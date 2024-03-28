Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть, - Ольга Самофалова

10:43 30.03.2024 28 МАРТА 2024,

Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть

Как финансовое давление Запада бьет по российскому экспорту



Ольга Самофалова



Российские нефтяники столкнулись с задержками при оплате сырой нефти и топлива до нескольких месяцев. Потому что ряд банков в Китае, Турции и ОАЭ боятся вторичных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Однако ситуация не выглядит настолько критической, и эксперты объясняют почему.

Сразу восемь источников агентства Reuters заявили о задержках при оплате сырой нефти и топлива перед российскими нефтяными компаниями, которые составляют до нескольких месяцев. Якобы банки из ОАЭ, Китая и Турции опасаются вторичных санкций США, поэтому просят своих клиентов предоставить им письменные гарантии, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.



Источники уверяют, что банки стали более осторожными и требовать дополнительные документы после того, как 22 декабря вышло распоряжение Казначейства США о применении санкций к иностранным банкам за уклонение от ценового лимита, чтобы те усилили соблюдение требований.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщениях, что банки в Китае замедлили платежи, сказал, что проблемы с платежами существуют. "Конечно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на КНР продолжается. Это, конечно, создает определенные проблемы, но не может стать препятствием для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", – заявил Дмитрий Песков в ходе ежедневной телеконференции с журналистами.



Однако эксперты указывают на то, что эту проблему не стоит раздувать. "Во-первых, репутация Reuters уже и так подмочена из-за скандала с другими публикациями. Они берут проблему и раздувают ее до пределов либо интерпретируют так, как им нужно. Поэтому полностью основываться на их данных и доверять им нельзя", – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.



Во-вторых,



если бы проблема была настолько масштабной, как представляет агентство, и российские компании не получают деньги уже несколько месяцев, то почему они не сократили поставки,



отмечает Юшков.



Статистика показывает, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов, наоборот, растет, даже несмотря на сообщения об отказе Индии покупать в этом году российскую нефть сорта Sokol. Однако эта ситуация никак не сказалась на общей статистике. Основные объемы импорта в Индию приходились на нефть марки Urals, а не Sokol, и индусы по-прежнему продолжат покупать российскую нефть. А высвободившиеся небольшие объемы нефти марки Sokol с радостью забрал Китай, который в целом увеличивает закупку российской нефти на фоне восстановления спроса. "По статистике, Китай в этом году даже обогнал Индию по объемам импорта российской нефти, которая перевозится морским транспортом без учета нефтепроводов", – добавляет Юшков.



"Темпов замедления экспорта не наблюдается. Это признают сами иностранные информационные агентства. Тот же Bloomberg подтверждает, что экспорт российской нефти восстанавливается, несмотря на ужесточение санкций в отношении танкеров",



– отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам". Так, Bloomberg сообщил, что поставки российской нефти морем за прошлую неделю выросли до 3,32 млн б/с, тогда как в среднем за последние четыре недели поставки в Азию составили 2,93 млн б/c против 2,86 млн б/с за аналогичный период ранее.



"Объемы экспорта сохраняются, значит, проблема не настолько велика, как нам пытаются нарисовать", – говорит Юшков.



По его мнению, проблемы с финансовыми расчетами были и в 2022-м, и в 2023 году и будут в 2024 году, так как американцы постоянно вводят новые санкции против отдельных структур, которые участвуют в цепочке продажи российских товаров, и не только энергетических.



"Американцы прикрывают какой-то винтик в схеме, но на его месте образуется новая схема. Стратегия американских санкций заключается в том, чтобы давить, но не передавить экспорт нефти и топлива из России. Например, мы видим, что на Западе выходят исследования с подсчетами, сколько и какие танкеры перевозят российскую нефть. Однако мы не видим тотальных санкций против этих судов, а лишь периодически вводятся ограничения против конкретных танкеров. Аналогичная стратегия и в отношении банков", – объясняет эксперт ФНЭБ.



По его словам, цель США постоянно держать в напряжении всех участников торговли российской нефтью, чтобы сохранять высокие издержки для России: расходы на финансовых посредников, на более дорогие расценки фрахта, предоставление дисконта и т. д. Но при этом Россия ни в коем случае не должна сокращать экспорт, иначе это спровоцирует дефицит и рост цен на мировом рынке, и американцы пострадают сами больше, чем Россия, объясняет эксперт ФНЭБ.



Рост мировых цен на нефть прямо отражается на ценах на бензин на американских заправках и на инфляции во всей стране. Идти на такие риски в обычные годы действующая администрация президента боится, а в предвыборный год – очень сильно опасается.



При этом пока идет противостояние, США продолжат вставлять "мелкие" палки в экспорт российских углеводородов. "Информация о том, что задержки по оплате стали для бизнеса критичными, отсутствует. Однако данный фактор неблагоприятен для бизнеса, поскольку нарушается ритмичность поступления денежных средств, а это один из возможных рисков потери ликвидности. Поэтому Россия, будучи в этом году председателем БРИКС, по всей видимости, будет активно лоббировать переход на альтернативные системы расчетов между странами-участниками. Создание такой системы, по сути, будет означать рост роли расчетов в китайской национальной валюте, то есть все большую "юанизацию" нейтральных экономик", – заключает Николай Дудченко. Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711784580





Новости Казахстана





















