"Слишком поздно. Россия наступает быстрее, чем Украина окапывается", - Джейми Деттмер

08:24 30.03.2024 Politico

США

28 марта 2024

Россия наступает, и Украина не успевает рыть окопы

Politico: ВСУ не справляется ни с темпом, ни с качеством строительства обороны



Есть опасения, что Киев опоздал с созданием мощной обороны, чтобы сдержать российское наступление, пишет Politico. На Украине недостаточно не только мин для новых укреплений, но и мобилизованных солдат, чтобы укомплектовать войска должным образом.

Джейми Деттмер (Jamie Dettmer)



Киев - Украинские законодатели опасаются, что армия и местные власти слишком медленно роют окопы и не строят достаточно мощных оборонительных укреплений, чтобы противостоять российскому наступлению, ожидаемому на северо-востоке и юго-востоке страны.



"Еще прошлым летом мы предупреждали, что оборонительные укрепления нужно строить в промышленных масштабах, объединив профильные министерства и местные военные администрации, чтобы как можно скорее построить оборонительные рубежи и максимально их упрочить", - заявил журналу Politico депутат от оппозиции Ростислав Павленко.



Осенью президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль признали, что после неутешительного летнего контрнаступления ВСУ, которое за несколько месяцев боев достигло лишь скромных территориальных приобретений, старую оборону предстоит обновить и добавить к ней новые передовые укрепления.

Контрнаступление Украины не оправдало возложенных надежд, потому что российские войска хорошо окопались, а ВСУ не смогли прорвать три линии мощной и грамотно продуманной обороны.

Незадолго до начала контрнаступления военные аналитики британского Королевского объединенного института оборонных исследований предупредили о возможном повороте событий. Читаем в докладе за май 2023 года: "Инженерное дело оказалось одной из самых сильных сторон российской армии. Возведенная ею оборона, состоящая из сложных заграждений и полевых укреплений, станет серьезной тактической проблемой для украинских наступательных операций".

Теперь, когда уже украинцам грозит масштабное российское наступление, мучительный вопрос заключается в том, смогут ли они подготовить столь же мощные оборонительные рубежи, как и русские, и хватит ли у них времени для серьезного строительства.



"Наконец-то они начали их строить. Но это поздно.Всерьез они начали лишь в прошлом месяце", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат от оппозиции и бывший заместитель премьер-министра в администрации бывшего президента Петра Порошенко.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов рассказал Politico: "Мы начали строить и ремонтировать оборонительные укрепления лишь 1 марта". Он сказал, что не может точно сказать, когда они будут завершены. "Укрепления имеют сложное назначение и будут состоять из заграждений, способных остановить бронетехнику, и минных полей", - сказал он.



Бывший полевой командир сообщил Politico на условиях анонимности, что обеспокоен тем, что на Украине недостаточно не только мин для новых укреплений, но и мобилизованных солдат, чтобы укомплектовать войска должным образом.

Необходимость значительного расширения укреплений Зеленский обсудил с военачальниками еще в ноябре, но лишь в феврале Шмыгаль объявил о выделении 524 миллионов долларов на их строительство. Еще 280 миллионов долларов поступят из других источников.

"Сейчас деньги есть, - сказал Павленко. - Но теперь речь идет о том, чтобы вложить их в бетон". В ходе недавней инспекции - он отказался сообщить, где именно, из соображений безопасности - он остался разочарован как темпом строительства, так и качеством использованных материалов.



В среду Зеленский осмотрел ряд укреплений в Сумской области, в паре часов езды на северо-восток от Киева.

Тревогу парламента усугубило недавнее назначение бывшего помощника президента Кирилла Тимошенко советником министра обороны Рустема Умерова. Он подал в отставку в январе 2023 года на фоне шквала обвинений в коррупции.



"Мы спросили, почему человек, уволенный в ходе того, что подавалось как якобы антикоррупционная кампания, вновь всплыл в министерстве обороны в такое время", - сказал Павленко.

Павленко сказал, что Украине необходимо построить как можно более серьезные оборонительные укрепления, потому что Россия на данном этапе использует мощные планирующие бомбы, которые наносят огромный ущерб вдоль линии фронта. Некоторые даже опасаются, что они нарушат расстановку сил и принесут перевес России.

Полуторатонная бомба ФАБ-1500 представляет собой модификацию старого оружия советских времен. Она запускается истребителями с расстояния около 70 километров, затем направляется к цели системой наведения, используя выдвижное оперение для планирования.



ФАБы использовались в ходе недавнего российского наступления в Донецкой области и уничтожили оборону Авдеевки, которую Россия захватила в прошлом месяце.



"Нам потребуются очень глубокие укрепления, чтобы противостоять этим авиационным управляемым бомбам", - сказал Павленко.

"Русские укрепляются всякий раз, везде, где это возможно, независимо от того, наступают ли они в данный момент или нет, и это здравая военная логика", - заключил он. Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711776240





Новости Казахстана





















