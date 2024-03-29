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Таджикский след "Крокуса", - СП
12:48 30.03.2024

Таджикский след "Крокуса": 9 подозреваемых в теракте спецслужбы взяли в Душанбе
Василий Верещак: "Таджикские коллеги тоже не в восторге от того, что их граждане бесконтрольно бегают туда-сюда"

Михаил Зубов

Материал комментируют:
Василий Верещак

Девятерых подозреваемых в организации теракта в "Крокусе" задержали в Таджикистане сотрудники Госкомитета нацбезопасности республики при участии российского ФСБ. Их обнаружили и нарядили в "браслеты" в Душанбе.

- Девять подозреваемых были задержаны сотрудниками Госкомитета нацбезопасности в ходе совместных следственных мероприятий с российскими коллегами, находящимися в Душанбе, - сообщили источники в силовых структурах Таджикистана.

Российские спецслужбы своими сообщениями информацию из Таджикистана дополнять не стали, однако по некоторым данным, эти девять фигурантов на момент подготовки и совершения теракта находились в Москве и Подмосковье, после чего вылетели ближайшими рейсами из аэропорта "Домодедово".

Теракт показал системные проблемы правоохранителей, о которых и так все знали
О том, почему теракт в "Крокусе" стал возможен, а его организаторов и исполнителей не взяли на месте преступления, а отлавливали постфактум при попытке пересечь границу или уже за границей, - "Свободной Прессе" рассказал вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", президент Группы компаний негосударственной сферы безопасности "Ангел" Василий Верещак. Он также разъяснил, способны ли частные охранные компании эффективно участвовать в предотвращении террористических атак.

"СП": Василий Захарович, некоторым из причастных к теракту в "Крокусе" удалось беспрепятственно улететь в Таджикистан, наши спецслужбы смогли их взять только при помощи таджикских коллег. Почему не справились сами?

- Без местных и без согласованных действий с ними в Таджикистане справиться с поиском и задержанием не удалось бы. Хорошо, что есть взаимодействие между спецслужбами, оно обязательно должно быть. И желательно - на стадии предотвращения терактов, а не постфактум.

В России назрела объективная проблема, которую трагедия в "Крокусе" только обнажила: у нас большой беспорядок с безопасностью в стране, в целом, и с пересечением границ, в частности. Работа по антитеррору была абсолютно бессистемной. Пока угроз было мало - хватало и такой работы, хотя все равно мы видели насильственные преступления, совершаемые иностранцами в России.

А сейчас терроризм поддерживается на государственном уровне врагами России. Они вербуют, обучают, промывают мозги и тщательно готовят терракты против нас. Я надеюсь, что наши силовики это понимают, и обдумывают план - как навести порядок, которого до сих пор не было. Гром уже грянул, пора креститься.

"СП": Есть предложения закрыть границу.

- Не нужно крайностей. Они не дадут быстрого результата, но могут негативно отразиться на настроении общества.

Есть более радикальные предложения, чем закрыть границу, - выкинуть всех иностранцев. Этого тоже не нужно делать. Зачем? Это - беспредел.

Но, с другой стороны, до этого тоже был беспредел, потому что происходило бесконтрольное перемещение иностранцев в Россию, они здесь нелегально оставались - без регистрации, без всякого контроля. И эти приезжие начинали понимать, что в России можно творить все, что угодно, и за это ничего не будет.

А следующий шаг мысли после такого понимания - можно на этой бесконтрольности и хорошо заработать. Например - полмиллиона рублей за совершение массового убийства.

Поэтому нужно навести порядок без крайностей. Я был во всех республиках Средней Азии, проводил там совместные учения со спецназом. Силовики в этих республиках - отличные ребята, но они сами говорят: наши люди - очень хорошие и законопослушные, но - только когда есть порядок. А когда нет порядка - их сносит.

"СП": Как навести порядок в ситуации, когда между пятью странами ЕАЭС границы открыты полностью. А с такими странами, как Таждикистан, который не входит в ЕАЭС, есть соглашение о безвизовом режиме и возможности находиться в России безо всякой регистрации 10 суток?

- Наверное, с учетом СВО и западной террористической агрессии, дружественные нам страны не должны обидеться, если мы предложим пересмотреть некоторые из этих соглашений. Кстати, спецслужбы Таджикистана тоже не в восторге от того, что их граждане постоянно и бесконтрольно бегают туда-сюда. Потому что в Таджикистан через Россию тоже привозят много всего опасного.

И нужно решить вопрос с коррупцией при обнаружении незарегистрированных иностранных граждан, чтобы они или их наниматели не могли откупиться.

Но только усилиями спецслужб проблему не решить - нужна корректировка международных соглашений, российского законодательства, контроль за исполнением законов и подзаконных актов на всех уровнях.

"СП": Вы являетесь руководителем частного охранного холдинга. Мы видим, что в "Крокусе" частная охрана не справилась с защитой объекта и людей. А охранники вашего холдинга справились бы?

- Я не могу критиковать охрану "Крокуса", потому что не видел, какие договоры у них заключены.

Как обезопасить от террористов десятки тысяч концертных залов, супермаркетов, кинотеатров, театров? Поставить у каждого по росгвардейцу?
В отношении своих компаний (их много, там 5,5 тысячи человек работают) могу сказать: я очень часто оказываюсь от очень выходных предложений. Мне говорят: "Возьмите объект". Я отвечаю: "Хорошо, возьму, но его требуется доукомлектовать такими-то техническими средствами, провести зонирование, и так далее". Отвечают, что всего этого не надо. Тогда я этот объект не беру, потому что без всего необходимого для безопасности будет уже не охрана, а профанация.

Мы, как профессионалы, требуем, чтобы были созданы условия для надежной охраны, а не просто нам деньги платили. И опять же - о деньгах. Профессионалам нужно и платить, как профессионалам, а не три копейки, как платят тем, кто сидит вместо манекена.

"СП": Депутат Госдумы Хинштейн предложил разрешить выдавать сотрудникам частных охранных компаний боевое оружие, как вы к этому относитесь?

- Во-первых оружие есть и сейчас, закон это позволяет, у меня восемь оружейных комнат. А то, что его не дают огульно всем ЧОПам подряд - правильно. Если всем раздать стволы - мы получим Чикаго. За стволами начнется охота: охранников будут убивать, чтобы завладеть стволом.

Сама охрана должна понимать, какое оружие на какой объект можно брать. К примеру, автоматы и любое нарезное оружие категорически нельзя брать в места массового скопления людей, потому что пуля, которая не попала в преступника, на излете убьет мирного человека.

Естественно, что охранники, которым доверяют оружие, должны иметь особую квалификацию и соответствующую ей зарплату, которая обеспечивается теми, кто нанимает охрану. А многие наниматели проводят тендер: какая компания попросит меньше денег - с той и заключают договор.

Возвращаясь к оружию: бывают случаи, когда владельцы объекта просят, чтобы наша охрана была вооружена, но мы сами, как профессионалы, говорим: здесь этого не нужно. Здесь достаточно того, что охранник физически силен и владеет единоборствами.

И когда клиент прислушивается к рекомендациям - с охраной все нормально. Но это - целая наука.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711792080


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