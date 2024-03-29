Назарбаев, Сатыбалды и маленькие девочки: почему в Каскелене хотят закрыть религиозный интернат? - С.Дуйсенова

08:36 30.03.2024 Назарбаев, Сатыбалды и маленькие девочки: почему в Каскелене хотят закрыть религиозный интернат

29 марта 2024

Сандугаш Дуйсенова



О делах Болата Назарбаева, которые свершались под его влиянием и властью, знают многие, но то, что он еще и связан с корпоративным фондом "Каусар", для Orda.kz стало открытием.



Что знаем о фонде

Образованный 18 лет назад, фонд "Каусар" сначала позиционировал себя как социальное учреждение, которое занимается только благими делами: духовно воспитывает маленьких девочек и материально поддерживает сирот, оставшихся без попечения взрослых.



За несколько лет якобы из самых благих намерений он открыл один за другим по всей стране четыре интерната для детей-сирот и девочек из малообеспеченных семей от шести до 18 лет.

И все эти годы на деятельность фонда никто не обращал внимания. Пока однажды алматинская прокуратура не устроила проверку. Результаты шокировали: выяснилось, что воспитанницы женского интерната № 3 Турксибского района, кроме школьной программы, изучали религиозные дисциплины. Кроме того, духовная семинария вела свою просветительскую работу без регистрации в перечне учебных заведений города. За незаконные действия руководитель интерната Специализированным административным судом города Алматы был оштрафован. А в этих женских интернатах будто бы перестали преподавать религиозные уроки.



Не было бы счастья, да несчастье помогло...

Буквально несколько дней назад фонд "Каусар" снова напомнил о себе.В социальных сетях появилось видеообращение коллектива женского интерната из города Каскелена. Педагоги жалуются президенту страны на прокуроров, которые собираются их выселить из здания, куда они заселились почти двадцать лет назад. Поводом для принятия кардинальных мер якобы послужил договор аренды здания, который был заключен с нарушениями закона. В обращении утверждается: если Токаев не вмешается в ситуацию, девочки из малообеспеченных семей окажутся на улице.



В акимате Карасайского района не стали отрицать проблемы с этой организацией.



Там заявили, что почти 18 лет не могли переступить порог женского интерната. Потому что он был под надежной защитой влиятельной семьи.

Такая возможность у властей появилась лишь после смерти Болата Назарбаева и ареста его племянника Кайрата Сатыбалды.



"Три года назад акиму Карасайского района Жандарбеку Далабаеву позвонил Болат Назарбаев и потребовал, чтобы тот подписал договор аренды. Неподчинение означало окончание карьеры, поэтому все указания младшего брата в районе исполнялись беспрекословно. Все эти 18 лет договор продлевался безвозмездно",

признался один из чиновников района.

Также в правоохранительных органах рассказали, что финансирование фонда полностью осуществляли близкие друзья и соратники Кайрата Сатыбалды, которого не раз связывали с деятельностью салафитов. Депутат Ермурат Бапи высказывался о том, что Сатыбалды в числе тех, кто дал развитие радикализму под предводительством Болата Назарбаева. А тем временем в биографии последнего присутствует факт многоженства.



В связи с этим закрадывается вопрос, почему деятельность этой организации направлена только на девочек?



Был ли договор?

В действительности договор аренды между акиматом города Каскелена и фондом "Каусар" был заключен в ноябре 2021 году. Двухэтажное здание общей площадью 1442,1 квадратных метров было передано организации в аренду сроком на пять лет.



"Не стоит забывать о том, что здание бывшего детского сада по улице Райымбека, 62 является государственной собственностью и состоит на балансе акимата Карасайского района. В соответствии с законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" оно должно было передаваться только после конкурса",

пояснили в районной прокуратуре.

Также известно, что договор аренды был составлен на пять лет, хотя по правилам его должны были заключить на срок не более трех лет. К тому же договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации в правовом кадастре. Однако данный документ государственную регистрацию не проходил.



"Коммунальное имущество передано фонду в аренду на безвозмездной основе вопреки требованиям правил и законодательства. Сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, является оспоримой и может быть признана судом недействительной",

объяснили в прокуратуре.

Для восстановления нарушенных прав и защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд. С просьбой признать недействительным договор от 1 ноября 2021 года между ГУ "Аппарат акима города Каскелен Карасайского района" и корпоративным фондом "Каусар" о временном закреплении здания.По информации наших источников у прокуратуры вызывают опасение несколько фактов, связанных с фондом:



ограниченный доступ для государственных органов, со стороны организации,

упор на религиозный образ жизни,

неизвестные каналы финансирования фонда,

отсутствие заключения органов СЭС и ЧС на соответствия здания требованиям санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности.

В настоящее время в Фонде проживают и обучаются более 20 несовершеннолетних девочек. После беседы с органами, родители готовы их забрать домой.

Пока решение суда не вышло.



Заместитель директора Корпоративного фонда "Каусар" Жанэль Кайраткызы уверяет, что проблемы вовсе не в аренде, а просто их здание кому-то приглянулось.



"Год начался с проверок. Можно сказать, что все контролирующие органы у нас побывали. Санитарные службы, пожарные, сотрудники отдела образования. Внушительный штраф выписали, а прокуратура так вообще подала в суд на выселение. Если нас выселят, 35 девочек вместе с коллективом фонда окажется на улице. Что делать. даже не знаем",

жалуется женщина.

На наш вопрос о том, правда ли, что воспитанницы покрыты, читают пять раз в день намаз и религиозную литературу, Кайраткызы ответила отрицательно. По его словам, Кайрат Сатыбалды, племянник Назарбаева, к ним не имеет никакого отношения. Якобы спонсорами являются совершенно другие люди.



"Последние годы над нами шефство взял Ермек Суанкулов. Все наши расходы он покрывает",

говорит Жанэль Кайраткызы.

На вопрос о том, имеет ли семья Назарбаевых какое-либо отношение к фонду, женщина промолчала.



Воспитанницы

У каждой из них своя тяжелая судьба. В основном здесь содержатся малолетние девочки. Сюда они были доставлены из Карасайского, Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского, Талгарского, Уйгурского районов и города Алматы. Больше половины родителей безработные и перебиваются случайными заработками. Есть и те, кто имеет постоянную работу на рынке "Алтын Орда": моют посуду в столовых, торгуют и сторожат. Проще говоря, люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации.



Предмет спора

Здание, в котором располагается интернат, находится в запущенном состоянии. Стены и потолки покрыты трещинами. На полу изношенный линолеум с грязными коврами. Почти везде отсутствуют дверные ручки, вместо них дыры, с помощью которых и открывают эти двери. Ванная комната есть, но одна на всех. Единственное место, которое содержится в чистоте, - это место для омовения перед намазом. В кухне одна газовая плита покрыта коррозией, а вторая просто служит для поваров обеденным столиком. Если перечислять нарушения санитарных норм и противопожарных требований, то страницы не хватит. Проще говоря, в этом здании не только жить, даже находиться опасно.



Единственное, что радует глаз, - огромная территория с зелеными насаждениями, в которых утопает это здание.



На вопрос, почему все эти годы на территорию не пускали проверяющие органы, которые могли помочь узаконить интернат, заместитель директора Корпоративного фонда "Каусар" Жанэль Кайраткызы ответила, что не верит им.



Между тем известный теолог Мухан Исахан бьет тревогу и утверждает, что корпоративный фонд "Каусар" занимается пропагандой салафизма в Казахстане.

Открытие интерната в городе Каскелене поддержали благотворительный фонд "Бобек" и "Красный полумесяц" в Абу-Даби (ОАЭ). С тех пор в этом интернате воспитали более 100 молодых девушек. Некоторые выпускницы выехали за рубеж.

Автор: Сандугаш Дуйсенова Источник - Orda.kz

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