Один из первых укр-отморозков Данилов сдал пост главы УкрСовбеза и едет послом в Молдову

08:19 30.03.2024 Вера Басилая



Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов станет послом в Молдавии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что Молдавия является "весомым государством" для Украины, а Данилов якобы сам говорил о таком видении своей дальнейшей работы, передает RT.



Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла страны в Молдавии, которую он занимал с 2019 года.



Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) предполагал, что новым послом в Молдавии станет Данилов. Источник - взгляд

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