Завершение вооруженного конфликта на Украине может пойти по разным вариантам, но, скорее всего, эксперты в США ошибаются



В феврале 2014 г. корпорация RAND издала любопытный аналитический доклад Planning for the Aftermath: Assessing Options for U.S. Strategy Toward Russia After the Ukraine War, подготовленный Центром анализа Большой стратегии США указанной корпорации. В нем рассмотрено четыре сценария послевоенного устройства на Украине.



Первый назван "Повсеместная нестабильность", и он предполагает послевоенное десятилетие нестабильности на многих уровнях: на Украине, между Россией и НАТО в Европе и на стратегическом уровне между Соединенными Штатами и их двумя главными ядерными соперниками, Россией и Китаем.



Ключевые нюансы этого сценария следующие:



ситуация на Украине остается пороховой бочкой: обе стороны нарушают режим прекращения огня и готовятся ко второй войне;



политические отношения между НАТО и Россией хуже, чем до войны;



политика США подпитывает гонку ядерных вооружений с Россией и Китаем, и два соперника сотрудничают друг с другом, чтобы еще сильнее подорвать интересы США;



высокая напряженность ускоряет глобальную экономическую фрагментацию и тормозит рост Европы – факторы, которые незначительно сказываются на экономике США.



Интересно, что в этом сценарии авторы рассматривают то, что сейчас фактически происходит: оборонная промышленность России активизирована; Китай помогает Москве (хотя не так широко, как хотелось бы); НАТО сильно, но некоторые его члены видят в США провокатора (так и есть); контроль за вооружениями отсутствует, что подпитывает гонку. Авторы также признают, что дальнейшая помощь ВСУ увеличивает вероятность нанесения превентивных ударов со стороны России (уже объявлено, что любая новая техника станет законными целями), а попытки реванша со стороны режима Зеленского ведут к милитаризации власти и подрыву демократии (это то, что происходит в последние годы). Также предполагается, что расширение сотрудничества США в области безопасности с другими государствами, не входящими в состав бывшего Советского Союза, приводит к более острой конкуренции с Россией в регионе.



Второй сценарий имеет название "Локализованная нестабильность". В глобальном масштабе для всех сторон ситуация выглядит лучше, но риск возобновления конфликта на Украине остается высоким. В рамках данного сценария:



Украина и Россия не привержены прекращению огня, поэтому риск эскалации вдоль линии соприкосновения остается высоким;



политическая и военная напряженность между НАТО и Россией, хотя и остается повышенной, но ниже, чем в первом сценарии;



ядерная динамика в отношениях с Россией и Китаем более стабильна;



снижение фрагментации мировой экономики приводит к меньшим последствиям для экономики США.



В данном случае Вашингтон придерживается менее жесткого подхода к России, поскольку ранее помощь Украине ни к чему не привела. США надеются стабилизировать отношения и переключить свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.



Поскольку Россия видит снижение угрозы со стороны Запада, то снижает инвестиции в стратегические вооружения и переключается на подготовку к новой войне в Украине.



Здесь говорится, что ряд союзников США по НАТО, особенно Германия, заинтересованы в развитии данного сценария. Менее жесткая линия в отношении России потребует и меньшего количества ресурсов США в Европе, высвободив средства и силы для Индо-Тихоокеанского региона.



Вашингтон хочет вернуться к двустороннему контролю над вооружениями, не поддерживает более глубокую интеграцию Украины в НАТО и сдерживается в отношении провокаций с другими бывшими странами СССР, не входящими в НАТО



Отмечается, что эта менее жесткая политика не подрывает и без того мощный потенциал сдерживания НАТО. Да и Россия не нападала на государства-члены НАТО во время войны, несмотря на беспрецедентную поддержку Украины союзниками. Следовательно, такой подход для Запада будет рациональным.



Хотя США продолжает поддерживать Киев, который принимает стратегию глухой обороны. В то же время остается проблема милитаризации и подрыва демократии, как и экономики на Украине.



Третий сценарий называется "Холодная война 2.0". Здесь стратегическая и региональная напряженность создают новую атмосферу, подобную холодной войне.



• Напряженность вдоль линии соприкосновения на Украине становится менее выраженной, экономика Украины восстанавливается, а ее



демократические институты укрепляются.



• Чувствуя угрозу от напористой силовой позиции США в Европе, ослабленная Россия больше полагается на ядерные сигналы и тактику "серой зоны" для защиты своих интересов.



• Соединенные Штаты участвуют в гонке ядерных вооружений как с Россией, так и с Китаем.



В данном случае для Запада необходим благоприятный исход войны и США не только проводят жесткую политику, но и намереваются нанести удар по России, пока она находится в упадке. Это может случиться из-за ослабления России. Однако этого не происходит и нет никаких симптомов, что оборонная промышленность или экономика России потерпят крах. Наоборот, все показатели, даже со стороны западных либеральных институтов говорят о росте ВВП России.



В общем, по этому сценарию риск ядерного конфликта повышается по сравнению с другими вариантами. Политическая напряженность также возрастает, поскольку США поддерживают Украину и втягивают в орбиту своего влияние другие государства постсоветского пространства.



Россия стремится противостоять влиянию США в регионе, что приводит к большему риску конфликта в этих странах, хотя риск возобновления конфликта вдоль линии соприкосновения на Украине ниже, чем в вариантах 1 и 2, благодаря сдержанности с обеих сторон.



Соблюдение Украиной режима прекращения огня и сосредоточенность на восстановлении и реформах приводят к поддержке со стороны ЕС, беженцы возвращаются, увеличение частных инвестиций подпитывает экономику страны. Киев уже не думает о контрнаступлении, что приводит к демилитаризации и восстановлении демократии.



Хотя авторы признают, что политика США по поддержке Украины и интеграции с НАТО может подтолкнуть Россию к превентивному нападению.



Четвертый сценарий – это "Холодный мир".



Здесь будущее определяется большей стабильностью – стратегической, региональной и локальной – по сравнению с другими.



Ядерная напряженность между Соединенными Штатами, Россией и Китаем ниже, чем в других вариантах будущего.



Отношения между НАТО и Россией более напряженные, чем до войны, но вероятность того, что они приведут к прямому столкновению, меньше, чем в других вариантах будущего.



Режим прекращения огня на Украине соблюдается и, скорее всего, будет действовать неопределенно долго, чем в трех других сценариях.



Украина интегрируется с ЕС, укрепляет свою демократию и создает мощный независимый механизм сдерживания России.



По этому сценарию результаты войны для Соединенных Штатов также благоприятны, и они придерживаются менее жесткого подхода к снижению политической и военной напряженности в Европе. США готовы вести переговоры по конфликтам, что приводит к деэскалации. США и Россия остаются соперниками и испытывают друг к другу еще большее недоверие, чем до войны.



Тем не менее риск конфликта между НАТО и Россией ниже, чем в любом другом варианте будущего. Хотя новое соревнование с Китаем в области стратегических вооружений продолжается, более сдержанная ядерная позиция США не подливает масла в огонь.



Это ведет к меньшей фрагментации глобальной экономики, а европейские экономики становятся относительно сильнее. В результате геополитика в этом сценарии не так сильно влияет на экономику США, как в других вариантах.



Украина сосредоточена на экономическом развитии и интеграции в ЕС и занимает оборонительную позицию. Обе стороны далеки от достижения мирного урегулирования, но они добиваются прогресса в более узких вопросах, таких как обмен пленными и свобода передвижения гражданских лиц через линию конфликта. Поскольку правительство Украины сосредоточено на реформах, а риск войны низок, ее экономика в этом будущем развивается сравнительно хорошо.



Очевидно, что все четыре сценария написаны с точки зрения интересов США и не предполагают доведения целей СВО до логического завершения. Поскольку у России своя позиция на счет Украины, во всех четырех вариантах для США есть возможность появления либо черного лебедя, либо серого носорога, то есть новых вводных, будь то причина, которую просто не учли американские стратеги, либо замечали, но игнорировали. Скорее всего, так и произойдет в будущем. Источник - fondsk.ru

