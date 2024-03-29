Армянские банки прекратили обслуживание российских карт "Мир"

13:42 30.03.2024 Tекст: Кристина Цыцура



Банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), с 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир", сообщили в кол-центре системы.

"В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту", – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.



Жители Еревана подтвердили, что карты "Мир" больше не принимаются в магазинах и кафе.



В качестве альтернативы россиянам, живущим в Армении, рекомендуется оформить карту местной платежной системы.



Ранее сообщалось, что Google убрал Mir Pay из магазина приложений для смартфонов на Android. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711795320





Новости Казахстана





















