу как неимоверное достижение "независимости" и триумф "освобождения". Источник - Политнавигатор

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