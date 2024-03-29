|Армянские банки прекратили обслуживание российских карт "Мир"
13:42 30.03.2024
Tекст: Кристина Цыцура
Банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), с 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир", сообщили в кол-центре системы.
"В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту", – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Жители Еревана подтвердили, что карты "Мир" больше не принимаются в магазинах и кафе.
В качестве альтернативы россиянам, живущим в Армении, рекомендуется оформить карту местной платежной системы.
Ранее сообщалось, что Google убрал Mir Pay из магазина приложений для смартфонов на Android.